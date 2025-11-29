大埔宏福苑五級火｜3工程公司負責人涉誤殺獲准保釋候查  12月上旬報到

大埔宏福苑大火導致死傷慘重，警方調查發現，起火大廈外牆安裝的保護網、保護膜、防水帆布和塑膠布疑未符合防火標準，有關大廈一些窗戶亦被發泡膠板封堵，不排除這些物料導致火勢迅速擴大，初步認為負責屋苑大維修的工程公司負責人嚴重疏忽肇禍，遂以涉嫌誤殺拘捕該公司3名負責人。警方於今日（29日）凌晨表示，三名被捕男子已獲准保釋候查，須於十二月上旬向警方報到。

警方（周四）27日就大埔一宗五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。當時警方表示，初步調查顯示，涉事屋苑正進行維修工程，懷疑有人使用未符合防火標準的外牆保護網、防水帆布及塑膠布等。人員亦發現涉事大廈有窗戶懷疑被安裝發泡膠板。

警方其後在牛頭角、大埔及黃大仙分別拘捕三名建築工程公司男負責人（何X業、侯X建及黃X基），年齡介乎五十二至六十八歲，涉嫌誤殺，被扣留調查。

警方於今日（29日）凌晨表示，三名被捕男子已獲准保釋候查，須於十二月上旬向警方報到。

另外，廉政公署表示，由於事件涉及重大公眾利益，已成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。至28日廉署表示，在多區先後拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。據了解，被捕人包括工程顧問公司「鴻毅建築師」兩名董事及相關項目經理，廉署人員今日押解他們到相關辦公室搜證。

廉政公署表示，被捕人為7男1女（40歲至63歲）。其中四人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事，以及兩名負責監督有關工程的項目經理；另外三人為棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。