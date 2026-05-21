「結界級」暴雨狂炸新界北！最癲畫面一帖睇：沙頭角街頭驚現活魚游街 街坊：已經係災害程度｜Juicy叮

一場特大暴雨深夜突襲新界北區，天文台一度發出紅色暴雨警告及山泥傾瀉特別提示，暴雨集中在北區，導致多處嚴重水浸，情況堪比2023年的世紀暴雨，但港九多處地區卻竟然幾乎「一滴雨都冇」，令不少網民慨嘆「一個香港，兩個世界」「入咗結界咁」。大量北區居民在社交平台上載影片及相片，直擊災情，形容「已經係災害程度」，場面觸目驚心。

村屋成澤國 居民徬徨：「家產全毀了」

暴雨下，不少村屋首當其衝，有居住在低窪地區的網民損失慘重。一名網民在Threads上絕望地問：「幾時先可以停雨？屋企大水浸，屋企變黃河，家產全毀了。。。」

從他上載的相片中可見，泥黃色的洪水已湧入屋內，水位不淺，傢俬雜物都浸泡在水中，情況混亂，屋外亦是滂沱大雨，可見雨勢之猛烈。

另一名網民則展示家中天台已變成「私人泳池」，並質疑：「咁都只係黃雨」。相片中，清澈的積水完全覆蓋了天台的地磚，樓主用手撥弄水面，激起陣陣漣漪，苦中作樂。

帖文引來大量網民留言，不少人對樓主的遭遇表示同情，「嘩師兄你呢個程度好浮誇」、「已經係災害程度」。有網民指出，「其實今晚北區嘅雨係真係好誇張」，但身處市區的朋友卻表示「銅鑼灣，晴」、「市區雨屎都無滴」，強烈對比令人哭笑不得。亦有網民開玩笑說：「明天游水坐艇返工..」。

沙頭角變「海底」驚現活魚 網民：海底奇兵

最令網民嘖嘖稱奇的，要數沙頭角的情況，一名網民發帖稱「沙頭角已成海底」，更驚訝地表示「真係有魚」。

從他上載的影片可見，他正赤腳在泥黃色的積水中行走，水深及腳眼。而在其中兩張相片中，赫然見到一條小魚在路面的積水中游動，畫面極之超現實。

這一幕引爆網民熱議，紛紛笑言：「魚：我都分唔清自己係陸地定海底」、「真海底奇兵」、「崖上的波兒」。樓主赤腳涉水的行為也讓網民擔心，提醒他「快啲去洗腳」，樓主其後回應「一番屋企已經洗到甩皮」，可見當時情況的確惡劣。

「上水居民居水上」 消防出動救人

暴雨下，「上水」這個地名被網民拿來調侃，一名剛下班的網民表示，回家時需要「逆流而上」，從相片可見，街道上的洪水洶湧，甚至形成湧浪，有停泊在路邊的車輛半個車胎已被淹沒。他無奈地說：「下世唔會再住會水浸嘅村屋。」有上水居民自拍間水而行，苦中作樂地寫道：「歡迎來到上水水上樂園。」

另一邊廂，打鼓嶺有居民被洪水圍困，無法回家，一名女網民表示，自己距離住所只差幾步，但因水流太急，「自己一個人係行唔到的！」

幸好，最終有消防員到場，為她穿上救生衣並護送她安全回家。現場亦有熱心市民與消防員合力將死火的私家車推到安全位置，在暴雨中展現互助精神。

公共交通癱瘓 港鐵站現「水舞間」

暴雨亦嚴重影響公共交通，有網民分享，巴士行經水浸區域時，洪水已淹至車門邊，乘客無法下車，車廂內亦有積水，場面狼狽，樓主更以「520 沉浸式鐵道尼體驗」來形容這次經歷。

更誇張的是，有港鐵站月台頂部竟出現瀑布式漏水，雨水如「水舞間」表演般傾瀉而下，令在場市民嘩然。

有網民稱「啱啱11點幾嗰陣 我懷疑自己入咗結界」，明明上水、粉錦公路大雨得「浸到上膝頭哥」，但九龍、元朗的朋友卻說「一滴雨都冇」，令他等了近一個半小時才能回家。

大西北網民絕望崩潰：「懷疑自己入咗結界！」

綜合北區居民留言，最令他們大感不解，莫過於感受到極強烈的「結界感」，有網民大呻自己正經歷平行時空：「啱啱11點幾嗰陣，我懷疑自己入咗結界，明明上水勁大雨，粉錦公路啲水浸到上膝頭哥，然後我啲friend同我講九龍同元朗一滴雨都冇！」

這種極端嘅天氣反差引不少市區網民留言「報平安」，有人話「冇計啦港島區，一滴雨都冇」，有網民無奈指出：「西北嘅朋友市區雨屎都無滴，條雨帶香港分4格，真係只掃咗上果塊。」

來源：Threads＠yue_k31、kaga_ss、violin_man_forever、mort_moran_、kanis1228、cakecakeprincess、t_tsuntsun、bbbb_teddy1215、poyingg_、___kkkenkkkan

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