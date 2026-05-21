北區大暴雨｜上水驚現黃泥水激流 村屋居民勇字當頭逆流而上 網民：上水居民居水上｜Juicy叮

與高空擾動相關的強雷雨區影響珠江口一帶，天文台昨晚（20日）和今日（21日）凌晨一度發出黃色和紅色暴雨警告信號，其中新界北區降大暴雨。

暴雨期間，上水驚現黃泥水激流，有下班回家、勇字當頭的村屋居民直擊自己如何驚險澗著洶湧泥水逆流而上。有網民看過短片，不禁發出「上水居民居水上」的感嘆。詳情見下圖及下文：

北區大暴雨｜上水驚現黃泥水激流 村屋居民勇字當頭逆流而上 網民：上水居民居水上逐張睇↓↓↓↓

樓主：下世唔會再住會水浸嘅村屋

樓主今日（21日）凌晨1時44分黃色暴雨警告信號生效期間，在社交平台Threads以「水浸」為題上載短片及相片發帖，留言指「下世唔會再住會水浸嘅村屋🙂‍↔️*上水」。

樓主：唔好學我邊走邊影

樓主在回應欄補充：「少少誤導成份，搞到我好似呢個時間遊河出街玩🙂‍↔️ 其實我係放工吃完飯11點幾返屋企，驚覺要逆流而上…我要呢個方向走…😭」、「同埋我係安全抵達屋企沖完涼，執埋濕晒嘅袋，先得閒send（傳）出嚟😢 大家唔好學我邊走邊影，注意安全呀！」。

相中見到街道水浸；短片則見到穿短褲的樓主在湍急的黃泥水激流中澗水逆流而上情況，期間水流猛烈、波濤洶湧。

網民：好牙煙呀

網民也替其擔心，提醒「小心安全😮‍💨」、「哇！好牙煙呀🥶🥶🥶影還影，注意安全至好，好似我細個喺新界見過嘅畫面，水浸得好厲害🥺」。

有人反問「雨季點算？」、「下世？下年下下年好搬啦」、「天大地大，搬啦」，並教路「村屋真係要小心揀特別位置」、「上年睇過幾單村屋水浸，記得識揀一定揀高位」。

網民：上水居民居水上

有網民則苦中作樂，笑言「可以衝浪😭」、「你會唔會買個船仔？」、「橡皮艇用得啦」、「千里黃河水滔滔（悲）」、「上水人在水上」、「上水居民居水上」。另有人因而憶起舊事，稱「我細個屋企都水浸，要搬晒啲嘢上床」。

資料來源：mort_moran_＠Threads

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