伊朗局勢｜萬斯指有「未動用手段」 特朗普「消滅文明」論惹核武揣測  白宮急否認

美聯社報道，隨著美國總統特朗普設定的「最後通牒」時限迫近，外界對美軍可能動用大規模殺傷性武器的揣測達到頂點。面對揣測愈演愈烈，白宮於周二（7日）正式作出回應，否認有關美國考慮對伊朗使用核武的報道，強調政府正尋求以常規軍事及外交手段結束衝突。

萬斯：若伊朗拒和談 特朗朗將採「未動用工具」打擊

引發核試疑雲的起因，源於美國副總統萬斯（JD Vance）早前向德黑蘭發出的嚴厲警告。萬斯表示，美國手中握有「迄今尚未決定使用的工具」，若伊朗拒絕改變路線，特朗普將毫不猶豫動用這些後備手段。

緊接其後，特朗普在社交媒體及公開演說中多次釋出極端訊號，直指伊朗若不達成協議，「整個文明將在今晚消亡，永不復還」，並宣稱美軍有能力令伊朗「在一夜之間被摧毀」。這番措辭強烈的言論迅速引發國際社會及各大媒體揣測，質疑美方是否正醞釀核打擊。

白宮澄清核武傳聞 指外界過度解讀

據土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，白宮發言人於7日澄清，美國目前並無計劃對伊朗動用核武。發言人指出，萬斯所指的「工具」並非暗示核威懾，相關報道屬於過度解讀。

目前，全球目光正聚焦於美國東部時間7日晚上8時（香港時間8日上午8時）。特朗普在白宮新聞發布會上強調，這場開戰逾月的軍事行動究竟是會全面升級、還是走向終結，完全取決於伊朗在最後期限前的回應。

德黑蘭嚴陣以待 最後通牒時限逼近

目前距離特朗普設定的時限僅餘數小時，伊朗境內已進入最高戒備狀態。美軍已擴大對伊朗能源及交通基礎設施的打擊，旨在癱瘓其戰鬥意志。儘管白宮否認核打擊可能性，但其所指的「未動用工具」是否包括大規模網路攻擊或更強力的導彈密集轟炸，仍是未知之數。