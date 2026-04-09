伊朗局勢｜特朗普威脅「摧毀文明」 民主黨批瘋狂促罷免 白宮：談判手段

美伊戰雲密布之際，美國總統特朗普揚言威脅要「摧毀伊朗文明」，極端言論不僅震動全球，更在美國政壇掀起暗湧。民主黨多名國會議員公開質疑特朗普的精神狀態，並強烈要求引用憲法第25條修正案將其罷免；白宮則極力護航，強調強硬措辭僅是逼使德黑蘭讓步的「談判策略」。

逾20議員促引用第25修正案 盟友格林倒戈斥「邪惡」

隨著特朗普設定的周二（7日）晚上8時談判限期逼近，其言論愈趨激進。他在社交媒體發文稱：「整個文明今晚將被毀滅，永遠無法恢復。我不希望這樣，但很可能發生。」這番近乎「滅絕」的恐嚇引發民主黨集體反彈，至今已有超過20名國會議員呼籲內閣將不適合執政的特朗普免職。

密歇根州眾議員特萊布（Rashida Tlaib）直斥特朗普為「瘋子」；威斯康星州眾議員波坎（Mark Pocan）更警告，特朗普已處於「精神錯亂」狀態，不應掌握核武密碼。最令外界意外的是，曾是特朗普堅定盟友的前共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）亦倒戈，批評摧毀文明是「邪惡和瘋狂」的行為，甚至暗示支持罷免。

羅馬教宗稱無法接受 白宮官員：不可預測性是籌碼

特朗普的「滅世論」同樣招致國際譴責，教宗良十四世明確表示，針對伊朗民眾的威脅「令人無法接受」。

面對各方口誅筆伐，白宮內部極力降溫。兩名匿名白宮官員向媒體透露，特朗普的言辭普遍被視為一種「戰略性手段」，而非真正的軍事計劃，旨在透過「不可預測性」創造談判籌碼，逼使伊朗重回談判桌。共和黨眾議員貝肯亦護航指，這僅是典型的「特朗普式談判手法」。

儘管白宮官員私下稱之為策略，但白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在記者會上的表態依舊強硬。她表示，正是這份「非常、非常強烈的威脅」，才促使伊朗政權屈服、請求停火並同意重新開放霍爾木茲海峽。