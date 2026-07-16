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大學面試2026｜把握48小時JUPAS改選黃金期 用1招爭取面試機會！專家傳授3大加分貼士

升學攻略
更新時間：11:17 2026-07-16 HKT
發佈時間：11:17 2026-07-16 HKT

大學面試2026｜中學文憑試（DSE）剛於昨日（15日）放榜。在放榜後，部份院校或課程，會邀請考生到院校面試。香港輔導教師協會主席葉偉民表示，有關面試是想透過和申請人見面，了解他們除DSE成績以外，是否具備適合就讀該課程的質素？尤其如課程有大量DSE分數相近的申請人，應取錄那些人？所以考生如能在面試時，能顯現出適合所申請課程的特質，隨時成為取錄關鍵，建議同學必須做好準備。

然而，葉偉民強調，並非所有院校和課程，都會邀請申請人在放榜後面試，視乎院校做而定。對於在DSE取得高分的學生來說，更有可能直接被院校取錄，毋需面試。因此考生即使未收到院校的面試邀請，也不用擔心，是否不獲心儀課程取錄。

大學面試2026｜哪些課程較大機會需面試？

葉偉民表示，一些課程的相關職業，需要與人交流，都有機會邀請申請人面試；此外，近年有些和STEM有關的課程，亦會邀請申請人面試。

  1. 教育
  2. 社工
  3. 商業課程
  4. 醫療
  5. 護理
  6. STEM相關課程

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大學面試2026｜如何爭取大學面試機會？

如果考生的DSE成績達到心儀課程要求，把該課程置於Band A，有助爭加面試機會。 

大學面試2026｜專家傳授大學面試3大加分貼士

所謂知己知彼，百戰百勝，了解面試的目的，也有助考生準備。葉偉民表示，大學的面試，最主要是尋找合適的同學，了解申請人的興趣和能力，是否和課程有關係性，因此同學準備時，需有針對性，了解課程要求。

1．整理好個人學習及成長經歷

面試時，不少考官都想知道申請人在中學時，是否有參加和課程相關的活動或比賽，對課程本身是否有認知等，所以葉偉民指同學面試前，應先認識自己，整理好個人學習、成長經歷及曾得獎項等，並在面試時提出參加有關活動時，其能力和興趣如何展現？個人性格又有甚麼特點等，例如想做社工，要懂得聆聽、表達；讀工商管理課程的，可能要有團隊精神、領導能力。

2．了解報讀學科、行業的相關新聞

現時院校的面試，常會有處境題，考生對時事、社會發生的事情都要有基本認識，尤其和報讀課程相關的新聞，更要有所認識，了解最新政策，並要有個人見解，讓考官相信申請人對該範疇有熱誠和認知。

延伸閱讀：DSE放榜2026｜彈性收生安排 考試失手都有得救！9間JUPAS大學申請條件/適用課程一覽

3．練習面試的兩文三語

在面試語言方面，葉偉民指同學應同時準備粵語、英語和普通話內容，表達時將更有信心。

最後，同學要了解所申請課程及院校的特色，包括課程內容和獨特性，了解即使有開辦相同學系的大學，其課程結構有甚麼分別，當面試官提出為何報讀該校時，都可以清楚回應，以顯示對該院校的誠意。  

值得一提的是，部份院校的面試為小組面試，同學必需留意在小組面試中，面試官會留意的元素，包括是否懂得聆聽、溝通、合作、自持己見、不尊重別人說話內容、會否獨霸說話權等等，從而展現到可與團隊溝通的能力。

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