大埔宏福苑五級火｜政府應急不停歇 補助金至今逾1800戶登記

社會
更新時間：02:45 2025-11-30 HKT
發佈時間：02:45 2025-11-30 HKT

政府表示，分別由政務司司長、政務司副司長和財政司副司長領導的調查及規管工作組、緊急支援及募捐工作組，以及應急住宿安排工作組下的多個部門繼續馬不停蹄，全方位推進後續支援善後工作。

政府已陸續向每戶受影響居民提供一萬元現金的應急補助金，以解受影響居民燃眉之急。截至今日下午3時30分，已為超過1,800戶登記，並向929戶派發相關應急補助金。此外，政府亦會為每位死難者的家屬發放20萬元慰問金，並由下星期開始，為每一戶受影響家庭發放五萬元生活津貼。

另外，約517名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍、營舍或酒店房間；另有1,038名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會的單位。此外，政府繼續開放兩個庇護中心，供有需要的居民使用。

特區政府亦衷心感謝中央港澳工作辦公室和廣東省各相關部門的全力支持和迅速協助，包括為香港提供許多所需裝備，例如無人機、外骨骼機械裝備、防護裝備和醫療用品等，對相關部門做好應急處置和善後工作給予大力支持。

