黃雨 ｜新界水浸大暴雨 家長學生冒雨出門 網民湧天文台FB狂批：玩殘學生

受高空擾動影響，相關的大驟雨及狂風雷暴持續影響珠江口一帶。本港方面，今早廣泛地區錄得超過50毫米雨量，而新界多區的雨量更超過100毫米，其中新界北區的雨勢特別大，天文台在今日凌晨一度發出本年首個紅色暴雨警告訊號，其後在5時15分改發黃色暴雨警告訊號，意味著一眾學生須照常上課，令大批市民湧到天文台的社交平台狂轟天文台，質疑轉黃雨的原因。

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由於在5時15分已轉發黃雨，不少家長和學生都要在大雨中冒雨出門口。有網民在天文台的社交平台留言，質疑「雨區一移到九龍中，港島即刻反應掛紅雨，新界頭先落足一晚都係黃雨，再次證明天文台對港島同新界暴雨係兩套標準」、又有網民指「變左黃雨就開始落大雨」。

網民稱「行出門口鞋襪已濕」

又有網民質疑天文台「特登5:30 前轉黃雨，但根本仲係咁大雨，行雷閃電，新界水浸，學生點返學，留意咗成晚，臨門一腳轉黃雨」；亦有家長稱「元朗圍村地方橫風橫雨」，行出門口鞋襪已濕，「仲點返到學」;也有家長稱「7點個轉落到黑雨咁，揸車都睇唔到路」，「難為啲迫巴士嘅細路全身濕晒，凍住咁上車」

根據天文台的紀錄，過去24小時的雨量分布，當中北區一帶雨量達300-400毫米，其次新界多區都錄得70-100毫米的雨量。

