北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮

本港連場暴雨，天文台昨晚（20日）和今日（21日）凌晨先後發出黃色和紅色暴雨警告信號，也發出新界北部水浸特別報告，及局部地區大雨提示，指新界北區有大暴雨。

一名居粉嶺村屋的壽星仔在大暴雨下歷險，指艱難回到「村口諗住穩陣啦」，點知行到中段原來水浸，「浸到上心口嗰隻」，於是的起心肝帶隊——一路游過50米返屋企。詳情見下圖及下文：

北區大暴雨｜粉嶺坪輋村屋外「浸到上心口嗰隻」 壽星仔的起心肝帶隊：一路游過50米返屋企逐張睇↓↓↓↓

樓主：生日最後節目畢生難忘

樓主今天（21日）凌晨1時41分黄雨警告生效期間，在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「這個生日的最後的節目真的是畢生難忘」。

樓主接著講述暴雨中的奇遇——「是咁的，食完飯返屋企，冇揸車坐火車，去到火車站就傾盆大雨，平時就坐小巴，覺得唔對路跟住坐巴士。點知返到（粉嶺）坪輋浸會園，低窪地帶兩架私家車一架小巴死火，被水浸咗，勞煩消防叔叔拖走佢哋，咁就搞咗我35分鐘喇」。

樓主：去到村口諗住穩陣

樓主說到戲肉，「咁去到村口諗住穩陣啦，當時係好大雨呀，點Ｘ知行到中段原來入面水浸，浸到上心口嗰隻，唯有等啦，計埋我3個男人跟住仲有一個大姑娘，仲有好多架車喺度排緊隊，我哋等雨停等極都等唔到」。

樓主：起心肝我做帶隊 一路游過50米

樓主於是自爆「我的起心肝我做帶隊，一路游過50米度啦，咁就返到屋企喇。大姑娘就冇跟我哋行，佢自己坐車返返去第二度，咁大個仔第一次有生活嘅經歷！」。

回應的網民也替樓主抹一把汗，有人留言指無揸車lucky（幸運）🙏🏻」。

暴雨警告時序：

天文台是於昨晚9時，發出黃色暴雨警告信號，到今日凌晨2時40分發出發出紅色暴雨警告信號，清晨5時15分改回黃雨警告，到早上9時30分取消黃雨警告。

•天文台在今日上午9時30分取消黃色暴雨警告信號。

•天文台今日清晨5時15分改發黃色暴雨警告信號。

•天文台在今日凌晨4時20分更新新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是上水、打鼓嶺、沙頭角一帶，正受大雨影響。

•天文台在今日凌晨2時40分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

•天文台昨晚10時54分更新新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過90毫米雨量。

•天文台昨晚10時20分更新局部地區大雨提示，指新界北區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。

•天文台昨晚9時55分更新新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺一帶，正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過90毫米雨量。

•天文台昨晚9時45分發出新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是打鼓嶺一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。

•天文台於晚上9時05分發出局部地區大雨提示，指新界北區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

•天文台在晚上9時正發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

•天文台昨晚8時半過後發出特別天氣提示，表示未來兩、三小時，香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民提高警覺。

資料來源：joechu60＠Threads

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