立法會選舉｜3個受大埔火災影響票站 投票率與其他票站相若 選管會：無法阻止網上出售心意卡

立法會選舉投票結束，選管會主席陸啟康凌晨1時多與選管會委員石丹理、文本立會見傳媒。陸啟康指，地區選區投票率約31.9%，強調選舉管理委員會的職責是舉辦公平、公正和誠實的選舉，不會對投票率作任何解讀。他提到，在現時社會環境下舉辦選舉存在困難，但仍有逾130萬名選民投票，對此感到鼓舞，認為這顯示了公眾的正面參與。

全日接457宗選舉投訴

至於投訴數字，陸啟康指，選管會選舉主任和投票站主任全日共收到457宗與選舉相關投訴，私人和政府樓宇進行選舉活動的投訴最多，有122宗，關於投票安排則有63宗，關於選舉廣告為58宗；大部分投訴已獲處理，其餘將盡快跟進。

本屆選舉投票時間延長至晚上11時30分，陸啟康認為是便民措施，並非「谷票」，因為不投票的人始終不會投，「加到24小時都唔會投」，惟便民措施亦要考慮成本，選管會需要檢討和分析成效。對於警署等特別投票站，選管會將會檢討其保留的必要性，並考慮港珠澳大橋和機場投票站的便利性及價值。

相關新聞：立法會選舉2025點票結果即時更新

有人網上出售心意卡 陸啟康：想要最好自己投票

至於網上傳有公司要求員工交代有否投票，及有否收到投訴，陸啟康表示有收到相關投訴，指涉及投票的優惠活動必須遵守兩大原則：第一是優惠活動不可引導選民投票給特定候選人或政黨；第二是任何人不得強迫他人透露其是否已投票。他續指，容許市民自願透露有否投票以換取優惠，然而，若僱主或任何機構強迫員工或個人披露其投票狀況，則屬違反投票保密自主原則。

他又指，3個受大埔火災影響票站的投票率，與其他票站相若，也聽聞有災民出來投票，反映他們希望立法會議員幫忙發聲。被問及網上有人出售選舉投票心意卡，陸啟康表示法律上無法阻止，「攞咗贈品，你要攞去賣都無辦法」，又指「你想攞心意卡，最好就自己嚟投票。」

公務員專屬投票站約2萬選民投票

陸啟康表示，地區直選累積投票率為31.9%，約有131.7萬名選民投票；功能界別累積投票率為40.09%，約有7.6萬名投票人投票。地方選區投票率最高的三個地區分別為新界西南，投票率為32.69%；新界東南，投票率是32.64%；及新界西北，投票率為32.64%。至於功能界別，投票率最高的三個界別為商界（三），投票率100%，307名選民；科技創新界投票率100%，71名選民；及漁農界，投票率97.09%，167名選民。選舉委員會界別的投票率為99.45%，共有1,458名選民投票。

陸啟康指，鄰近邊境投票站約有7,100名選民投票，公務員專屬投票站合共約2萬名選民投票，而7個醫院管理局醫護人員專屬投票站則有631名選民投票。此外，少數族裔人士專屬投票站有7名選民投票，院舍外展投票站有319名選民投票。專用投票站方面，懲教院所設立的17個投票站共有2,400名選民投票，警署設立的3個投票站則有3名選民投票。功能界別和選委會界別則採取中央點票模式，其中功能界別首次採用電子點票系統。

記者：李健威

攝影：蘇正謙、劉駿軒

相關新聞：

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名