「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮

天文台今日（21日）凌晨2時40分突然改發紅色暴雨警告信號，暴雨狂轟新界北部，令不少住村屋的網民叫苦連天，有住在粉嶺坪輋的紋身港女，凌晨在社交平台拍片直擊自己村屋慘變「水舞間」的恐怖實況，引爆網民關注熱議。



樓主居住在北區水浸重災區之一的粉嶺坪輋一帶，她在帖文中絕望地寫道：「玩Ｘ完，聽日要係屋企慢慢𢳂走啲水」。

從樓主上載的現場直擊影片，可見當時災情極度危急，屋內已經完全停電，陷入一片漆黑，她只能無助地用電筒照明，四處視察室內情況，只見積水已經完全掩蓋地板。

「好Ｘ恐怖呀，痴Ｘ線，死唔死呀！」

她在片中邊拍邊崩潰控訴：「無啦，仲要停電呀依家，跟住我將啲貓關咗入去先，依家連埋我間房入咗去啲水，好Ｘ恐怖呀，痴Ｘ線，前年我先經歷完一次，我第二朝足足𢳂咗幾個鐘頭啲水，先走到出去呀。」

由於滔滔不絕的雨水正從門縫不斷湧入，其後她更打開大門，只見屋外猶如澤國，「嘩，你睇吓，仲係咁滲入嚟，嘩，你睇吓，真係唔係講笑，我再開多次門先，嘩，真係好誇張，好誇張，死唔死呀！」

除了影片，樓主更附上兩張家中水浸情況的相片，從相片中可以仔細看到，全屋地下已經完全被黃泥水淹沒，腳部有紋身的樓主穿著拖鞋，可見水已浸至腳踝位置，水面甚至「平靜」得反光，屋內的雜物全部浸泡在水中，整個客廳宛如一個大型室內游泳池，畫面令人窒息。

網民紛見不明物體：「救咗隻貓先」

這場「災情直擊」引來大批網民圍觀及慰問，不過卻引發了一段超級爆笑的小插曲，事關在黑暗的積水中，竟然隱約浮現了一隻「貓」的「浮屍」身影。

有網民嚇得留言：「我以為隻貓瞓咗係地咁Xchill」，另一位網民更驚恐地表示：「我以為第二張（指樓主上載相片）...隻貓仲大安旨意瞓係度睇水浸過身...」。正當網民們瘋狂高呼「救咗隻貓先」的時候，樓主無奈開估，原來那只是一張極度逼真的「地毯」，讓一眾網民虛驚一場。

網民們對樓主的遭遇既同情又好笑，除了「浮屍」，有網民見到水面漂浮的不明物體，不禁大叫：「頂，有啲樹葉定乜以為係屎水呀 」，惹得樓主立刻爆粗反擊：「樹葉丫，X你。」

安全方面，不少網民好心提醒：「閂大制先小心漏電」，樓主亦報平安表示「已停電」。

「我聽日仲要紋身wtf」

面對滿屋積水，有過來人網民分享血淚史：「我之前都係，啲電器全部收皮，然後𢳂咗3個鐘水 深蹲咗3個鐘，第日爆乳酸痛到仆街」。

看到前路茫茫，還要面對無盡的「𢳂水」地獄，樓主最後只能留下最絕望的一句悲嘆：「我聽日仲要紋身wtf」。

來源：phiyanaet＠Threads