伊朗局势｜伊媒指美以轰炸洪达卜核设施反应堆 鲁比奥：战事料在几周内结束｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜特朗普称美伊对话「富有成效」 暂缓攻击能源设施5天)

行动代号「史诗怒火」

3月28日最新消息：

鲁比奥：战事料在几周内结束

01：05

美国务卿鲁比奥与G7成员国盟友称，美国和以色列针对伊朗的军事行动，应该在几周内结束。

00：50

以色列军方表示，袭击了伊朗中部阿拉克市的重水工厂，以及位于伊朗中部亚兹德的铀矿开采设施。

3月27日最新消息：

美以轰炸洪达卜核设施反应堆

23：50

伊朗媒体报道，以色列和美国袭击了伊朗的洪达卜核设施，该设施内有一座重水反应堆。重水反应堆在运行过程中产生的副产品，可用于提取制造核武所需的关键材料「钚」。

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21：40

路透：美国仅确认催毁伊朗导弹库约1/3

美以对伊战争接近一个月，路透社引述多位知情人士透露，美国目前只能确定摧毁了伊朗庞大导弹库的约三分之一，另外有约三分之一状况不明，但轰炸很可能已将其损耗、摧毁或掩埋在地下隧道和掩体中。

这项此前未曾公开的评估显示，虽然伊朗大部分导弹已被摧毁或无法获取，但德黑兰仍然拥有相当数量的导弹库存，一旦战斗停止，伊朗或许能够回收一些被掩埋或损坏的导弹。

美国总统特朗普周四一度声称伊朗「仅剩极少数导弹」，但「仅剩1%也不可接受，因为这1%的导弹就有可能击中一艘价值10亿欧元的船」。

14：00

中国大型滞留船队开始穿越霍尔木兹海峡回国

内地财新网报道，3月27日，滞留在霍尔木兹海峡西侧波斯湾内的中远海运集运旗下的两艘2万TEU（标准箱）型货柜船「中海印度洋」号和「中海北冰洋」号开始穿越海峡回国。「中海印度洋」号和「中海北冰洋"号在通过海峡时标注船舶为「CHINA OWNER」（中资所有），穿越时是未载货空船状态。这两艘船原本计划在3月中旬从波斯湾前往马来西亚，但由于美以伊开战、伊朗封锁霍尔木兹海峡而滞留至今。

11：00

美国国防部表示，美军已在对伊朗军事行动中部署无人驾驶快艇，以便执行巡逻，这是美方首次证实在实际冲突中使用此类船只。

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10：20

美国传媒透露，五角大楼正考虑向中东增派一支为数1万人的地面部队，让特朗普在衡量美伊和谈时有更多军事选项。

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06：57

美国总统特朗普宣布再度推迟对伊能源设施的打击，声称是应伊朗的要求。但美媒《华尔街日报》引述有份参与美伊和平谈判的调解方指，伊朗未要求美国暂停对其能源设施的打击行动。

报道又指，伊朗已要求美国删减停火「15点协议」中的过份要求，然后才会同意会谈。报道指，伊朗不愿承诺永远停止铀浓缩活动。

04：40

美国总统特朗普再度推迟对伊能源设施打击。当地时间3月26日下午，特朗普在其社交媒体上发文说：「应伊朗政府请求，特此声明：我把针对（伊朗）能源设施的打击再推迟10天，至美国东部时间2026年4月6日晚8点。」

特朗普坚称，美国正在与伊朗进行谈判，而且进展顺利。他说：「尽管假新闻媒体及其他方面发表了错误的相反言论，但谈判进展非常顺利」。

03：37

中东战火持续蔓延，全球最重要的能源运输动脉霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）成为地缘政治博弈的暴风眼。伊朗外交部长阿拉格齐（Abbas Araghchi）于当地周三（25日）表示，霍峡仅对敌对国家封闭，他点名中国、俄罗斯、巴基斯坦、伊拉克、印度及孟加拉等国的船只，在与伊方协调下可获准安全通行。

与此同时，消息指伊朗议会正草拟法案，拟对通过海峡的船只征收高达200万美元（约1,560万港元）的「过路费」，但目前未知具体详情，包括未知是否在停火后才实施。

相关新闻：伊朗局势｜伊朗点名这六国船只可通过霍峡 据报拟立法征收200万美元「过路费」

02：54

以色列军方表示，两名士兵在黎巴嫩南部与真主党交战期间身亡。

02：22

加拿大宣布对伊朗实施新制裁。据加拿大外长阿南德宣布，加拿大对伊朗的5名个人和4个实体实施制裁，包括直接参与生产和供应尖端技术采购网络、支持伊朗伊斯兰革命卫队武器生产和转让的伊朗商人和公司。

加拿大的声明指，伊朗向其代理人、俄罗斯等转让武器、无人机和技术，加剧了武装冲突，威胁其他国家的主权，并违反了国际准则。

伊媒：伊朗动员逾100万名作战人员 准备与美国进行地面战

01：10

伊朗塔斯尼姆通讯社引述军方知情人士报道，若美国想以「自杀式行动」来开通霍尔木兹海峡，伊朗已做好准备应对。报道又指，伊朗动员超过100万名作战人员，准备与美国进行地面战。

00：43

以色列国防军表示，过去一天，已拆除了德黑兰及伊朗中部的关键武器生产设施；有关打击行动共出动超过60架空军战斗机，使用了超过150枚弹药，进行了多轮打击。

00：19

美国总统特朗普被记者问及伊朗送来的礼物是什么？他回应说，是放行了10艘油轮过霍尔木兹海峡。他说，伊朗刚开始表示将放行8艘悬挂巴基斯坦国旗的油轮，「伊朗就某些事情向我们道歉，随后又放行两艘船，所以伊朗最终放走了10艘船」。

特朗普宣称，美国与部分国家已组建了一个联盟来保护船只，美国「一点也不急着」于与伊朗达成停火协议，「我们还要打击更多目标」。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普口中伊朗「大礼」揭盅 称不急于达成停火协议

3月26日最新消息：

22：25

伊朗正式回应美国15点停火协议

新华社报道，伊朗塔斯尼姆通讯社援引知情人士称，伊朗已正式回应美国提出的停火协议15点内容。

18：55

以军击毙伊朗革命卫队海军指挥官

坦格西里。 Tasnim News Agency

据以色列国防部长称，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）海军指挥官坦格西里（Alireza Tangsiri）在以色列的一次军事行动中丧生。据指他是参与封锁霍尔木兹海峡的伊朗重要指挥官。

16：00

以总理下令狂轰伊朗军工产业

据报以色列取得美国起草的15点停战计划副本后，总理内塔尼亚胡令军方加快攻击行动，要求48小时内尽可能摧毁伊朗的军工产业。知情人士透露，以色列关键战争目标有3个，包括：①消除伊朗的弹道导弹威胁；②确保伊朗无法研发核武；③创造条件，促使伊朗人民起义反政府。为免可能的和谈阻碍战争目标达成，以色列急于趁仍有机会时重击伊朗

相关新闻：伊朗局势｜内塔尼亚胡忧和谈阻碍战争目标 下令48小时内重轰伊朗军工业

15：30

特朗普推动14/5习特会前停战

据《华尔街日报》报道，美国总统特朗普告诉助手，他希望在未来几周内尽快结束这场冲突。 知情人士透露，特朗普私下表示，他认为冲突已进入最后阶段，并敦促顾问坚持他公开提出的4到6周停战的时间表。一些知情人士表示，白宫官员预期战争将在特朗普与中国国家主席习近平会晤前结束。

09：00

伊朗开出停战5个条件

当地时间25日，伊朗国家电视台报道称，伊朗已审阅美国提出的一份旨在结束战争的15点计划，认为该计划「过分且脱离战场实际」。伊朗国家电视台援引一名高级官员的话报道称，伊方坚持认为战争的结束必须按照伊朗的条件和时间表进行。

消息人士指出，只有在对方接受伊朗的条件后才会停火，在此之前不会举行任何谈判。伊朗结束战争的条件是：

1、敌人停止针对伊朗的军事行动和恐怖行动；

2、创造客观条件，确保战争不再重演；

3、保证支付损害赔偿和战争补偿，并明确责任；

4、敌人应全面结束针对「抵抗阵线」的军事行动；

5、伊朗过去、现在和未来都应拥有在霍尔木兹海峡行使主权的相关合法权利。

08：11

美以袭击已致伊朗至少1750人死。伊朗官员称美以袭击已致伊约350万人流离失所#伊朗常驻国际海事组织副代表普里亚·科利万德说，自美国和以色列2月28日对伊朗发起袭击以来，已造成伊朗至少1750人死亡、2.28万人受伤。伊朗伊斯兰共和国通讯社援引科利万德在国际海事组织的发言报道，美以发起的侵略战争还导致伊朗超过8.1万处民用设施损毁，其中包括498所学校、275家医院及卫生机构，另有约149艘商船和渔船被击沉，约350万人流离失所。

伊朗外长：目前无意展开会谈

06：20

路透社报道，伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗正在审阅美国提出的结束海湾战争的提议，现阶段无意就不断扩大的中东冲突举行会谈。阿拉格齐又称，透过调解人交换资讯「并不意味著与美国进行谈判」。

报道分析指，阿拉格齐的表态表明，如果伊朗所提出的要求得到满足，德黑兰方面愿意就结束战争进行谈判。

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03：16

对于伊朗伊斯兰革命卫队宣称击落一架美国F-18战机，美国中央司令部指「消息不实」。

白宫：倘伊朗不接受被击败事实 将遭更严厉打击

02：33

白宫新闻秘书莱维特重申，美国对伊朗行动的时间框架为4到6周，她呼吁伊朗不应再次误判，如果伊朗不能接受已被击败的现实，总统特朗普将予以更严厉打击。她补充指，伊朗未有拒绝谈判。

相关新闻：伊朗局势｜美国坚称正在谈判 白宫：伊朗若不接受战败现实 将临更严厉打击

01：46

伊朗议会议长卡利巴夫表示，有情报显示，「敌人」正计划在某个地区国家的支持下，占领伊朗一座岛屿；伊朗军队正在密切监视敌方动向，如果「敌人」采取任何行动，伊朗将对该地区国家的关键基础设施发动猛烈攻击。

01：24

美媒Axios网站报道，特朗普政府尚未收到伊朗拒绝停火「15点协议」的官方通知。

01：20

半岛电视台报道，伊朗伊斯兰革命卫队25日发表声明称，伊朗防空部队当天下午在东南部恰巴哈尔附近领空击落一架美军F-18战斗机，战斗机随后坠毁于印度洋。

01：12

美媒CNN报道，美国副总统万斯可能于本周末，前往巴基斯坦参加与伊朗的会谈。

伊媒：若伊朗岛屿遭侵夺 将于曼德海峡开新战线

00：58

外间有传美国有意夺取伊朗能源枢纽哈尔克岛，伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）引述军方消息报道，如果伊朗领土或岛屿遭到攻击，伊朗可能在曼德海峡（Bab al-Mandab Strait）开辟新的战线。

伊朗据报拒绝特朗普停火「15点协议」 但未关谈判之门

00：04

伊朗国营电视台（Press TV）周三（25日）引述官方消息指，德黑兰已拒绝由巴基斯坦转递的美国停火「15点协议」，以及表明会继续在中东地区发动「猛烈打击」。报道又引述官员称，伊朗向美国和以色列反向开出五项停火条件，包括要求美国支付战争赔偿及承认伊朗对霍尔木兹海峡的主权。

不过，伊朗并没有关上谈判之门。伊朗电视报道称，伊朗将「根据自身决定的时间，并在其提出的条件得到满足后」，结束战争，不会允许美国总统特朗普决定战争结束的时间。换言之，伊朗并没有拒绝与美国谈判。

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3月25日最新消息：

22：50

伊朗宣布有条件开放非敌对国家通行霍尔木兹海峡后，一艘泰国籍油轮23日成功穿越这条重要水道。泰方证实，外交部与伊朗当局经过密集协商，为曼差石油公司（Bangchak Corporation）油轮取得安全通行许可，并无支付任何费用。据悉另一艘SCG化学公司所属船只也正等待通行许可。

伊朗驻泰使馆在X平台发文表示，泰国船只顺利通过反映两国紧密关系，并强调「盟友有特殊地位」。

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曼差石油公司发图文证实旗下油轮通过霍尔木兹海峡。 Bangchak

10：45

特朗普重返白宫，展开其第二段任期，其执政表现一直备受关注。最新民意调查显示，受油价飙升和美国民众普遍对美国发动伊朗战争不满，特朗普的支持率从上周的40%降至36%，为他重返白宫以来的最低水平。

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09：50

因应美伊战争导致的能源危机，南韩政府昨日发布公共机关车辆限行5组制，并有奖励节能企业、重启核电机组等措施，也奖励缩短淋浴时间等。总统李在明呼吁发起全国性节能运动。

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08：40

美国在波斯湾的盟国立场正逐渐转向，考虑加入对伊朗的行动。之所以如此，一是回应打乱区域经济的持续攻击，二是不能冒险让霍尔木兹海峡沦为德黑兰的长期筹码。

《华尔街日报》报道，在伊朗以导弹与无人机袭击沙特能源设施及首都利雅德后，沙特近期已同意美军使用位于阿拉伯半岛西侧的法赫德国王空军基地。

更有知情人士表示，如今，沙特加入战争只是时间早晚的问题。阿联酋也开始讨论是否动用军力介入冲突，并游说反对停火协议，以免部分伊朗军力得以延续。





07：09

以色列及美国媒体最新报道，美国已透过巴基斯坦向伊朗递交一份包含「15点计划」的全面停火协议，旨在彻底终结美伊冲突。总统特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）与中东特使威特科夫（Steve Witkoff）负责斡旋，将推动双方停火一个月，以展开谈判。

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06：20

伊朗方面表示，用导弹空袭了位于伊拉克库尔德自治区（库区）埃尔比勒国际机场的美军驻地以及受以色列支持的「分裂势力据点」。

据伊朗军方公告指，遭打击区域是美军重要的后勤支援和作战指挥中心之一，部署有多种军事装备。

04：18

据美媒报道，美国白宫发言人驳斥，总统特朗普发帖公布推迟打击伊朗电厂的前15分钟，有人疑涉透过内幕交易狂赚的质疑。

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03：55

美国总统特朗普周二（24日）在白宫主持国土安全部长宣誓就职仪式时声称，伊朗向美国送上一份价值连城的「油气大礼」，并指德黑兰已同意「永不拥有核武器」。特朗普形容美军目前在德黑兰上空「行动自由」，并指伊朗原有的领导层已被「清除」，局势实质上已发生「政权更迭」。

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03：12

美媒报道，国防部将增派陆军第82空降师及海军陆战队赴中东。

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02：04

美媒AXIOS网站报道，美国与伊朗可能最早在周四举行高级别会谈。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）周二（24日）公开表态，愿意主办这场具有决定性的会谈；美国总统特朗普随后转发相关贴文。

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01：30

美国有线电视新闻网络（CNN）周二（24日）引述伊朗消息人士证实，美国与伊朗近期确实存在「接触」，但强调目前尚未达到全面谈判的阶段。报道又指，德黑兰方面愿意听取能维护其国家利益且「可持续」的停战方案。

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00：18

以色列国防军表示，已击毙伊朗驻黎巴嫩的圣城军官员穆罕默德·阿里·库拉尼。以军称，穆罕默德·阿里·库拉尼负责推进「由伊朗情报官员指挥的恐怖袭击」。

3月24日最新消息：

23：57

半岛电视台引述伊朗革命卫队海军报道，一艘名「赛琳号」（Celine）的集装箱货船，因未持有通过霍尔木兹海峡的许可证，已将其强制驱离。

22：45

中共中央政治局委员、外交部长王毅24日应约同伊朗外长阿拉格齐通电话，希望各方抓住一切和平机会和窗口，尽快启动和谈进程。

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22：30

菲律宾总统马可斯周二（24日）宣布，全国进入能源紧急状态。



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21：08

据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，3月24日，伊朗总统府通信副主任穆罕默德·塔巴塔巴伊宣布，经最高领袖批准，并根据总统令，穆罕默德·巴盖尔·佐尔卡德尔（Mohammad Baqer Zolqadr）被正式任命为最高国家安全委员会秘书，以接替拉里贾尼。



12：30

针对美国总统特朗普称5天内与伊朗达成协议，以色列总理内塔尼亚胡表明，谈判期间以军会继续打击伊朗，并指特朗普向他表示，可通过达成协议实现对伊朗的战争目标。

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11：43

以色列总理内塔尼亚胡当地23日晚在视频讲话中说，自己「在任何情况下都将捍卫以色列的根本利益」；以色列将摧毁伊朗的导弹计划和核计划，并重创黎巴嫩真主党。内塔尼亚胡还透露，以色列日前「清除」了两名伊朗核科学家。

11：00

英美传媒周一（23日）引述2名美国政府官员报道，特朗普政府正悄悄评估将伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）视为潜在的合作伙伴，甚至是未来的伊朗领袖。美国总统特朗普较早前暗示，已与伊朗内部「非常可靠」的人物接触，并表示在德黑兰与华府进行外交谈判期间，将针对伊朗电厂与能源基础设施的所有军事打击延后5天。但卡利巴夫公开否认与美方有任何接触，并指控所谓「谈判」纯属假新闻，目的是操纵全球金融与石油市场。

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09：30

据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引德黑兰省应急部门数据报道，自美国和以色列2月28日对伊朗发起大规模军事行动以来，伊朗首都德黑兰市所在的德黑兰省有430处地点遭到空袭，造成636人死亡、6848人受伤。

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09：01

据伊朗法尔斯通讯社24日报道，美国和以色列袭击了位于伊朗中部伊斯法罕和西南部霍拉姆沙赫尔的两处能源基础设施。报道说，位于伊斯法罕的天然气公司大楼和天然气减压站遭袭击，部分设施和周边住宅受损。位于霍拉姆沙赫尔电厂的天然气管线也成为袭击目标，但未造成人员伤亡。

09：00

美国《纽约时报》报道，五角大楼正考虑从陆军第82空降师抽调一支约3000人的作战旅，以支援对伊朗军事行动，可能会用于夺取伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。

07：53

据美国《华尔街日报》报道，美军第31海军陆战队远征队及其搭乘的两栖战舰将于27日抵达中东地区。报道指出，这一天正好是美国总统特朗普为伊朗「开放」霍尔木兹海峡而重新设定的最后期限。

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06：49

伊朗伊斯兰革命卫队24日凌晨宣布，发动「真实承诺-4」行动第78波攻势，使用「伊马德」「卡德尔」等导弹和无人机，对以色列埃拉特、迪莫纳和特拉维夫以北的目标以及中东地区部分美军基地进行打击。伊斯兰革命卫队又指，革命卫队和民兵武装「动员穷人组织」的主力部队尚未投入战场，一旦在必要时出动，战斗将更加激烈，「敌人难逃险境」。

06：10

伊朗方面表示，伊朗军队日前摧毁了一艘美国方面的油轮，但未提及油轮具体信息、袭击时间和地点。美国方面对此暂无回应。

巴基斯坦：愿为美伊谈判提供场所

05：50

巴基斯坦外交部发言人表示，如果伊朗与美国均有谈判意愿，巴基斯坦可随时为谈判提供场所。

美媒：美方或视伊朗议长为合作伙伴

05：33

美国Politico：特朗普政府正评估把伊朗议会议长加利巴夫列为潜在合作伙伴，甚至是未来伊朗领导人的可能性。

05：11

美国总统特朗普当地周一（23日）于田纳西州孟菲斯发表讲话，声称美、伊双方正就一项包含「15点框架」的停火协议进行密集磋商。

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04：45

伊朗高级官员莫赫森·雷扎伊称，战争将持续，直到所有损失都得到补偿，所有经济制裁被解除，并确保美国不会干涉伊朗事务。赫森·雷扎伊警告说：「如果我们的基础设施被攻击，那就不再是「以眼还眼」——而是「以头还眼」；你将会瘫痪」。

03：30

伊朗德黑兰急救中心负责人表示，自美国和以色列竹打击伊冲以来，德黑兰共有430处地点遭到袭击，共造成636人死亡，6848人受伤。

特朗普：非常有意向与伊朗达成协议

02：04

特朗普接受美国媒体采访表示，美方「非常有意向与伊朗达成协议」，而他对能够达成「某些实质性成果」抱有希望。

01：55

半岛电视台报道，伊朗高级官员表示，为缓解紧张局势，德黑兰与美国透过第三方埃及和土耳其，进行了「善意的沟通」；而美方仍拒绝接受两个基本条件——支付赔偿和承认对伊朗的侵略。伊朗高级官员强调，特朗普无权对谈判施加条件或设定截止日期。

以媒：特朗普政府冀4月9日前结束战争

01：46

据以色列媒体引述消息指，特朗普政府已将4月9日定为结束战争的目标日期。

美媒AXIOS报道，美国副总统万斯周一（23日）上午与以色列总理内塔尼亚胡通电话，讨论了与伊朗展开谈判的细节。

相关新闻：伊朗局势｜以媒：特朗普目标4月9日停战 伊朗否认正在谈判 批美放假消息

00：38

伊朗伊斯兰革命卫队宣布，在「真实承诺4」行动第77波打击中，伊朗对中东地区多处美军基地及以色列目标发起攻势，其中包括科威特的阿里萨利姆空军基地、沙特的苏丹王子空军基地，以及阿联酋的宰夫拉空军基地。

此外，伊朗伊斯兰革命卫队空天部队司令穆萨维在社交媒体上发文表示，当前战斗将持续进行，直至实现国家和民族目标。

以媒：美伊将在伊斯兰堡会谈

00：14

美媒Axios报道， 美国总统特使威特科夫与总统特朗普的女婿库什纳正与伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫进行谈判。不过，伊朗塔斯尼姆通讯社等媒体其后报道，伊方否认卡利巴夫正在参与与美国方面的谈判。

此外，报道引述一名美国消息人士称，过去两天，土耳其、埃及和巴基斯坦三国的外长，分别与美国美国总统特使威特科夫和伊朗外交部长阿拉格齐举行了会谈，冀促成结束战事。

以色列媒体亦报道，本周晚些时候，伊朗和美国副总统万斯将于本周稍后日子，在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行会谈。

伊朗外交部：美国想谈判结束战事 伊方未有回应

00：02

伊朗官媒伊斯兰共和国通讯社（IRNA）引述伊朗外交部发言人报道，近日收到友好国家的信息，暗示美国请求通过谈判结束战争，但伊方未作回应。发言人又指，伊朗关于霍尔木兹海峡的立场以及结束战争的条件没有改变。

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3月23日最新消息：

23：43

美国总统特朗普表示，美国与伊朗进行了良好且富有成效的对话，可能会「彻底解决这场战争」，美方对伊朗电厂和能源基础设施的任何军事打击将延后5天。然而，伊朗半官方媒体法斯通讯社报道称，伊朗「从未与美国进行直接或间接的沟通」。

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