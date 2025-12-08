立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗

立法會選舉結束，議會勢力版圖重組，其中立法會最大黨、現有19席的民建聯派出26人出戰，最終有20人當選，其中選委界派出8人全勝，但會計界議員黃俊碩意外落敗。另一愛國政團工聯會，選舉成績未如人意，派出16人名單出戰，當中7人爭連任，惟港島西郭偉強、新界西北陸頌雄雙雙「落馬」，選委界派4人參選只得兩人當選，下屆議會繼續保持7席。

新民黨新人盡墨 僅3現任議員連任

現有6席的新民黨派出8人出戰，其中7人是參加地區直選，包括新人郭浩景、陳志豪等，但只有爭取連任的新界東北李梓敬、港島西陳家珮成功當選，加上何敬康在選委界連任，共得3席，議席「斬半」。

經民聯大換血奪8席 自由黨繼續4席

目前佔9席的商界政黨經民聯，多名老將退下火線，今次派出14人參選，其中在地區直選派4人出選，惟全軍覆沒；選委會方面，派出的兩人均成功當選，包括梁美芬及鄧銘心。功能界別方面，劉業強、吳永嘉、陳祖恒等成功連任，梁君彥騰出的工業界（一）議席亦由經民聯成員黃永威接棒，共贏得8席，比現時少一席。

政團新一屆議席分佈：

民建聯：20席（現有19席）

地區直選：陳克勤、李慧琼、周浩鼎、陳學鋒、鄭泳舜、葉傲冬、姚銘、植潔鈴、張培剛、郭芙蓉

功能界別：陳勇、陳博智

選委會：葛珮帆、陳仲尼、林琳、陳永光、陳恒鑌、何俊賢、朱立威、洪錦鉉

工聯會：7席（不變）

地區直選：吳秋北、鄧家彪、陳穎欣

功能界別：林偉江、李廣宇

選委會：黃國、梁子穎

經民聯：8席（現有9席）

功能界別：劉業強、吳永嘉、陳祖恒、黃永威、卜國明、黃永威

選委會：梁美芬、鄧銘心

自由黨：4席（不變）

功能界別：邵家輝、李鎮強、陳曉峰、梁進

新民黨：3席（現有6席）

地區直選：李梓敬、陳家珮

選委會：何敬康

實政圓桌：1席（不變）



地區直選：莊豪鋒

勞聯：2席（不變）

功能界別：周小松

選委會：林振昇

教聯會：4席（現有2席）

劉智鵬、鄧飛、黃錦良、伍煥杰

實政圓桌莊豪鋒：香港仍珍惜理性敢言聲音

經民聯議員林健鋒表示，今次選舉競爭激烈，但屬於良性競爭，而選舉期間發生重大火災，希望新一屆立法會在不同範疇進行討論。成功從林健鋒手上接棒商界（一）議席的林偉全則表示，感激「師父」林健峰全程帶領，感謝業界幫助。

當選新界西北議員的實政圓桌莊豪鋒表示，感激投他一票的市民，證明了香港仍然珍惜實政圓桌理性敢言的聲音，又感激田北辰為他們定下十分堅定的基礎、鮮明的性格與角色，對比2年前的區議會選舉，重新證明有市民支持其路線。