黃雨｜坪輋水浸九巴「死火」泥水湧入車廂 乘客涉水離開 消防到場協助

周三（20日）晚上天文台發出黃色暴雨警告信號，新界北多區出現嚴重水浸情況。有網民在社交平台Threads上載多段影片，顯示一輛九巴駛至粉嶺坪輋一帶時，疑因路面積水嚴重「死火」，其後更有泥水湧入車廂，車上乘客一度被困。

片段可見，巴士停於水浸路段後未能繼續行駛，車內乘客議論紛紛，有人表示「前面嗰架跪低咗」、「潛晒水啊」、「（水）上晒擋風玻璃，邊度有得走㗎！」，形容現場情況愈來愈惡劣。從畫面所見，有泥水更不斷湧入巴士車廂。

其後，有女乘客冒雨落車離開，需除鞋並撐傘涉水而行，期間一度驚呼，情況狼狽。片段上載者其後留言形容現場「其實真係有海底奇兵」，更笑言有人稱「熟水性，細細個就咁游返屋企」，但提醒市民應盡量留在安全地方。

另有片段顯示，一輛私家車及一輛新界的士先後被洪水包圍，水位一度浸至半個車身。現場有人稱：「的士明知水浸仲開過嚟，睇住佢淹沒。」

消防其後接報，趕往現場協助。