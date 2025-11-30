Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜宏仁閣宏道閣結構無即時危險 小量單位須臨時鞏固

社會
更新時間：00:45 2025-11-30 HKT
發佈時間：00:45 2025-11-30 HKT

房屋局獨立審查組聯同由房屋署兩位副署長，以及五位首長級總結構工程師帶領的房屋署專業人員，周六（29日）到宏福苑視察受損大樓整體結構安全情況。至下午一時，審查組已完成視察全幢宏仁閣、全幢宏道閣，以及宏昌閣首兩層的樓宇整體結構安全情況。經目測視察現場情況，審查組評估宏仁閣和宏道閣樓宇整體結構沒有即時危險，初步發現小量單位結構損壞較嚴重，有需要進行臨時鞏固工程，已動員緊急維修承建商安排相關鞏固工作。

審查組派員繼續於宏福苑及另外四個已發出強制性驗樓通知的居屋屋苑（包括沙田穗禾苑、深水埗清麗苑、深水埗怡閣苑及觀塘安基苑）不同位置就棚網進行現場採樣，樣本今日內送交政府化驗所進行測試。在宏福苑以外的四個屋苑，如在採樣過程中發現外牆覆蓋有易燃保護物料，審查組會指示承辦商立即移除。 

另外，勞工處昨日起展開全港性特別執法行動，巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，當中包括檢查棚架上的保護幕（俗稱「棚網」）阻燃性認可標準，以保障工人的職業安全。截至今日，勞工處已巡查46個工地，共發出39份書面警告及兩張敦促改善通知書。

