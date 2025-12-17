啟德體育園｜開幕不足一年即成亞洲盛事新地標 門票銷量及總收入亞洲地區稱冠

啟德體育園自今年3月1日開幕以來，迅速成為亞洲頂尖的賽事及娛樂熱點。園區內可容納約五萬名觀眾的主場館，在不足一年已成功舉辦多項國際級盛事，包括香港國際七人欖球賽、世界頂級足球勁旅對決、2025 MAMA頒獎典禮，以及Coldplay、周杰倫和Seventeen等國際巨星的演唱會，進一步鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。

啟德體育園門票銷量全球第三

根據美國音樂產業權威雜誌《Pollstar》的報告，啟德體育園在門票總銷量方面全球排名第三，共售出125萬張門票，總收入超過1.91億美元。在總收入榜上，啟德體育園亦位居全球第五，同樣達到1.91億美元，兩項指標均在亞洲地區稱冠。

此外，擁有1萬座位的啟德體藝館，專注於中小型演出及體育賽事，亦躋身亞洲總收入榜第8位。