伊朗局勢｜伊朗一機場遇襲 德黑蘭傳密集爆炸聲︱持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜美軍第二名失聯機師獲救 特朗普預告周二白宮講「威水史」）

行動代號「史詩怒火」

4月7日最新消息：

16：00

伊朗一機場遭美以襲擊

據伊朗邁赫爾通訊社7日報道，位於伊朗洛雷斯坦省的霍拉馬巴德機場遭到襲擊。當地官員表示此次襲擊未造成人員傷亡。

另外，7日11時許接近中午，新華社記者在伊朗首都德黑蘭聽到密集爆炸聲。伊朗防空系統啟動了攔截。

14：30

美國總統特朗普周一（6日）在白宮記者會上火力全開，公開炮轟包括北約（NATO）、澳洲、日本及南韓在內的盟友，在美國對伊朗開戰時拒絕伸出援手。特朗普更直言，他對北約的不滿全是從想兼併格陵蘭受阻開始，並嘲諷北約只是俄羅斯總統普京根本不怕的紙老虎。當提到日、韓時，特朗普抱怨美軍還幫忙防金正恩。

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12：30

受中東局勢動盪影響，國際油價隨之飆升，東南亞最大廉價航空亞洲航空（AirAsia）宣布，為因應燃油成本高漲，機票價格最高將上調40%，並已削減約10%的航班總數。

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10：30

聯合國安理會預計周二（7日）表決「保護霍爾木茲海峽商航安全」議案，具有否決權的中國反對授權動武，草案幾經修改，內容已大幅淡化，且不具法律約束力。

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09：30

美軍一架F-15E雙座戰鬥轟炸機上周五（3日）在伊朗伊斯法罕上空遭防空系統擊落，一名飛行員失蹤，引發國際高度關注。美國特種部隊其後展開救援行動，成功救出該名機員。不過有媒體搶先曝光該名飛行員在伊朗失蹤一事，白宮正全力追查洩密者。總統特朗普揚言，若撰寫有關報道的記者拒絕交代消息來源，就準備被抓去坐牢。

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08：50

美國總統特朗普周一（6日）在白宮舉行的記者會上揚言，如果伊朗未能在美東時間7日晚上8時（香港時間周三早上8時）前達成協議，以重新開放霍爾木茲海峽，他將發動一場歷時4小時的空襲，炸毀伊朗所有橋樑和發電站。法律專家指出，蓄意攻擊民用設施與平民目標，違反涵蓋於《日內瓦公約》、《海牙公約》、《紐倫堡原則》與《聯合國憲章》在內的國際法規範，並可能構成戰爭罪。但特朗普強調並不擔心，認為容許伊朗擁有核武才是戰爭罪。

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05:15

美媒CBS引述兩名美國官員消息，伊朗無人機對位於科威特的薩勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的攻擊造成至少15名美軍受傷。大多數受傷人員已返回崗位。

04:30

伊朗軍方高層回應美國總統特朗普的強硬言論，形容其相關威脅「脫離現實」，並強調無法彌補美國在區內所遭受的「恥辱與羞辱」，批評特朗普的言論「充滿妄想」。

02:35

據伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗軍方發表聲明稱，昨日在中部伊斯法罕省對抗美軍戰機的行動中，有4名軍官陣亡。軍方指，這些軍官與「敵方戰鬥機、直升機、武裝無人機及支援飛機」進行直接交戰，其後遭擊中身亡。

02:05

美國總統特朗普與國防部長赫格塞斯在白宮舉行記者會時表示，美國已擬定計劃，若伊朗在美東時間周二晚上8點前未同意全面重新開放霍爾木茲海峽，美軍可在四小時內摧毀伊朗的所有橋樑和發電廠。

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01:20

美國總統特朗普周一在白宮舉行記者會，詳細講述美軍在伊朗對美軍飛行員的救援行動。他形容此次行動是「歷史性行動」，並透露美軍採取一切必要措施，確保「英勇戰士安全回家」。

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01:10

以色列總理內塔尼亞胡表示，針對與南帕爾斯氣田相關的石化工廠的攻擊，是以色列遏制伊朗革命衛隊（IRGC）「資金機器」行動的一部分。他在社交媒體上寫道：「我們正在摧毀工廠，摧毀行動者，並繼續摧毀高級官員。」

01:01

伊朗革命衛隊（IRGC）確認，其情報組織負責人馬吉德·卡德米（Majid Khademi）在美以聯合攻擊中喪生，承諾將對哈德米遭暗殺進行報復。伊朗最高領袖穆傑塔巴對被害伊朗指揮官表示哀悼，他在聲明中稱讚卡德米「勇敢」，並表示伊朗「堅定不移」的武裝部隊成員將繼續戰鬥。

4月6日最新消息：

23:25

美國總統特朗普表示，周二將是最後期限，並指已審閱所有相關提案。他稱，伊朗方面提出的方案「意義重大」，但仍然「不夠」。

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22：50

伊朗拒停火 強調必須永久結束戰爭

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社6日報道，伊朗已就美國提出的結束戰爭提議向巴基斯坦作出回應。報道稱，回應包含10項條款，核心內容包括：強調必須根據伊朗的關切實現永久結束戰爭；提出一系列訴求，如結束地區衝突、制定霍爾木茲海峽安全通行協議、戰後重建以及解除制裁等。

21：30

伊朗2處石化設施遇襲

伊朗多家通訊社報道，馬爾夫達什特（Marvdasht）石化綜合設施遭到「敵方襲擊」。法爾斯通訊社稱，襲擊引發火災，但「火勢在幾分鐘內得到控制」。

半官方的塔斯尼姆通訊社引述馬爾夫達什特縣長辦公室的消息稱，該工業企業「未遭受重大損失」。

同日較早前，以色列稱襲擊了位於伊朗南部阿薩盧耶的南帕爾斯（South Pars）石化綜合設施。以色列國防部長卡茨發表聲明稱，該處是伊朗最大石化設施，生產伊朗約一半的石化產品。卡茨稱，南帕爾斯連同上周攻擊的另一處設施，伊朗石化產品出口的約85%已被停運，無法正常運轉，將嚴重的經濟打擊，損失高達數百億美元。

18：28

伊朗外交部發言人巴加埃在德黑蘭舉行的新聞發布會，美方日前透過調解方提出一些建議，但相關計劃「極為過份」，伊朗絕對無法接受。

他表示，伊朗已準備好回應調解方轉達結束戰事的方案等問題，將適時對外公布。他說伊朗根據國家利益、安全及伊朗人民的正當訴求提出自身立場，「早就清楚自身目標與底線，目前立場依然明確」，在有關討論開始時，伊方就擬定好了回應，在時機適當時將明確告知。

16：35

伊朗和美國已收到由巴基斯坦制定的停火和敵對行動的提案。

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15：50

伊朗伊斯蘭革命衛隊6日發表聲明說，伊斯蘭革命衛隊情報機構負責人哈德米在美以襲擊中身亡。



14：00

據美國媒體報道，一些特朗普政府官員私下討論認為，美軍代號「史詩怒火」的軍事行動將進入第二階段。美國和以色列周一空襲伊朗，造成逾25人死亡，目標包括德黑蘭附近的住宅區及謝里夫理工大學。

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12：30

在中東戰火持斷的情況下，日本首相高市早苗周一（6日）上午在國會表示，日本政府正在協調分別與伊朗、美國進行首腦會談事宜，表明「日本將盡一切努力，恢復和平」。

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11：20

美國新聞網站Axios引述4名了解談判情況的美國、以色列和地區消息人士報道，美國、伊朗和一群地區調解人正在討論一項為期45天的停火協議條款，該協議預計將永久結束戰爭。較早前，美國總統特朗普接受Axios訪問時稱，美國正與伊朗進行「深入談判」，「很有可能」在周二（7日）的最後期限前達成協議。

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10：45

美軍成功營救因F-15E戰機遭擊落而受困伊朗的一名機員，整個救援行動充滿戲劇性與高度風險，引發全球關注。在今次救援行動中，美軍共出動數十架飛機、200名特種部隊，深入伊朗西南部，過程驚險。總統特朗普在任務成功後向傳媒透露，美方起初一度擔心，該受困機員傳出的訊息，可能是伊朗設下的陷阱，意圖引誘美軍部隊上釣。除了特種部隊深入伊朗山區強行救援外，中央情報局（CIA）在幕後的定位與欺敵行動同樣扮演關鍵角色，透過散布假訊息來干擾伊朗當局的抓捕行動。期間CIA讓伊朗誤以為美軍準備展開海上救援，但實際上這名機員最後是從山區撤離。

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09：20

伊朗伊斯蘭革命衛隊周日（5日）發聲明說，伊朗發動「真實承諾－4」行動第97波攻勢，摧毀美國和以色列在波斯灣及周邊國家的多個重要目標。另據法爾斯通訊社等多家伊朗媒體周一（6日）報道，一枚炮彈擊中了位於伊拉克埃爾比勒的美國領事館。以色列北部城市海法一棟7層高住宅大樓遭伊朗導彈直接命中，造成4人受傷，消防員正在瓦礫堆中搜尋3名失蹤者。

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08：40

伊朗最高領袖辦公室周日（5日）在社交媒體上摘發最高領袖穆傑塔巴首次講話內容，強調伊朗人民希望繼續進行有效且令對方蒙羞的抵禦行為，重申必須繼續封鎖霍爾木茲海峽。

而伊朗國會議長卡利巴夫同日在社交媒體上發文，指特朗普的鹵莽舉動正將美國拖入地獄，每個家庭都深受其害，而整個中東地區也將因為特朗普執意聽從以色列總理內塔尼亞胡的命令而陷入戰火。

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06:00

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍表示，正為建立「波斯灣新秩序」作準備，並警告霍爾木茲海峽「將永遠不會恢復以往狀態」

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04:40

根據伊朗法爾斯通訊社報道，過去24小時內，共有15艘船隻經伊朗許可通過霍爾木茲海峽。

03:15

以色列與黎巴嫩衝突持續，總統奧恩（Joseph Aoun）指，已向以色列提出停火要求，但未獲回應。總理薩拉姆（Nawaf Salam）稱，對反覆爆發的衝突感到極度疲憊。

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01:00

美國總統特朗普於復活節周日透過社交媒體向伊朗施壓，威脅若伊朗不重新開放霍爾木茲海峽，將於周二針對其發電廠和橋樑採取軍事行動。

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00:00

伊朗第一副總統阿雷夫 （Mohammad Reza Aref）在社交平台發文，批評美國總統特朗普（Donald Trump）以犧牲本國民生福祉為代價威脅他國，形容其「仍停留在石器時代」。

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4月5日最新消息：

22:55

中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同俄羅斯外交部長拉夫羅夫通電話，就當前中東局勢交換意見。王毅指，中東局勢仍在惡化、戰事還在升級。解決霍爾木茲海峽通航問題的根本是盡快停火止戰。

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20:00

美國總統特朗普發文，透露是在光天白日下，在伊朗上空停留7小時下，救出第二名F-15E飛官。他又預告會在美國時間周一（香港周二凌晨)在白宮橢圓形辦公室，與軍方召開記者會。

15:35

被擊落的美軍F-15E戰鬥機上的第二名機師已被送往科威特接受治療。



13:10

特朗普指，第二名失聯機師已獲救，軍隊進行了一個美國歷史上最大膽的搜救行動之一。

12:50

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部發布消息稱，一架試圖搜尋美失蹤飛行員的美軍飛機，在伊斯法罕南部地區被摧毀。



11:50

美軍一架F-15E戰機於周五（3日）在伊朗南部被擊落。美聯社較早前報道，其中一名機師已獲救。最新消息指，第二名已被救出。

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10:00

在伊朗戰爭推高支出的情況下，美國總統特朗普周五正式公布2027財年預算提案概要，提出高達1.5萬億美元（11.8萬億港元）的國防開支，創下美國現代史上最高紀錄，較2026財年激增42%。其中，1.1萬億美元（8.6萬億港元）撥給國防部，另有3500億美元用於彈藥採購、國防工業擴張等關鍵項目。

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06:45

以軍司令承認低估真主黨實力

以色列國防軍（IDF）北部司令米洛少將承認，2024年地面行動後，以軍對真主黨軍事能力造成的損害評估過高。米洛在以色列12頻道新聞播放的錄音中表示，真主黨目前仍能對以色列北部社區發動攻擊，顯示以軍過去的評估與現實存在「差距」。

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04:25

美國總統特朗普在其社交平台Truth Social發文，指伊朗首都德黑蘭近日遭受大規模空襲，多名伊朗軍方領袖已被「消滅」。特朗普並附上一段顯示德黑蘭夜間爆炸畫面的影片稱：「許多帶領伊朗作出錯誤決策的軍事領袖，已在這次對德黑蘭的大規模打擊中被消滅。」

03:35

美國總統特朗普早前向伊朗發出「最後通牒」，稱伊朗與美國達成協議的時間「不多了」，要求48小時內開放霍爾木茲海峽，否則「地獄將降臨到他們頭上」。伊朗對此作出強硬回應，指若美國與以色列進一步升級對伊朗的軍事行動，整個中東地區將陷入嚴重衝突。

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