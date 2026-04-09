伊朗局勢｜特朗普不滿未援手打擊伊朗 據報擬「懲罰」北約盟國

美伊戰爭引發的外部震盪持續擴大，美國總統特朗普對盟友的怒火由中東延燒至歐洲。據報特朗普因不滿部分北約（NATO）成員國在美對伊軍事行動期間作壁上觀，正考慮對相關國家實施「懲罰」措施。白宮更直言，北約未能通過是次戰爭的「考驗」，特朗普今日將會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte），屆時或正式討論美國「退群」的可能性。

斥盟友未過「戰爭考驗」 白宮預告晤呂特商「退群」

《華爾街日報》引述消息指，特朗普對於多個北約盟國拒絕參與打擊伊朗、甚至對美軍行動頗有微詞感到極度不滿，目前正研究一系列方案，「懲罰」某幾個北約國家，以儆效尤。白宮發言人萊維特在昨日（8日）的記者會上直指，特朗普認為北約在美伊戰事期間「沒能通過考驗」，未能展現盟友應有的支持。

據報特朗普因不滿部分北約（NATO）成員國在美對伊軍事行動期間作壁上觀，正考慮對相關國家實施「懲罰」措施。美聯社

白宮更直言，北約未能通過是次戰爭的「考驗」，特朗普今日將會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte），屆時或正式討論美國「退群」的可能性。路透社

白宮發言人萊維特在昨日（8日）的記者會上直指，特朗普認為北約在美伊戰事期間「沒能通過考驗」，未能展現盟友應有的支持。

萊維特透露，特朗普將於當天在白宮與北約秘書長呂特會面，雙方極大機會討論到美國退出北約的議題。她形容這將是一次「非常坦率和真誠」的對話，反映特朗普對現行集體安全機制已失去耐性。

懲罰措施或涉關稅軍費

自美伊開戰以來，英、法、德等歐洲盟友多次對特朗普威脅摧毀伊朗文明的言論表示憂慮，並呼籲各方保持克制，西班牙更批評特朗普打擊伊朗的行動。這種「不對稱」的外交立場顯然觸動了特朗普的神經。外界預料，所謂的「懲罰」可能包括調高相關國家的防務支出門檻、撤走駐當地美軍，甚至透過加徵貿易關稅等經濟手段進行報復。

特朗普早在首個任期已多次質疑北約的價值，如今藉伊朗戰事再度挑起「退群」爭議，觸動歐洲各國神經。有外交分析指，若美國真的撤出北約，將徹底重塑二戰以來的全球安全格局。