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JUPAS改選2026︱科技大學HKUST 7個最多人申請/競爭最激烈課程 附收生分數+計分方法

升學攻略
更新時間：06:45 2026-06-08 HKT
發佈時間：06:45 2026-06-08 HKT

科技大學 JUPAS改選2026︱中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，經歷了漫長備戰的同學，對自己成績相信已有初步預算。隨着大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選於5月27日結束，下一階段的選科部署更是關鍵。為協助應屆考生在放榜後能精準地進行最後改選，《星島教育》特意向8所教資會資助大學索取最新數據，為大家剖析各院校的競爭情況。以下是香港科技大學（HKUST），盤點首輪改選後4個最多人報讀（以Band A申請計算），以及3個競爭最激烈（按Band A人數與學額比例計算）的學位課程，並一併整理2025年的收生分數參考及計分機制，有意入讀科大的同學要留意，及早為放榜做好準備。

科技大學4個最多人申請的課程
科技大學3個競爭最激烈的課程

科技大學HKUST JUPAS改選2026︱科大分數換算

科大的文憑試分數換算方式如下：

級別 分數
5** 8.5
5* 7
5 5.5
4 4
3 3
2 2
1 1

科技大學HKUST JUPAS改選2026︱4個最多人申請的課程

根據科大提供的數據，4個最多人申請的課程，依次為理學A組、 理學B組、機械及航空航天工程學學系，以及計算機科學及工程學系。以下是有關課程的收生資訊。

第4位：計算機科學及工程學系

  • 課程編號：JS5240
  • 課程簡介：課程在大數據、網路安全、人工智慧、雲端運算、網路、社交媒體、軟件開發和運算理論等領域提供教育和研究機會。該課程的學生可以在第一學年結束時，自由選擇人工智能或計算機科學的專業方向。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：450
  • 學額：117
  • 計分方法：英文+數學+最佳1科生物/化學/物理/資訊及通訊科技+最佳其他2科
  • 加權科目：英文x2；數學x2；物理 x 2；M1/M2 x2；資訊及通訊科技x 1.5
  • 課程詳細資訊  

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

  • 中位數：48.45
  • 下四分位數：46.45

第3位：機械及航空航天工程學系

  • 課程編號：JS5270
  • 課程簡介：提供兩個本科課程，分別為機械工程學士學位和航空航天工程學士學位，旨在為學生提供成功從事工程事業所需的基礎知識和實踐技能。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：514
  • 學額：77
  • 計分方法：英文+數學+最佳1科生物/化學/物理/資訊及通訊科技+最佳其他2科
  • 加權科目：英文x2；數學x2；生物/化學/物理 x 2；M1/M2x 1.5
  • 課程詳細資訊  

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

  • 中位數：41.14
  • 下四分位數：39.72

第2位：理學B組

  • 課程編號：JS5103
  • 課程簡介：課程專為對化學和生命科學感興趣的同學而設。在第一個學年，學生會修讀理學基礎課程、語文、選修及/或通識教育課程。完成首年課程後，學生除可選擇由理學院所提供的主修課程之外，也可以選擇學院合辦課程或跨學科課程。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：578
  • 學額：402 (JS5102及JS5103的共設學額)
  • 計分方法：英文 +數學+最佳1科生物/化學 /物理 / M1 / M2 +最佳其他2科
  • 加權科目：英文x1.5；物理/M1/M2 x1.5；生物/化學x 2
  • 課程詳細資訊  

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

  • 中位數：33.38
  • 下四分位數：32.75

第1位：理學A組

  • 課程編號：JS5102
  • 課程簡介：課程專為對物理科學感興趣的同學而設。在第一個學年，學生會修讀理學基礎課程、語文、選修及/或通識教育課程。完成首年課程後，學生除可選擇由理學院所提供的主修課程之外，也可選擇學院合辦課程或跨學科課程。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：671
  • 學額：402 (JS5102及JS5103的共設學額)
  • 計分方法：英文 +數學+最佳1科生物 / 化學 / 物理 / M1 / M2 +最佳其他2科
  • 加權科目：英文x1.5；生物/化學x1.5；物理/M1/M2 x 2
  • 課程詳細資訊  

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

  • 中位數：33.13
  • 下四分位數：32.63

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延伸閱讀：JUPAS改選2026︱首輪改選數據出爐 運動與航天相關科目受青睞 邊科競爭最激烈？

科技大學JUPAS改選2025︱3個競爭最激烈的課程

以學額競爭情況計算，經過統計首輪改選結果，科大學額競爭最高的3大課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的是分別為理學士（生物醫學及健康科學），其次為機械及航空航天工程學學系，以及工業工程及決策分析學系。

第3位：工業工程及決策分析學系：約7人爭1個學位

  • 課程編號：JS5260   
  • 課程簡介：這是一門基於數據、模型和專業領域的知識而作出智慧決策的工程學科。課程旨在培養學生透過運用概率與統計、機器學習、模擬、優化等不同的分析技術及工具，對各行業與社會所面對的眾多問題建立模型並進行數據分析，從而得出優化的方案，協助管理人員作出明智的決策。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：235
  • 學額：36
  • 每學額競爭比率：6.53
  • 計分方法：英文 +數學 +最佳1科生物 / 化學 / 物理 /資訊及通訊科技 +最佳其他2科
  • 加權科目：英文 x 2；數學 x 2 ；物理 x2；資訊及通訊科技 x1.5；M1 / M2 x 2
  • 課程詳細資訊  

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

  • 中位數：36.28
  • 下四分位數：35.1

第2位：機械及航空航天工程學系：約7人爭1個學位

  • 課程編號：JS5270
  • 課程簡介：提供兩個本科課程，分別為機械工程學士學位和航空航天工程學士學位，旨在為學生提供成功從事工程事業所需的基礎知識和實踐技能。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：514
  • 學額：77
  • 每學額競爭比率：6.68
  • 計分方法：英文 +數學 +最佳1科生物 / 化學 / 物理 /資訊及通訊科技  +最佳其他2科
  • 加權科目：英文 x 2；數學 x 2；生物 / 化學 / 物理 x2；M1 / M2 x 1.5 
  • 課程詳細資訊  

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

  • 中位數：41.14
  • 下四分位數：39.72

第1位：理學士（生物醫學及健康科學）：約8人爭1個學位

  • 課程編號：JS5118
  • 課程簡介：學生將學習生物醫學及健康科學中，不同層面上的科學原理，課程能讓學生接觸先進的診斷和疾病建模技術，包括使用組學技術、電腦分析，和建立實驗模型，從而加快藥物和療程的臨床前試驗。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：188
  • 學額：25
  • 每學額競爭比率：7.52
  • 計分方法：英文 +數學+最佳1科生物 /化學/物理/ M1 / M2+最佳其他2科
  • 加權科目：英文x1.5；生物/化學x2；物理/M1/M2 x1.5
  • 課程詳細資訊   

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

  • 中位數：43.13
  • 下四分位數：40.5

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延伸閱讀：JUPAS收分2026︱盤點「8大」AI相關課程 即睇商業AI／數據科學／金融科技入學資訊 21分都有機會讀？

註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。
資料來源：院校提供、JUPAS及科大網頁

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