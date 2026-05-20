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黃雨｜上水打鼓嶺多處水浸 停車場猶如澤國 多輛小巴死火壞車被困

突發
更新時間：23:23 2026-05-20 HKT
發佈時間：23:23 2026-05-20 HKT

天文台今日（20日）晚上9時發出黃色暴雨警告信號，其中新界北區的每小時雨量料或逾100毫米，有可能出現嚴重水浸。多名居於上水及粉嶺的網民表示，上水太平邨及彩園邨的停車場出現水浸，部份位置更水深及小腿，上水中心對開更有道路被淹浸，如同澤國一樣。

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其中警方於晚上9時至10時期間接獲上水及打鼓嶺區多宗水浸求助，唐公嶺、天光甫、金錢路等處有多名市民報稱被困屋內，亦有人指彩園路近寶石湖邨有隧道水浸。

另外，警方亦接獲至少3名小巴司機求助，指小巴因水浸死火壞車被困。晚上10時許，一輛小巴駛至粉錦公路近唐公嶺對開時因水浸死火，估計水深約0.5米，司機及乘客共13人被困車內。其後亦有一輛小巴在沙頭角公路-馬尾下段近金錢村死火被困，幸沒有人受傷。

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