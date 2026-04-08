伊朗局勢｜中俄否決安理會涉霍爾木茲海峽決議 批恐成侵略藉口

美伊局勢在特朗普設定的「最後通牒」時限前夕陷入外交僵局之際，聯合國安理會於周二（7日）就一項巴林提出、聲稱「確保霍爾木茲海峽航運安全」的決議草案進行表決，最終在11票贊成、2票反對、2票棄權下，決議案未能通過。

巴林提議商船護航 11票贊成4票反對或棄權

該項決議草案由巴林提出，內容「強烈鼓勵」有意使用霍爾木茲海峽商業航道的國家，協調具備「防禦性質」的軍事行動。具體建議措施包括：

商船護航： 為受影響的商業船隻提供武裝護送。

遏制干預： 反對及制止任何企圖關閉、封鎖或干預國際航運的行為。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）對此表示，雖然草案表面提及的是「防禦性措施」，但歷史經驗證明，此類決議往往被西方國家用作發動侵略行為的擋箭牌與藉口。路透社

在安理會15個成員國中，有11票投下贊成票，巴基斯坦及哥倫比亞選擇棄權，常任理事國中國與俄羅斯投下反對票，草案被正式否決。

中國：反對濫用武力合法化

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）對此表示，雖然草案表面提及的是「防禦性措施」，但歷史經驗證明，此類決議往往被西方國家用作發動侵略行為的擋箭牌與藉口，俄方對此保持高度警惕。

中國常駐聯合國代表傅聰亦在公開會上闡明中方立場。他強調，在當前戰火蔓延的極端形勢下，若安理會授權會員國使用武力，無異於將「非法濫用武力」的行徑合法化。傅聰指出，此舉勢必引發地區局勢進一步升級，造成不可挽回的後果。他呼籲安理會應秉持客觀公正立場，致力於推動局勢降溫及恢復對話，而非火上加油。