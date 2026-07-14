DSE放榜2026｜成績未達5科2級點算好？升學專家教如何用5年取學士學位

DSE放榜2026︱中學文憑試（DSE）即將放榜，屆時考獲理想成績的同學固然高興，但即使DSE成績未如理想，也不必沮喪，因為本港升學的途徑多元化，總有課程適合同學。香港輔導教師協會主席葉偉民就表示，成績未及2222A或22222的考生，如希望繼續升學，可有不同路徑，只要拾級而上，最快5年就可取得學士學位。此外，同學完成某些課程後，可獲取相當於文憑試5科2級（包括中、英文）的資歷，有助他們繼續升學，或投考做公務員。

如同學的DSE成績，未達修讀副學位課程的最低入學要求，即2222A或22222（包括中、英文），用以下升學路，最快5年可取得學士學位，相比中學畢業後直接入大學的學生來說，只是多讀1年。

先讀1年基礎課程文憑 再讀2年副學位課程 畢業後直接升讀大學三年級 修讀大三及大四課程，畢業後可取得學士學位

返回目錄

葉偉民表示，如學生DSE未達2222A或22222，一般視為完成中六課程的學歷。如同學仍想繼續學業，或投考做公務員，可考慮以下兩個課程。完成後，相等取得5個第2級的資歷，包括中、英文。

職業訓練局（VTC）的基礎課程文憑

應用教育文憑

返回目錄

在收生要求方面，應用教育文憑課程的對象為完成中六，或年滿21歲之香港居民，對DSE分數並未有特別要求。由職業訓練局開辦的基礎課程文憑，視乎不同課程，對DSE成績有一定要求。葉偉民表示，以他所知，部份課程的有條件取錄（Conditional offer）為3分；與商業、酒店有關的課程，語文要求可能稍高，英文科或要達第1級。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱終極放榜懶人包！惡劣天氣安排/事前準備/當日流程/必備物品/重要日期一覽（持續更新）

返回目錄

事實上，本港有不同升學途徑，成績未及2222A或22222的同學，如計劃在本地升學或投身職場，最少仍有6個課程可供選擇。

1. 應用教育文憑（DAE）

適合任何成績的學生報讀，修畢後可獲取相當於文憑試22222（包括中、英文）的資歷，為同學打好學習或就業基礎。現時應用教育文憑有16個課程組合，當中不少是年輕人有興趣，或熱門行業的範疇，包括「電腦科學及資訊科技」、「經濟、會計、財務及投資」、「美容、美髮、家政、個人護理」、「酒店、旅遊及款待服務」、「醫科及護理科」、「保安及紀律部隊」等等，同學可因應個人興趣或志向選擇。

2. 基礎課程文憑（DFS）

修畢後可以取得相等於DSE 22222（包括中、英文）成績的資格，有助升讀副學位課程。基礎課程文憑課程強調專業及通用技能培訓，由香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、香港資訊科技學院（HKIIT）及青年學院（YC）開辦，全屬政府資助。課程一般修讀期為一年，設計強調專業及通用技能培訓，有助同學發揮潛能。畢業生可直升VTC高級文憑課程，並有機會獲豁免修讀部分課程單元。

3. 自資院校開辦的基礎文憑課程

部份自資院校有開辦基礎課程，學生完成後，可取得資歷架構第3級資歷，報讀所屬院校開辦的副學位課程，可能較順利；如報考其他院校，則要看該院校是否認可其課程內容，與該校的高級文憑課程是否相近等。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱全方位升學攻略 JUPAS改選/八大熱門課程/彈性收生資訊 (持續更新)

4. 職專文憑（DVE）

職專文憑課程由青年學院（YC）開辦，涵蓋商業與服務、工程、設計與資訊科技三大專業範疇，兼備通用技能、專業及個人發展單元，切合學生的廣泛興趣和行業需求，達至升學、就業雙目標。課程一般修讀期為一年，課程設計參照有關行業的實際需求及政府的資歷級別通用指標，修畢後可獲資歷架構第3級別。

5. 僱員再培訓局青年培訓課程

內容較職業導向，同時課時較短，適合同學探索自己的興趣。

6. 港鐵學院、國際航空學院等機構提供的課程

實習元素豐富，同學報考前需考慮自己的志向。

返回目錄

即睇其他DSE放榜攻略：

即睇八大熱門課程資訊：

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

