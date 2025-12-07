立法會選舉．投票率︱地區直選總投票率31.90% 投票人數131萬 比上屆少約3萬人

【投票率/立法會選舉】2025年立法會換屆選舉12月7日舉行，今次投票時間延長，分別提早1小時由早上7時30分開始，並延遲1小時至晚上11時30分結束，共16小時投票時間。地區直選最終投票率為31.90%，比上屆的30.2%為高；投票人數方面，今次約131.7萬人投票，比上屆少約3.2萬人。

【23:00】截至晚上10時半，地區直選投票率31.43%，累計1,298,261人投票。選委界投票率99.32%，只餘10人未投票。

【22:25】截至晚上9時半，地區直選投票率達30.43%，累計1,257,039人投票，超越上屆總投票率30.2%。選委界投票率達99.11%，1,453人已投票。投票時間還餘2小時，至晚上11時30分。

【20:50】截至晚上8時半，地區直選投票率已達29.06%，累計1,200,490人投票，逼近上屆最終投票率30.2%。選委界投票率達98.77%，1,448人已投票。

【19:50】截至晚上7時半，地區直選累計1,134,652人投票，投票率27.46%。選委界只餘下20人未投票，投票率達98.64%。

【18:55】截至傍晚6時半，地區直選有1,063,755人投票，投票率升至25.75%，10個選區中僅大埔火災所在的新界東北少於25%，為24.48%。選委界1,466名選民中，已經有1,438人投票，投票率達98.09%。

【17:48】截至下午5時半，直選投票率升至23.76%，累計有981,777人投票。

大埔火災所屬新界東北 投票率一直低於全港平均

【17:00】截至下午4時半，直選投票率上升至21.72%，累計有897,152人投票。地方選區投票人數最多新界西南，第二新界西北，第三為港島東；功能界別投票人數為52,086，投票率27.14%。功能界別投票人數最多為商界（第三），以及科技創新界，兩者投票率均達100%，排名第三的為全國人大、全國政協及有關全國性團體代表界。

【15:55】截至下午3時半，直選投票率為19.57%，累計808,490人投票。

【15:12】截至下午2時半，直選投票率為17.40%，累計719,000人投票。分區方面，受大埔火災影響的新界東北投票率為16.66%，十區之中最低。

選委界投票率已達91.34%。

【13:45】截至下午1時半，直選投票率為15.18%，累計共627,139人投票。分區之中，新界西南暫時投票率最高，有15.88%。九龍西最低，僅14.53%。受大埔火災直接影響的新界東北，投票率為14.55%，屬第二低。

【12:45】截至中午12時半，直選投票率為12.99%，共536,527人投票。

翻查資料，2021年立法會地區直選，截至12時半投票率為12.08%、共540,336人投票。換言之今屆選舉在相應時段中，投票率比上屆稍高，投票人數則相若。不過須留意的是，今屆選舉是在上午7時半開始投票，比上屆早一小時。

【12:00】截至上午11時半，地區直選投票率為10.33%，累計426,900人投票。

【11:00】截至早上10時半，地區直選投票率為7.26%，累計299,950人投票。

【10:00】截至上午9時半，地區直選投票率為4.18%，累計172,537人投票。

【08:55】截至早上8時半，地區直選投票率為1.65%，共67,991人投票。功能界別投票率為2.31%；選委界投票率為15.48%。

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名

相關新聞：

立法會選舉投票「加時」：早上7:30至晚上11:30 設公務員、少數族裔專屬票站 增兩邊境票站

立法會選舉2025懶人包｜提名期/投票安排/選區分界/議席產生辦法一文睇

立法會選舉︱選舉論壇明恢復 政府：選舉繽紛日、嘉年華全取消 康文署部分設施續免費

▼地區直選、功能界別、選委界參選名單▼

相關新聞：

立法會選舉2025︱新界西南直選論壇打響頭炮 陳芷菁主持 辯論環節無人互相質詢

立法會選舉2025︱新界東北直選論壇 陳克勤辯論環節先發問 討論生態旅遊

立法會選舉2025︱新界北選舉論壇 候選人介紹政綱 談及北都及區內發展

立法會選舉2025︱新界西北選舉論壇 候選人就鼓勵生育獻計 辯論屯公塞車點解決

立法會選舉｜九龍東論壇 辯論環節「升溫」鄧家彪梁思韻就CBD發展駁火

立法會選舉2025｜九龍西選舉論壇 候選人倡辦特色商圈 讓遊客「打卡」兼「碌卡」

立法會選舉｜九龍中論壇辯重建舊區 楊諾軒支持稱非「越快越好」 楊永杰反駁：不了解居民生活痛苦

立法會選舉︱新界東南論壇 張美雄問西貢島嶼數目 陳志豪：上網搵到問我做咩？

立法會選舉｜港島西論壇 楊哲安諷大黨議員「未跑就嗌苦」 陳學鋒嘲楊夜蒲經驗豐

立法會選舉｜港島東論壇李清霞不適離場 候選人辯論大球場改用途 有倡升級為港島體育園

立法會選舉︱50名選委界候選人齊集論壇 管浩鳴自言搞社福勝一籌 范駿華倡完善國民教育

立法會選舉︱會計界論壇火花四濺 「三無」吳錦華揶揄黃俊碩擁外國護照

立法會選舉︱醫療衞生界論壇氣氛平和 林哲玄梁禮賢共同關注跨境醫療廣告問題

立法會選舉︱工程界論壇 霍偉棟、卜國明同倡加快北都發展 以基建刺激經濟

立法會選舉︱建測規園界論壇 劉文君指不忍心行業拖垮香港遂參選 林家輝冀助業界團結

立法會選舉｜勞工界論壇談及愛國教育、海洋經濟 候選人回應最低工資、AI影響等業界議題

立法會選舉｜社福界論壇 候選人倡改革創新 加強照顧者社區支援網

立法會選舉地產界論壇 趙式浩標榜「無包袱」毋須避席 應對軟對抗？黃浩明：增考察團

立法會選舉｜旅遊界論壇 江旻憓：「追落後」心態彌補經驗缺乏 馬軼超冀揀旅遊業人士

立法會選舉｜商界（一）論壇談及體育產業升級、吸引高端人才 李家聰：損失Taylor Swift但贏了Coldplay

立法會選舉｜商界（二）論壇 姚祖輝 : 推港成國際商事爭議「和事佬」王紹基 : 設大灣區商事爭議處理平台

立法會選舉｜商界（三）論提高大灣區交通融合 嚴剛倡高鐵地鐵化 張琪騰促增無感通關

立法會選舉｜工業界（一）經民聯內鬥 論提升國際航空樞紐優勢 許文俊籲建港深西部鐵路 黃永威冀借鑒樟宜機場

立法會選舉｜工業界（二）論壇聚焦新興產業 王偉樑倡成國際電競樞紐 吳永嘉析跨境電商機遇

工業界（二）候選人關注大灣區前景 金融界冀加強前海合作

立法會選舉｜體演文出界論壇 談發展優質民主 候選人：民主不是搭小巴

立法會選舉︱金融服務界論壇 李惟宏倡推動監管友善 連少冬提中資優勢

立法會選舉︱紡織及製衣界論壇 陳祖恒蕭勁樺認同發展高科技不應忽視傳統製造業

進出口界紡衣界論壇 談把握灣區機遇

立法會選舉︱批發及零售界論壇 車位不足點解決？謝邱安儀：偏僻街道設更多車位 邵家輝：引進智能泊車系統

立法會選舉︱科技創新界論壇 麥騫譽 : 需研將技術落地轉為成果 邱達根 : 須聚焦發展北都

立法會選舉｜論壇易名「愛心凝聚」 開始前先默哀一分鐘 取消助選團打氣環節