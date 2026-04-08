伊朗局勢｜伊朗十點談判方案曝光　外長：霍峽未來兩周可安全通航

隨著美伊達成兩周臨時停火協議，伊朗官方今日（8日）凌晨正式公開向美方提交的「十點計劃」核心內容。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）隨即宣布，在與軍方協調並考慮技術限制後，霍爾木茲海峽在未來兩周內可恢復安全通航。德黑蘭形容此次戰爭令對手遭受「歷史性失敗」，伊方將透過談判鞏固其建立的地區新格局。

停火兩周換取談判空間 伊外長：海峽通行將與軍方協調

伊朗最高國家安全委員會聲明指，在最高領袖批准下，伊方接受巴基斯坦提出的停火建議。阿拉格齊強調：「若對伊朗的襲擊停止，我軍將停止防禦行動。」針對全球關注的能源命脈，他證實未來兩周內，商船將獲准安全通過霍爾木茲海峽，但強調通行過程需與伊朗武裝部隊協調。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）隨即宣布，在與軍方協調並考慮技術限制後，霍爾木茲海峽在未來兩周內可恢復安全通航。

伊方表示，雙方將於巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行進一步談判，務求在停火期內落實具體細節，以政治手段「鞏固勝利成果」。

十點計劃強硬開價：美軍撤出中東、全額賠償戰爭損失

伊朗公布的十點計劃內容極具戰略性，部分條款預計將成為美伊談判的膠著點。核心要點包括：

軍事撤離： 要求美國作戰部隊撤出中東所有基地及部署點。

海峽主導權： 在霍爾木茲海峽建立安全過境議定書，確保伊朗的「主導地位」。

與伊朗武裝部隊協調，控制通過霍爾木茲海峽的通行。

停止針對「抵抗軸心」： 終結以色列的侵略政策。

停止對包括黎巴嫩真主黨在內的所有盟友成員之攻擊。

承認伊朗擁有鈾濃縮權利。

經濟與法律賠償： 要求美方根據評估結果全額賠償伊朗在戰爭中的損失。

解除所有一級、二級制裁及安理會相關決議。

資產解凍： 釋放所有被凍結在海外的伊朗資產及財產。

以上各項均須在安理會通過具約束力的決議予以批准。

德黑蘭：敵人遭徹底失敗 談判旨在鞏固新格局

伊朗最高國家安全委員會在聲明中態度強硬，宣稱伊朗在此次戰爭中的目標已基本實現，敵人（指美以）遭受了徹底失敗。伊方重申，接受停火並非妥協，而是為了建立新的安全和政治格局。

與伊朗武裝部隊協調，控制通過霍爾木茲海峽的通行；結束對「抵抗軸心」所有成員的戰爭，終結以色列政權的侵略；美國作戰部隊從該地區所有基地和部署點撤出；在霍爾木茲海峽建立安全過境議定書，確保伊朗享有主導地位；根據評估結果全額賠償伊朗的損失；解除所有一級和二級制裁以及安理會有關決議；釋放所有被凍結在海外的伊朗資產和財產；最後，所有這些事項都應在具有約束力的安理會決議中予以批准