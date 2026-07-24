非份之罪｜「骯髒的子彈」德州密室案離奇搬上螢幕 張彥博慘遭單立文「毒手」露白滑美股

TVB全新劇集《非份之罪》由金牌監製王心慰（Amy）操刀、翁善瑩編審。劇集主打「小品式人性反思」，以六個單元故事構成，第5個單元「骯髒的子彈」昨晚（23日）登場，情節扣人心弦。劇中講述大老闆「錢大富」為了躲避仇家買兇追殺而藏身於酒店，涉案的手槍在多番轉手後回到黑商手中，怎料翌日清晨，錢大富竟被發現於完全鎖上的密室客房中離奇身亡。

「骯髒的子彈」原型是「348號房密室殺人案」

這宗看似「超自然」的密室殺人劇，原型正是2010年震驚全美的「美國德州348號房密室殺人案」（The Man in Room 348），​​​當時55歲的石油代理人格雷格（Greg）被發現陳屍在反鎖的酒店房間內。現場門窗緊閉、財物完好，加上格雷格身上完全找不到任何傷口或血跡，起初連警方都以為他只是心臟病發。然而，屍檢報告一出，全場法醫都震驚了！格雷格的兩根肋骨折斷、大腸和胃部嚴重撕裂、心臟直接被震碎，醫生形容這簡直就像「被大卡車迎面撞擊」一樣。

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真相只能用「極致的倒楣」來形容

當時負責案件的警官調查了所有與格雷格有過接觸的人，不過眾人均有不在場證明兼缺乏動機，令調查一度陷入膠著，案件隨後演變成懸案，其後神探Ken Brennan接手了調查，他在348號房門後發現了一個極不起眼的微小凹痕，隨即調查了隔壁的349號房，結果發現，349號房相應位置的牆上，居然有一個被人用「白色牙膏」粗糙補上的小孔！在警方的嚴厲審訊下，真相簡直荒謬到令人噴飯！原來案發當晚，隔壁房入住的三名電工在醉酒狂歡。其中一人拿出愛槍炫耀，卻不小心走火。子彈當場射穿牆壁，三人因為怕被酒店罰款，竟然用房裡的牙膏把彈孔補上，拍拍屁股就退房了，完全不知道隔壁已經鬧出了人命！真相只能用「極致的倒楣」來形容。子彈穿牆射入的一瞬間，格雷格剛好彎腰撿東西。子彈以一種極其詭異的角度，從他的腹股溝（陰囊旁）射入體內。由於該處皮膚極具彈性，中彈後皮膚瞬間合攏，完美遮蓋了傷口，連一滴血都沒流出來！子彈隨後在體內瘋狂亂彈，將器官悉數震碎，最終導致他內出血死亡。

鄭子誠單立文兩大奸角「奸奸聯手」

今次「骯髒的子彈」只有2集，劇集一開首即帶出錯綜複雜的暗殺陰謀，加上劇中多個爆笑「錯摸」位與神級對白，隨即掀起網民熱烈討論。劇集講述黑商黃世龍（鄭子誠飾）與富商錢大富（單立文飾）狼狽為奸，以虛擬貨幣「fullcoin」害慘不少市民。鄭子誠表面上幫大富買兇殺人，實則暗地裡另找殺手企圖反殺單立文，而接下這宗暗殺任務的，竟是fullcoin苦主之一的張彥博。張彥博在為手槍上子彈時，意外將其中一粒掉進杯麵中，令子彈沾滿味精、進退不得，為後續劇情埋下伏筆。與此同時，單立文入住的酒店極度混亂，偽中產夫婦錢志達（翟威廉飾）與「打卡拜金人妻」陳麗莎（譚凱琪飾）企圖打搞單立文。「貪錢清潔姐姐」羅少芳（江欣燕飾）在房間騰出騰入，極盡擾攘。原本疑心極重的單立文因而更加疑神疑鬼，產生無數錯摸。而準備大開殺戒的張彥博，出發時卻發現遺落了手槍！這把手槍在酒店內展開了一場「奇幻遊記」。昨晚單元有三大亮點，第一是鄭子誠與單立文兩大奸角代表人物「奸奸聯手」、網民笑言鄭子誠與豹哥這次堪稱「膠版陰謀誠大戰西門慶ｘ侯賽因」，並大讚單立文演回奸角老本行「好搞笑」兼「極有發揮」。而二人合作其中最啜核一點，是單立文在劇中經常一輪嘴鬧爆經常「拋英文」的鄭子誠，最經典一句絕對是：「Well你老豆咩？講乜英文呀？扮鬼佬呀？你古惑仔嚟架咋！」成功令不少網民被「Well你老豆咩」洗腦。另一個位是，當單立文鬧爆鄭子誠讚兩名保鏢「Best of the Best」時，處於下靶位的鄭子誠即腦筋急轉彎補鑊：「勁中之勁呀！」

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單立文與張彥博的「床戲」亦引爆熱話

鄭子誠被問劇中對白如此經典抵死，是否他和單立文的精心創作時，他坦言由於事隔三年，自己已不太敢肯定，但卻承認首度與豹哥在正劇合作，確是火花四濺，並大讚單立文經常臨場爆肚：「大『郎』會跟劇本做，但細位其實同豹哥合作好好笑，我哋對完劇本之後，好多時到真正roll機，佢畀出嚟嘅嘢同對嗰陣會有少少唔同，但就係咁先過癮，可以即刻做到即時反應，同埋會撞到好多碎嘴出嚟，都幾得意。」單立文與張彥博的「床戲」亦引爆熱話。事緣駭然察覺自己失槍的張彥博，原本打算懶型以「鉛筆」殺人，豈料最終反被單立文制服兼撳咗落床，並無厘頭問「我鍾意食邊啲女明星呀」試探張彥博身份，當張彥博回答「余思霆」時，單立文的「霆你老豆」亦是相當有特色。張彥博掙扎期間意外露出白滑美股亦引發熱討，談到打出接近半個pat pat，張彥博接受訪問時笑言：「我真係唔知呀，當時豹哥有同我講轉頭會拉低，我咪話好咯！嗰日我冇睇playback，因為我好趕！」