立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多
更新時間：12:15 2025-12-08 HKT
發佈時間：12:15 2025-12-08 HKT
發佈時間：12:15 2025-12-08 HKT
立法會選舉曲終人散，90名當選人磨拳擦掌，準備投入新一屆議會工作。新一屆90名議員之中，有50人是連任議員，40人是新丁。最資深議員分別為民建聯主席陳克勤、會務顧問李慧琼、經民聯梁美芬，三人都是2008年連任至今。
另一方面，今屆有多達14名港區全國人大代表，以及13名全國政協委員進入立法會，合共27人，屬歷屆最多，佔全體議員三成。
參看三大界別選舉結果：
江旻憓、方國珊領銜 40名新丁登堂入室
今屆地區直選之中，有12名當選人是連任議員，8人是新人，連任者包括民建聯主席陳克勤、工聯會會長吳秋北等；功能界別的30名當選人中，有16人是新人，包括旅遊界的「劍后」江旻憓，另有14名是現任議員。選委界方面，24名當選人是連任者、16人是新人。
港區人大代表 近四成當選立法會議員
港區人大政協，在「愛國者治港」時代下，對香港政治的參與程度越來越高。《星島》根據香港友好協進會網頁核對，以下27名當選人身兼港區全國人大政協：
全國人大代表：
李慧琼*
吳秋北
梁美芬
吳永嘉
陳曉峰
姚祖輝
陳振英
霍啟剛
陳勇
文頴怡
樓家強
黃錦良
陳曼琪
陳仲尼
*李慧琼同時身兼全國人大常委
全國政協委員：
劉業強
邵家輝
吳傑莊
劉智鵬
蘇紹聰
管浩鳴
黃錦輝
李鎮強
何君堯
魏明德
范駿華
朱立威
黃國
參考上屆議會，共有24人身兼全國人大政協（人大政協各12人），本身已屬歷來最多，今屆增至27人，換言之再創新紀錄。其中港區人大代表總共只有36人，其中14人擔任立法會議員，比率高達39%。
此外，循選委界連任成功的李浩然，雖非港區人代政協，但本身亦是基本法委員會委員。新一屆議會有大批議員身兼國家要職。
地區直選點票結果
