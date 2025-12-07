大埔宏福苑五级火｜睹物怀旧 灾民深情告白：我成长嘅地方 有得返嚟我一定返｜Juicy叮

大埔宏福苑曾是许多家庭岁月生长之处，五级大火无情地改写了砖瓦的故事，把静静藏于墙隙里的岁月烧成沉默断章。睹物怀旧，有灾民凝视著斑驳的光影，对故居倾诉如叹息般的深情告白：「我成长嘅地方，将来如果有得返嚟我一定返」。详情见下图及下文：

睹物怀旧 宏福苑灾民深情告白：我成长嘅地方 有得返嚟我一定返逐张睇↓↓↓↓

楼主：系好挂住呢个我成长嘅地方

楼主日前在社交平台Threads以「宏福苑」为题，转载街坊拍摄的屋苑旧照发帖，向故居告白——「今日见到有人放咗一啲以前嘅相上网，我真系好挂住呢个我成长嘅地方，有啲人话重建佢都唔会住返呢度，会有阴影，但系我唔会，有得返嚟我一定返」。

回望之际，竟是以为永远却已消失的日常。这批旧照，轻轻封印著火灾前宏福苑最平凡的白天，是未被惊动的宁静。那时的阳光，把如今受灾严重宏昌阁的大门照得温柔发亮；绿意沿花槽旁流淌，瀡滑梯转弯处，仿佛还荡漾著孩童未完的笑声。

网民：睇得出你好爱个屋苑

有网民感叹「睇得出你好爱个屋苑，会同屋苑周围影相」。楼主澄清「唔系我影，系啲街坊，不过我都好爱呢个我出世成长嘅地方」。有网民感同身受地回应「有啲明白你感受，我细个一样基本上系喺同一个地方成长，大个咗屋企人话搬屋都几伤心。保重」。

旋转瀡滑梯最吸睛

因应楼主对屋苑的深情，有网民提到「我上网睇见有啲幸存者受访都想返嚟呢个地方住，其实未必如网民所讲唔想返嚟呢个地方，当然返嚟呢个地方住唔一定指要住返呢座大厦，可能指拆咗佢重建，虽然大厦唔同咗，但都会想返呢个Area（区域），想同其他街坊互相支持」。

照片中的旋转瀡滑梯相当吸睛，有网民指「个瀡滑梯咁斜好似有啲危险」，但楼主却称「就系咁先好玩，全香港都再冇第二条」，有网民附和「我年代细个大把系依啲梯，好玩」。接著有网民鼓励楼主「加油，保重」，并转载更多旧相的连结予楼主回味。

资料来源：pilot_gates44＠Threads

