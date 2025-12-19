大棋盤｜立法會議員宣誓儀式料元旦舉行 顯示「急逼感」

第八屆立法會任期明年1月1日開始，候任議員早前收到秘書處通知，預留1月1日及2日時間出席活動，據悉其中一日將舉行宣誓儀式。綜合政圈消息，宣誓儀式料訂於元旦日公眾假期舉行，有議員認為此舉顯示新立法會「半分鐘都不浪費」，走馬上任後立即與政府跟進大埔火災善後、修訂法例等，以及參與新一份《財政預算案》諮詢工作。

以往未試過任期展開與宣誓同步

回歸以來，每屆立法會任期展開，與議員宣誓就任日期並不相同，中間時隔兩天至10多天不等，例如2016年鬧出的宣誓風波，當屆議員任期於10月1日展開，同月12日宣誓。以往宣誓儀式大多在星期三舉行，同日由議員互選立法會主席。及至2021年選舉改制後，第七屆立法會任期於2022年1月1日展開，議員在1月3日星期一即宣誓，並改由特首監誓，政府同日下午確認全體議員宣誓有效。

至於新一屆議會宣誓安排，政圈預料訂於1月1日舉行，倘屬實將是首次在公眾假期舉行立法會宣誓儀式。有資深議員認為，從政府角度而言，議員越快宣誓就任，越顯示推動改革工作的「急逼感」，向公眾釋出「半分鐘都不浪費」的訊息。

建制料立會主席協商產生

事實上，無論是大埔火災支援災民及重建、《預算案》諮詢，以至領導人明令要「主動對接國家十五五規劃」，都需要一眾議員集思廣益，提出務實可行建議，越早「埋位」便越有身份發言。去年重塑後的區議會上任，亦在元旦日舉行宣誓就任儀式。

宣誓儀式後，理論上亦要選出新一屆立法會主席，究竟誰人接替梁君彥出掌立會，政圈至今仍未有確切消息。有議員透露，早前獲通知1月8日早上舉行主席一職候選人論壇，約兩小時後投票，但他相信今次主席寶座會事先協商，預料只有一項提名，提名期過後便宣布當選，上屆梁君彥亦是以此方式連任。

特首李家超早前表示，將在立法會第一個會議提出政府議案，商討如何支援災民及重建復常，據聞當局傾向可在1月7日首次大會提出，否則要等到1月14日處理。換言之，若在1月7日舉行首次會議，8日的候選人論壇其實已不存在，主席一職經已敲定。

政府辦交流會 江旻憓仍未「開金口」

新立法會未上任，政府昨日舉辦候任議員交流會，政務司司長陳國基形容是「重要創新」，希望透過盡早與候任議員溝通，在政策醞釀階段凝聚共識，令政府施政更貼近民意，議題圍繞行政立法關係及加強經濟發展。

據聞，會上共有13名議員發言，有新丁有舊人，巧合的是，與上周新舊議員會見傳媒時的發言陣容完全無重疊。有與會者相信是為公平起見，背後有一定安排，從安排議員事後「扑咪」便可知一二。

至於備受注目的旅遊界候任議員江旻憓，據聞她仍未「開金口」，不止婉拒向記者「講兩句」，昨日交流會上亦未有舉手發言，看來「劍后」出口不如打劍般進擊。

聶風