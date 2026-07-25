非份之罪大結局｜1-25集劇情懶人包 「恐怖情人」阮浩棕劉佩玥揭前世孽緣 余思霆生死未卜
發佈時間：19:13 2026-07-25 HKT
TVB全新劇集《非份之罪》由金牌監製王心慰（Amy）操刀、翁善瑩編審。劇集主打「小品式人性反思」，以六個單元故事構成，分別為「無臉女屍」、「石棺禁戀」、「一億殺機」、「危險遊戲」、「骯髒的子彈」及「恐怖情人」，將駭人聽聞的真實奇案搬上螢幕，探討人性在貪婪面前的灰色地帶。《非份之罪》由6月29日起，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映，7月27日起進入結局篇。《非份之罪》主要演員有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。《星島頭條》為大家持續更新《非份之罪》完整懶人包，包括詳細劇情大綱、角色人物介紹，以及分集劇情預告，助你緊貼最新劇透！
《非份之罪》劇情大綱
《非份之罪》演員陣容／角色人物介紹
《非份之罪》必看賣點
《非份之罪》精彩劇照
《非份之罪》首單元「無臉女屍」1-5集劇情
《非份之罪》第二單元「石棺禁戀」6-8集劇情
《非份之罪》第三單元「一億殺機」9-13集劇情
《非份之罪》第四單元「危險遊戲」14-18集劇情
《非份之罪》第五單元「骯髒的子彈」19-20集劇情
《非份之罪》第六單元「恐怖情人」21-25集劇情
《非份之罪》劇情大綱
人類的欲望可驅使我們超越自我，然而，當欲望失控，過份貪圖金錢與權勢、追求不屬於自己的愛，非份之想被無限放大，一不經意，便陷入道德矛盾的深淵，犯下種種「非份之罪」。劇集《非份之罪》以六個單元故事構成並由新界東重案組接連調查案件，包括「無臉女屍」、「石棺禁戀」、「一億殺機」、「危險遊戲」、「骯髒的子彈」及「恐怖情人」，六個單元分別圍繞貪戀、貪財、貪權、貪玩等，總之是貪圖一切原本不屬於自己的東西，而引發出連場詭異又暗黑的「人性迷途」故事，透過韋家雄飾演的「為食神探」孟保一角起承轉合，將錯綜複雜的線索、纏繞不清的關係構成一樁樁匪夷所思的迷案，一語道破案中關鍵，揭露觸摸不透的人性黑暗面，也試圖在冰冷的兇案背後尋找人與人之間的情感與溫度。
|單元
|故事大綱
|無臉女屍
|婦產科醫生康力（吳啟華飾）與外籍妻子白美雅（貝安琪飾）及兩名女兒看似幸福，但家中的三位女性其實都沒有香港身份證。為了保護她們，康力立下極嚴厲家規，甚至走火入魔將女兒軟禁，結果引發大女兒離家出走，隨後更發生震驚全港的「無臉女屍」案。
|石棺禁戀
|圍繞錯綜複雜的男女感情、執念與貪戀而引發的命案，帶出人因追求不屬於自己的愛而產生的黑暗面。
|一億殺機
|圍繞著金錢利益與爭產風波，展現當面對天文數字的財富誘惑時，親情如何被貪婪吞噬。徐榮在此單元挑戰飾演只有小朋友智商的角色，更有法庭大哭的飆戲場面。
|危險遊戲
|網台導演在惡意逼迫下親自進行直播「閉氣挑戰」，卻因吸入致命毒氣當場暴斃，牽連出網紅、主持及一對隱瞞親生關係的母女捲入謀殺嫌疑。警方在追查高濃度毒氣來源時，赫然發現有神秘網絡頻道模仿死者生前的惡作劇，甚至企圖在全城直播中重演致命挑戰，展開一場精心設計的流產復仇陷阱。
|骯髒的子彈
|虛擬貨幣騙局幕後黑手與大老闆互相暗殺，一把涉案凶槍在多名貪財與無辜的住客、員工之間輾轉傳遞，竟離奇導致黑手身亡。隨後大老闆在密室中無傷暴斃，在眾人捲入嫌疑自首或涉險追兇之際，這場圍繞百萬賞金與致命凶槍的風波最終引爆驚人結局。
|恐怖情人
|講述極端的佔有欲、執念所帶來的感情勒索與危機，甚至發展成病態的追蹤與謀殺。游有方因女靈媒陷入桃花劫，經歷騷擾與綁架危機。隨著靈媒失蹤，他與前妻透過前世回溯揭開跨世代愛恨情仇。
《非份之罪》演員陣容／完整角色對照表
|演員
|飾演角色
|吳啟華
|康 力
|譚凱琪
|陳麗莎
|何啟南
|蕭邦澤
|朱敏瀚
|韋家俊
|盧宛茵
|鄧淑嫻
|鄭子誠
|黃世龍
|賴慰玲
|謝芷君
|林秀怡
|張帶弟
|翟威廉
|錢志達
|陳 煒
|梁悅萍
|余思霆
|蕭紫遙
|曾展望
|王思勤
|吳偉豪
|危家仁
|李家鼎
|張建國
|羅冠蘭
|袁潔清
|單立文
|錢大富
|江嘉敏
|駱曉善
|蘇韻姿
|戴逸思
|阮浩棕
|游有方
|胡敏芝
|藍芯凌
|韋家雄
|孟 保
|劉佩玥
|文雅淇
|施焯日
|張紹聰
|李啟傑
|施 敬
|徐 榮
|張宏智
|葉靖儀
|何佩雪
|方紹聰
|洪偉錫
|何沛珈
|葉麗恩
|貝安琪
|白美雅
|唐嘉麟
|張世楚
|戴祖儀
|康嘉嵐
|黎燕珊
|姚慧蘭
|張彥博
|張天輝
|游嘉欣
|康嘉儀
|江欣燕
|羅少芳
|張翼東
|曾駿傑
|鄧智堅
|戴一堅
|鄭衍峰
|高文森
|繆家慶
|洪梓朗
《非份之罪》必看賣點
《非份之罪》為了讓六個單元都充滿新鮮感，起用了龐大且極具實力的演員陣容，包含金牌綠葉與潛力新生代，三代演員同台飆戲火花四射！以下為重點推介劇情及劇中演員。
|演員
|飾演角色 / 單元
|角色背景與看點介紹
|吳啟華
|「無臉女屍」主角康力
|相隔11年回歸TVB！ 再度披上醫生袍，但這次不是溫柔的「程至美」，而是一位走火入魔的嚴父，角色挑戰性極高。
|陳煒
|「一億殺機」主角梁悅萍
|被封為「奸角天花板」，將演繹出歇斯底里的貪婪，為爭奪一億家產展現極致惡人演技。
|盧宛茵
|「一億殺機」主角鄧淑嫻
|與陳煒上演連場唇槍舌劍，兩代惡人代表為爭產「鬥發爛渣」，對手戲極具張力。
|徐榮
|「一億殺機」主角張宏智
|挑戰飾演僅有小朋友智商的角色。無論語氣或動作都極為細緻，更有一場法庭爆喊的「難度演技之巔」內心戲。
|羅冠蘭
|「危險遊戲」主角袁潔清
|相隔8年回歸拍劇！ 表面上是慈母，卻因復仇而爆發出令人難以預料的恐怖陰暗面。
|韋家雄
|孟保（為食神探）
|貫穿六個單元的關鍵人物。出場次數不多，但每次現身都能一語道破案情關鍵，起著承上啟下的作用。
監製王心慰（Amy）為何會想到六大單元都改變自真人真事，她說：「我哋最初做資料搜集時睇到一、兩單真實案件，案情都幾驚嚇，就覺得可能喺描寫人性位度會幾有發揮同埋張力。所以之後我哋再蒐集多咗香港同埋外國嘅案件，希望透過以真實故事做藍本、可以將人性描寫得更加寫實。」王心慰強調六個故事除了是想藉著兇案展現人性醜陋貪婪面，還想帶出人與人之間的情與溫度。
《非份之罪》精彩劇照
🕵️♂️ 《非份之罪》首單元「無臉女屍」1-5集劇情
【非份之罪】第1-5集劇情劇透：無面女屍揭無證家庭悲歌！吳啟華、游嘉欣步步驚心尋兇
TVB全新懸疑劇《非份之罪》首個單元劇情撲朔迷離，充滿窒息的張力！故事圍繞一個看似完美的家庭展開，由吳啟華飾演嚴厲的婦產科醫生康力，與貝安琪飾演的外籍妻子白美雅，育有兩位掌上明珠——由戴祖儀飾演愛好自由的大女兒康嘉嵐，以及游嘉欣飾演重情重義的小女兒康嘉儀。然而，這幸福美滿的背後，竟隱藏着母女三人沒有香港身份證的驚天秘密！
隨着大女兒嘉嵐的離奇失蹤，一宗駭人的「無臉女屍案」讓全家陷入恐慌。為了查明姐姐的生死，嘉儀聯同朱敏瀚飾演的記者朋友韋家俊，步步抽絲剝繭深入虎穴，更牽扯出由曾展望飾演的渣男男友王思勤，以及背後龐大的偷渡集團。到底是謀財害命，還是另有內情？以下為您帶來《非份之罪》第1至5集高潮迭起的詳細劇透！
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📺 第1至5集詳細劇情
第1集：康力幸福背後藏窒息家規，大女兒離奇失蹤！
婦產科醫生康力和外籍妻子白美雅恩愛非常，大女兒康嘉嵐和小女兒康嘉儀是父母的掌上明珠，然而這家人的幸福背後，藏着三位女士無香港身份證的秘密。為保護家庭，康力訂立嚴厲家規要兩姊妹遵守，可是愛自由的嘉嵐偷偷帶嘉儀去酒吧玩，竟遇上警察來查毒品。嘉嵐、嘉儀雖成功逃走，但康力決定軟禁嘉嵐在房。嘉嵐騙嘉儀放自己出房，更偷走康力的現金離家出走。嘉儀因嘉嵐失聯幾天擔心不已，直至看到新聞報道一則無面女屍發現案。
第2集：深入虎穴！妹妹驚揭姐姐有位「渣男」男友
康力叫嘉儀不要為新聞中的無臉女屍胡亂猜測，但嘉儀還是擔心不已，故瞞着父母去找嘉嵐的秘密男友王思勤，更找上在圖書館認識的記者朋友韋家俊壯膽，從酒保中得知思勤是個壞男人！嘉儀收到嘉嵐的報平安訊息，然而，康力怕嘉嵐在外惹事而影響家庭，決定帶嘉儀母女離開香港，回到美雅的原居地重過新生。嘉儀成功猜中嘉嵐社交媒體帳戶的密碼，偷遛到思勤就讀的大學去找他。思勤答應帶嘉儀去見嘉嵐。
第3集：康力憑朱古力瘤認屍 警方拘捕嫌疑犯
家俊一早察覺不妥，及時趕往工廈單位救出嘉儀。嘉儀平安回家，康力卻告知她憑無臉女屍的朱古力瘤位置，死者也許真的是嘉嵐。嘉儀難以接受，更不想嘉嵐死得不明不白，決意要和家俊一起查出真兇。他們找到嘉嵐離家後入住的賓館，查出思勤曾打傷嘉嵐及偷錢，二人推測思勤謀財害命，更將線索告訴警方。警方成功拘捕思勤，深入調查後卻另有發現。嘉儀以為事件告一段落，怎料康力發現嘉儀偷走查案，一怒之下將嘉儀囚在房內。
第4集：偷渡集團現形！兇手另有其人？
嘉儀被囚在房，心中掛念家俊，美雅同情這對小情人，終肯放嘉儀外出，讓她親自向家俊道別。警方查出嘉嵐男友另有其人，是法律系學生陳立占，立占曾拜託思勤幫嘉嵐搭路偷渡，家俊卻懷疑立占正是兇手。嘉儀和家俊來到某工廈單位找立占，這裡卻是偷渡集團巢穴，二人被抓關起，發現立占也被囚禁。警方救出三人，嘉儀忍痛向家俊道別，準備跟父母離港。未幾，家俊來電告知嘉儀，綜合警方和自己的最新調查，對兇手身份已有眉目。
第5集：血色真相引爆！美雅以身擋鐵鎚
嘉儀發現殺害嘉嵐的兇手之際，卻被注射迷暈針。嘉儀醒來後嘗試偷走……家俊利用手機追蹤程式找到嘉儀，帶她逃離凶險，就在此時，關鍵人物拿着鐵鎚衝入欲斬家俊，危急關頭美雅以身阻擋。嘉儀欲離港逃難，但家俊想到美雅的安危，勸嘉儀不要離港，決定二人從今一起生活，共同面對今後的困難。嘉儀感動答應，此時看到新聞畫面，報道稱殺嘉嵐真兇終於落網。
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🕵️♂️ 《非份之罪》第二單元「石棺禁戀」6-8集劇情
【非份之罪】第6-8集劇情劇透：石棺禁戀揭水泥藏屍命案！賴慰玲、鄧智堅深陷危險操控
緊貼TVB新劇《非份之罪》第二單元「石棺禁戀」：護士謝芷君捲入恐怖水泥藏屍案，無業漢戴一堅操控何佩雪惹殺機。故事由一宗令人毛骨悚然的工廈水泥藏屍案揭開序幕。護士謝芷君（賴慰玲 飾）的病患好友顧曼莉，其丈夫劉宇賓慘遭殺害並藏屍於灌滿水泥的木箱中。案件牽涉無業遊民戴一堅（鄧智堅 飾）及其手下何佩雪（葉靖儀 飾）、洪偉錫（方紹聰 飾）與張世楚（唐嘉麟 飾）。隨着佩雪轉做污點證人，芷君為了尋找真相決定親自接近佩雪，卻意外陷入一堅的恐怖威脅之中，揭開一段充滿操控與背叛的危險關係。
📺 第6至8集詳細劇情
第6集：水泥藏屍案曝光！神秘手下投案自首
護士謝芷君與癱瘓病人顧曼莉感情深厚。一日，警方突邀曼莉調查一宗洗黑錢案，牽涉其失蹤丈夫劉宇賓。芷君與曼莉、宇賓關係微妙，卻驚聞宇賓的死訊！宇賓慘遭殺害，屍體更被藏於工廈木箱並灌滿水泥，死狀極恐怖。警方初步鎖定無業遊民戴一堅及其手下何佩雪、洪偉錫和張世楚。案件陷入僵局之際，極具可疑的何佩雪竟突然向警方投案自首……
第7集：判決惹議！芷君暗中調查污點證人
戴一堅等人相繼落網。庭上，何佩雪轉做污點證人，令洪偉錫與張世楚被判誤殺，但主謀戴一堅僅被判非法處理屍體罪，佩雪更獲免起訴。剛從昏迷甦醒的謝芷君深知戴一堅有份殺人，不滿判決，決意親自接近何佩雪查明真相。兩人相處下意外投契，芷君逐漸放下戒心。當佩雪識破芷君接近的目的時感到非常失望，但原來這宗水泥藏屍案背後另有隱情！
第8集：魔掌反撲！「石棺禁戀」迎來驚悚轉折
謝芷君的關心令何佩雪深受感動，但礙於戴一堅的逼迫仍需按原定計劃行事。顧曼莉舊病復發打亂了佈局，戴一堅竟派人傷害芷君以威脅佩雪。佩雪為保芷君首度反抗戴一堅，卻反遭一堅恐怖反撲！兩人計劃敗露，戴一堅綁架何佩雪並威脅謝芷君。危機看似解除、兩人重獲新生之際，警方突登門醫院查問芷君，案情再添震撼變數！
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🕵️♂️ 《非份之罪》第三單元「一億殺機」9-13集劇情
📺 「一億殺機」第9至13集詳細劇情
【非份之罪】第9-13集劇情劇透：一億殺機引爆豪門爭產血案！陳煒、盧宛茵婆媳惡鬥尋真兇
新界村長張建國（李家鼎 飾）暴斃，遺囑宣告將一億遺產全數留給備受溺愛的孫兒張紹聰（施焯日 飾），瞬間引爆家族爭產風暴！重男輕女的祖母鄧淑嫻（盧宛茵 飾）在靈堂上與新抱梁悅萍（陳煒 飾）爆發激烈衝突，悅萍當眾驚爆紹聰的真正身世，導致紹聰崩潰離家，隨後竟被發現口塞甘蔗離奇倒斃於村屋。
負責調查的警察施敬（李啟傑 飾）鎖定在紹聰死前慫恿其成立信託的孫女張帶弟（林秀怡 飾），然而悅萍卻舉報淑嫻有重大嫌疑，警方更在淑嫻房間搜出關鍵證物。隨着紹聰的智能手錶紀錄曝光，這場「一億殺機」的爭產命案局勢瞬息萬變。婆媳互相指控下，夾在中間的智障兒子張宏智（徐榮 飾）亦深陷風暴之中，最終更牽扯出母子愛子心切、令人意想不到的「雙重自首」謎團，真兇即將水落石出！
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第9集：張家億萬爭產風暴！張紹聰身世之謎震驚全家
村長張建國突然心臟病發猝死，遺囑竟將一億財產全數留給備受溺愛的孫仔張紹聰，令重男輕女的張家掀起巨浪。靈堂上，淑嫻質問新抱梁悅萍是否與堂弟有染，悅萍憤而反擊，當眾爆出張紹聰的驚人身世，令張家上下譁然。紹聰無法接受崩潰出走，爭產危機一觸即發。
第10集：張紹聰離奇慘死！鄧淑嫻成最大嫌疑人
出走的張紹聰被發現口塞甘蔗離奇倒斃於村屋，警方不排除他殺可能。施敬展開調查，發現紹聰死前在張帶弟慫恿下成立了信託，帶弟頓成嫌疑焦點。與此同時，梁悅萍向警方舉報奶奶鄧淑嫻有可疑。警方根據紹聰死亡時間與遺產利益順序，將淑嫻列為最大嫌疑人，並在其房間內搜出關鍵證物。
第11集：死亡時間曝光！婆媳大戰白熱化
淑嫻承認案發當晚曾去過村屋但否認殺人，並指控是悅萍在其房間栽贓。悅萍隨即帶著宏智搬離張家，更當眾誣陷淑嫻試圖用錢收買，令淑嫻陷入千夫所指的境地。紹聰設靈當日，警方透過智能手錶紀錄掌握了紹聰的真正心跳時間，令案情出現重大突破。
第12集：驚爆信託條件！警方鎖定悅萍
紹聰生前立下的信託條件曝光，列明悅萍需待淑嫻與宏智離世後方可全權繼承大屋。淑嫻與帶弟認定悅萍為了獨吞遺產而殺人嫁禍，決定聯手暗中調查，警方亦開始將調查矛頭指向悅萍。當警方帶走悅萍與宏智回署協查時，宏智卻在錄口供期間突然心臟病發。
第13集：雙重自首謎團！帶弟尋獲逆轉鐵證
宏智為保護家人，突然向警方自首承認殺死紹聰，其供詞幾乎毫無破綻。淑嫻愛子心切，竟也向警方自認是兇手，上演驚人的雙重自首！帶弟為洗脫淑嫻嫌疑苦尋證據，就在悅萍準備強佔大屋並驅逐眾人時，帶弟在收拾行李的過程中有了驚天發現，成為扭轉這場一億爭產命案局勢的終極關鍵！
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🕵️♂️ 《非份之罪》第四單元「危險遊戲」14-18集劇情
📺 「危險遊戲」第14至18集詳細劇情
【非份之罪】第14-18集劇情劇透：直播驚變「危險遊戲」！吳偉豪暴斃 羅冠蘭江嘉敏隱瞞關係捲復仇深淵
《非份之罪》第14至18集劇情高潮迭起，接連引爆「危險遊戲」與虛擬貨幣暗殺兩大駭人迷局，探員高文森（鄭衍峰 飾）調查網台導演危家仁（吳偉豪 飾）逼迫主持曾駿傑（張翼東 飾）與女網紅戴逸思（蘇韻姿 飾）進行直播「閉氣挑戰」卻意外吸入毒氣暴斃一案時，從拍檔洪梓朗（繆家慶 飾）的利益糾葛及神秘襟章中，揭發出嫌疑人駱曉善（江嘉敏 飾）與神經質員工袁潔清（羅冠蘭 飾）極力隱瞞的母女關係，就在網紅藍芯凌（胡敏芝 飾）登門尋仇之際，驚覺因家仁惡作劇流產的幕後黑手正啟動一場全城死亡直播陷阱。
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第14集：流量奪命！直播閉氣挑戰出事
三個月前，網台導演危家仁在直播中吸入氣體暴斃，探員高文森從另一網台的新片段中發現破案線索。原來家仁生前為逼曾駿傑食死貓，強逼其進行「閉氣挑戰」。駿傑暗中找女網紅戴逸思上陣反將一軍，成功誘使家仁親自代替進行直播挑戰，最終釀成命案。
第15集：互推責任！神秘襟章成破案關鍵
遞上致命氣樽的逸思成最大嫌疑犯，但她堅稱只是按家仁指示行事。文森查出家仁曾暗收回佣，推斷駿傑與洪梓朗為錢合謀殺人。駿傑辯稱只想整蠱家仁，對毒氣一事毫不知情。其後文森在追捕黑衣團夥時拾獲一枚神秘襟章，圖案竟與家仁辦公室內的證物完全吻合，案情再添迷霧裡謎霧重重！
第16集：母女關係曝光！高濃度毒氣成殺機 芯凌尋仇爆衝突
文森憑藉飾物圖案及同校背景，將調查矛頭直指曉善。另一邊廂，潔清在命案後神經質地匆忙辭職，被文森揭發兩人竟是親生母女！雖然未能證實致命高濃度硫化氫的來源及曉善是否為共犯，但母女倆正準備移居國外醫治曉善雙腿重過新生。豈料芯凌突然識破二人骨肉關係，憤而向潔清興師問罪，甚至企圖做出致命的危險舉動！
第17集：放虎歸山引爆真相！神秘網台預告重演死亡直播
文森尋獲曉善與家仁爭執的關鍵影片，將母女帶回問話。因證據不足，文森巧施「放虎歸山」之計，終促使潔清和盤托出殺人始末！儘管文森察覺潔清、芯凌及逸思三人的供詞充滿矛盾，但警方礙於程序只能先起訴潔清。此時，神秘網絡頻道突然上載新片，企圖重新演繹家仁生前的惡作劇，更密謀將致命的「閉氣挑戰」在現實中再次重演……
第18集：流產復仇大計曝光！幕後黑手啟動全城死亡直播
文森全力追查神秘網台，驚揭幕後主腦曾因家仁的惡作劇而不幸流產，遂展開駭人的復仇大計！警方發出首要通緝令之際，頻道預告將向特定對象再度重施「閉氣挑戰」。文森急忙營救卻不幸墮入對方精心設計的陷阱，幕後黑手更未肯收手，企圖發動一場轟動全城的大規模現場直播惡作劇！文森火速趕抵現場試圖阻止，無奈死亡直播的鏡頭已經亮起……
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🕵️♂️ 《非份之罪》第五單元「骯髒的子彈」19-20集劇情
📺 「骯髒的子彈」第19至20集詳細劇情
【非份之罪】第19-20集劇情劇透：骯髒的子彈引爆酒店暗殺迷局！單立文、鄭子誠黑吃黑 密室暴斃藏玄機
虛擬貨幣騙局大老闆錢大富（單立文 飾）逼迫黑商黃世龍（鄭子誠 飾）殺人滅口，世龍不甘背鍋反向指派欠債的張天輝（張彥博 飾）潛入酒店行刺大富，卻令貪財的房務員羅少芳（江欣燕 飾）及慶祝週年的中產夫婦錢志達（翟威廉 飾）與陳麗莎（譚凱琪 飾）陰差陽錯捲入風暴，一把凶槍在眾人手中輾轉傳遞，不僅令世龍意外身亡，大富亦隨之在密室離奇無傷暴斃，眾人為爭奪百萬賞金與洗脫嫌疑，陷入互相猜忌的驚險追凶迷局。
第19集：黑吃黑酒店暗殺計畫！致命凶槍流轉四人手
虛擬貨幣黑商黃世龍不甘獨自背負騙局罪名，暗中指派欠債的張天輝潛入酒店刺殺幕後大老闆錢大富。刺殺期間，貪財房務員羅少芳偷偷將制服賣給天輝；此時中產夫婦錢志達與陳麗莎入住大富隔壁房慶祝週年。豈料那把暗殺手槍在天輝、少芳、志達手中輾轉傳遞後，最後竟戲劇性地重回世龍手中。
第20集：大富密室無傷暴斃！夫妻攜槍自首 房務員身陷險境
世龍離奇身亡，天輝在少芳唆擺下向大富邀功，騙取百萬支票。志達為大富擋下刺客致命一擊卻誤會妻子與大富私通，夫妻鬧翻。翌日大富被發現於密室離奇無傷暴斃。志達與麗莎決定冰釋前嫌並攜槍自首，而少芳為證清白冒險尋兇，卻被真正殺手舉槍指嚇，生死一線！
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🕵️♂️ 《非份之罪》第六單元「恐怖情人」21-25集劇情
【非份之罪】第21-25集劇情劇透：恐怖情人引爆前世孽緣！阮浩棕劉佩玥捲轉世復仇殺機
《非份之罪》壓軸第六單元「恐怖情人」迎來充滿靈異色彩的懸疑大結局！室內設計師游有方（阮浩棕 飾）與前妻文雅淇（劉佩玥 飾）離婚後，母親姚慧蘭（黎燕珊 飾）為其求神問卜驚爆「桃花劫」。有方結識女靈媒蕭紫遙（余思霆 飾）並陷入熱戀，卻因拒絕紫遙的投資大計而分手，隨後竟引發一連串詭異的惡意騷擾與綁架危機！隨著紫遙離奇失蹤並捲入 Deepfake 造假疑雲，有方與雅淇透過前世回溯，揭開一段牽涉民初童養媳與新娘的隔世愛恨情仇。就在紫遙父親蕭邦澤（何啟南 飾）尋獲關鍵線索之際，有方更驚覺身邊最親近的人竟藏着前世的恐怖印記，這場牽扯前世今生、真假難辨的恐怖桃花劫，將迎來令人毛骨悚然的終極反轉！
📺 「骯髒的子彈」第21至25集詳細劇情
第21集：碟仙預言桃花劫！阮浩棕結識女靈媒陷靈異情緣
室內設計師游有方與前妻文雅淇結束短暫婚姻。母親姚慧蘭算出有方將面臨「桃花劫」，更指共同歷劫者才是真命天子。有方在酒吧結識女靈媒蕭紫遙，歷經玩碟仙與廢校探靈後互生情愫。然而碟仙預言有方將與有緣人於三個特定情境相遇，最終出現的竟是前妻雅淇，暗示二人緣分未盡。
第22集：拒絕賣樓投資惹禍！女靈媒極端騷擾 劉佩玥遭綁架
有方與紫遙陷入熱戀，卻遭慧蘭強烈反對。紫遙慫恿事業失意的有方賣樓投資，幸得雅淇痛罵點醒，有方懸崖勒馬婉拒紫遙，導致兩人關係決裂。紫遙隨後遭黑粉攻擊，有方關心反遭惡言相向，更引發連串極端惡意騷擾。雅淇更無辜受牽連被迷暈綁架，幸獲有方及時營救，卻不知神秘人正暗中監視一切。
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神秘人暗示紫遙實為躲避債務而失蹤。有方家中驚現異象，雅淇半夢半醒間慘遭穿裙褂的詭異女子邪術滋擾。有方陪雅淇到圍村搜集資料，竟在古宅看見同款裙褂！雅淇透過前世回溯，驚揭一段牽涉少爺、新娘與童養媳的民初愛恨情仇，懷疑紫遙正是童養媳轉世報復。兩人決定報警，警方卻尋獲紫遙失車，懷疑她已遭遇不測。
第24集：Deepfake造假直播！真兇畏罪自殺 何啟南尋獲反轉證物
警方憑直播影片識破有人以 Deepfake 技術冒充紫遙。有方與雅淇再探圍村，驚悉前世新娘當年是被童養媳與相士合謀害死。有方將計就計誘導冒充者開直播，協助警方鎖定疑兇。雅淇不幸被疑兇刺傷，隨後疑兇疑似畏罪自殺。當一切看似塵埃落定，紫遙父親蕭邦澤卻在工作室發現了足以推翻案情的關鍵一物！
第25集大結局：轉世報復疑雲！阮浩棕求婚爆衝突 黎燕珊驚藏前世特徵
歷劫後有方再次向雅淇求婚成功，卻遭慧蘭百般阻撓。有方赫然發現母親慧蘭竟擁有前世童養媳畫像上的神秘特徵，恐懼親母才是轉世復仇者，嚇得急搬往雅淇家避難。雅淇極力安撫，有方卻在親熱時錯喊紫遙名字，導致二人激烈爭執！前世恩怨與今生執念再度交纏，此時一件重要事件發生，為大結局帶來終極震撼！