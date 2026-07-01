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非份之罪丨貝安琪演吳啟華老婆獲讚 混血星二代背景猛料 不理母親劉香萍反對未婚產子

影視圈
更新時間：21:00 2026-07-01 HKT
發佈時間：21:00 2026-07-01 HKT

TVB另類寫實劇集《非份之罪》周一（6月29日）晚首播後，在網上掀起熱話。打頭陣的單元故事「無臉女屍」由相隔11年重返TVB拍劇的吳啟華領銜登場，出身演藝世家的貝安琪（Ankie Beilke）參演此劇，飾演吳啟華的老婆，其混血氣質引起網民討論。貝安琪曾客串TVB劇集《巨輪》、《使徒行者》、《隱門》，在《非份之罪》中扮演一名媽媽，挑戰演技。

貝安琪與吳啟華演夫妻守護家庭秘密

在單元故事「無臉女屍」中，飾演婦產科醫生「康力」的吳啟華為了守住家中的秘密，操控兩名女兒「康嘉嵐」（戴祖儀飾）和「康嘉儀」（游嘉欣飾）過着「隱形」生活。今次混血模特兒貝安琪飾演「康力」的外籍妻子「白美雅」。劇情交代「白美雅」在歌廳唱歌時與「康力」認識，很快便誕下女兒。她不但是整個家庭秘密的核心人物，更對女兒非常疼愛，隨着劇情推進，貝安琪更會以身擋刀保護女兒；同時吳啟華亦將展露令人毛骨悚然的陰暗面，甚至有許多歇斯底里、情緒崩潰的癲狂演出。

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貝安琪與吳啟華CP感強獲讚

《非份之罪》首播後，不少網民對貝安琪飾演的「白美雅」表示驚喜。有觀眾留言指：「貝安琪演外籍太太完全冇違和感，終於搵到適合佢嘅角色」，亦有人大讚：「佢同吳啟華企埋一齊好有CP感，個女都似混血。」貝安琪曾在TVB劇集《巨輪》中有經典演出，有網民表示：「當年Fabio已經好搶鏡，今次終於有多啲發揮空間。」隨着劇情推進，「白美雅」在後續的集數中將有更多情感爆發場面，觀眾紛紛表示期待她的表現。

貝安琪與吳啟華首度合作

今次是貝安琪首次與吳啟華合作，她受訪時表示：「我成日有睇啟華哥啲戲，今次同佢做兩夫妻又緊張又開心，加埋仲有兩個女，成個合作好正。」劇中兩人有不少吻戲，貝安琪笑說：「初時有點尷尬，但係好快就投入咗個角色度。」貝安琪自言一家人合作得十分開心，互相照顧對方：「有時我啲廣東話講得唔標準，佢哋會提點我，個個都會幫我，所以真係好似一家人咁。」

貝安琪生於演藝世家  精通四國語言

貝安琪是一名中德混血模特兒與演員，媽媽為香港著名演員兼製片人劉香萍，父親 Michael Beilke 則是德國廣告公司負責人。她在演藝世家的薰陶下長大，自小接受專業演技和模特兒訓練，並精通英語、粵語、普通話、德語四種語言。她童年時期已在德國時裝雜誌擔任模特兒，長大後更前往紐約知名的演藝學校（The Lee Strasberg Theatre and Film Institute）進修，正式踏入國際模特兒界與演藝圈。

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貝安琪曾與陳展鵬傳緋聞

貝安琪在2012年加入TVB，拍攝《巨輪》時曾與陳展鵬因有多場吻戲而傳出緋聞，二人被指「撻着」半年。當時貝安琪曾接受傳媒訪問，大讚陳展鵬好人又謙虛，但澄清大家只係朋友關係。

貝安琪與男友未婚產子

2016年，貝安琪突然宣布懷孕，在家鄉慕尼黑為拍拖7個月的外籍時裝設計師男友Simon van Damme誕下兒子Sebastian，取名貝小龍。產後有傳因母親劉香萍反對貝安琪未婚產子，導致母女出現分歧而割席，幸好劉香萍眼見孫仔非常可愛，最終母女冰釋前嫌。

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