伊朗局势｜以媒：美国冀4月9日前停战 特朗普称正与伊朗商讨停火15点协议｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜特朗普称美伊对话「富有成效」 暂缓攻击能源设施5天)

行动代号「史诗怒火」

3月24日最新消息：

06：10

伊朗方面表示，伊朗军队日前摧毁了一艘美国方面的油轮，但未提及油轮具体信息、袭击时间和地点。美国方面对此暂无回应。

巴基斯坦：愿为美伊谈判提供场所

05：50

巴基斯坦外交部发言人表示，如果伊朗与美国均有谈判意愿，巴基斯坦可随时为谈判提供场所。

美媒：美方或视伊朗议长为合作伙伴

05：33

美国Politico：特朗普政府正评估把伊朗议会议长加利巴夫列为潜在合作伙伴，甚至是未来伊朗领导人的可能性。

05：11

美国总统特朗普当地周一（23日）于田纳西州孟菲斯发表讲话，声称美、伊双方正就一项包含「15点框架」的停火协议进行密集磋商。

相关新闻：中东局势｜特朗普：正与伊朗商讨停火15点协议 冀共同管理霍峡

04：45

伊朗高级官员莫赫森·雷扎伊称，战争将持续，直到所有损失都得到补偿，所有经济制裁被解除，并确保美国不会干涉伊朗事务。赫森·雷扎伊警告说：「如果我们的基础设施被攻击，那就不再是「以眼还眼」——而是「以头还眼」；你将会瘫痪」。

03：30

伊朗德黑兰急救中心负责人表示，自美国和以色列竹打击伊冲以来，德黑兰共有430处地点遭到袭击，共造成636人死亡，6848人受伤。

特朗普：非常有意向与伊朗达成协议

02：04

特朗普接受美国媒体采访表示，美方「非常有意向与伊朗达成协议」，而他对能够达成「某些实质性成果」抱有希望。

01：55

半岛电视台报道，伊朗高级官员表示，为缓解紧张局势，德黑兰与美国透过第三方埃及和土耳其，进行了「善意的沟通」；而美方仍拒绝接受两个基本条件——支付赔偿和承认对伊朗的侵略。伊朗高级官员强调，特朗普无权对谈判施加条件或设定截止日期。

以媒：特朗普政府冀4月9日前结束战争

01：46

据以色列媒体引述消息指，特朗普政府已将4月9日定为结束战争的目标日期。

美媒AXIOS报道，美国副总统万斯周一（23日）上午与以色列总理内塔尼亚胡通电话，讨论了与伊朗展开谈判的细节。

相关新闻：伊朗局势｜以媒：特朗普目标4月9日停战 伊朗否认正在谈判 批美放假消息

00：38

伊朗伊斯兰革命卫队宣布，在「真实承诺4」行动第77波打击中，伊朗对中东地区多处美军基地及以色列目标发起攻势，其中包括科威特的阿里萨利姆空军基地、沙特的苏丹王子空军基地，以及阿联酋的宰夫拉空军基地。

此外，伊朗伊斯兰革命卫队空天部队司令穆萨维在社交媒体上发文表示，当前战斗将持续进行，直至实现国家和民族目标。

以媒：美伊将在伊斯兰堡会谈

00：14

美媒Axios报道， 美国总统特使威特科夫与总统特朗普的女婿库什纳正与伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫进行谈判。不过，伊朗塔斯尼姆通讯社等媒体其后报道，伊方否认卡利巴夫正在参与与美国方面的谈判。

此外，报道引述一名美国消息人士称，过去两天，土耳其、埃及和巴基斯坦三国的外长，分别与美国美国总统特使威特科夫和伊朗外交部长阿拉格齐举行了会谈，冀促成结束战事。

以色列媒体亦报道，本周晚些时候，伊朗和美国副总统万斯将于本周稍后日子，在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行会谈。

伊朗外交部：美国想谈判结束战事 伊方未有回应

00：02

伊朗官媒伊斯兰共和国通讯社（IRNA）引述伊朗外交部发言人报道，近日收到友好国家的信息，暗示美国请求通过谈判结束战争，但伊方未作回应。发言人又指，伊朗关于霍尔木兹海峡的立场以及结束战争的条件没有改变。

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3月23日最新消息：

23：43

美国总统特朗普表示，美国与伊朗进行了良好且富有成效的对话，可能会「彻底解决这场战争」，美方对伊朗电厂和能源基础设施的任何军事打击将延后5天。然而，伊朗半官方媒体法斯通讯社报道称，伊朗「从未与美国进行直接或间接的沟通」。

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