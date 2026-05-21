黃雨｜粉嶺龍躍頭環形天橋排水喉鬆脫 雨水如瀑布傾瀉 工人漏夜搶修

天文台周三（20日）晚上9時發出黃色暴雨警告信號，新界北區每小時雨量一度料超過100毫米，多區出現水浸情況。在暴雨下，上月啟月的龍躍頭交匯處環形行人天橋，有排水膠喉鬆脫，工人需要漏夜搶人中大人竹。

受暴雨影響，龍躍頭交匯處環形行人天橋，一條原本將橋頂雨水引導至地面的排水膠喉懷疑鬆脫，大量雨水未有能正常排走，從行人天橋頂猶如瀑布般瀉下。工程人員其後接報到場處理，重新將有關膠喉安裝及固定，事件中未有接獲傷亡報告。

翻查資料，龍躍頭交匯處環形行人天橋於今年4月中落成啟用，為全球首條採用S960國產超高強度鋼材建造的行人天橋。

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黃色暴雨警告信號生效下，上水太平邨及彩園邨停車場一度出現積水，部分位置水深及小腿，上水中心對開道路亦一度被洪水淹浸，恍如澤國。