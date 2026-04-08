伊朗局勢｜巴基斯坦請求推遲「最後期限」兩周 特朗普：正與伊朗激烈談判

美國總統特朗普揚言打擊伊朗的基礎設施，令「一個文明消滅」，正當全球正屏息以待美國東部時間周二晚上8時（香港時間周三上午8時）的最後限期之際，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）公開請求美國總統特朗普，將對伊朗的「最後期限」延長兩週，令事態可能出現轉機。而特朗普則回應指，由於正與伊朗進行「激烈談判」，故不予置評。

特朗普拒評巴國請求 共和黨友反對炸民用設施

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）在社交平台發文，公開請求美國總統特朗普，將對伊朗的「最後期限」延長兩週。夏巴茲·謝里夫又呼籲「兄弟國」伊朗釋出善意，在未來兩週內開放霍爾木茲海峽，好讓雙方有時間緩衝繼續談判，並指為和平解決中東持續戰爭的外交努力正穩步推進。

其後，特朗普在接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，已聽取有關巴基斯坦總理的請求簡報，但他拒絕置評，稱：「我現在不能評論，因為我們正處於激烈的談判中。」

特朗普早前在自家社群媒體 Truth Social 的發文卻充滿威脅：「整個文明今晚將會消亡，再也無法恢復。我不希望發生這種事，但它很可能會發生。」

儘管特朗普立場強硬，但美國國內壓力正不斷增加。共和黨籍參議員、特朗普的堅定盟友強生（Ron Johnson）公開表示，若美軍攻擊平民設施將犯下戰爭罪行，並直言：「如果他攻擊平民目標，他就會失去我的支持。我們所做的一切必須符合戰爭法。」

德黑蘭據報擬接受停火

路透社引述伊朗高級官員消息指，德黑蘭正「積極考慮」巴基斯坦提出的停火要求。但在官方層面，伊朗對聯合國表示，特朗普的威脅已構成「煽動戰爭罪及潛在種族滅絕」。

面對美軍可能發動的毀滅性空襲， 據《每日郵報》報道，大批德黑蘭市民正瘋狂逃離主要城市，與家人道別並儲備食水物資。而伊朗官方公開號召年輕人、運動員及藝術家前往發電廠和橋樑集結。網傳影片顯示，包括婦女和兒童在內的平民在基建設施旁揮舞國旗，試圖以「人盾」嚇阻美軍轟炸。

中東戰火蔓延 卡塔爾及阿聯酋傳爆炸聲

在最後限期逼近之際，中東多國已進入臨戰狀態：

多哈傳爆炸聲： 卡塔爾首都多哈（Doha）周二晚間傳出巨大爆炸聲。

阿聯酋防空攔截： 阿聯酋表示其防空系統正應對導彈威脅。

以色列高度戒備： 以軍警告隨著限期屆滿，遭到報復性攻擊的風險正急劇增加。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）重申，只有總統本人知道事態進展及下一步行動，並強調伊朗政權在限期前必須把握機會與美國達成協議。