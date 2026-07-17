非份之罪丨「危險遊戲」改編金正恩哥哥遇刺案 涉事女綵排8次以為拍整蠱片竟變殺人犯

TVB劇集《非份之罪》昨晚（16日）播出的第四個單元「危險遊戲」由年青演員擔綱演出，吳偉豪飾演的危家仁（Jarvis）是網台「每週一渣」主理人，以「笑嘅本質係源於不幸」這個歪理為出發點，靠著壓榨別人不幸的整蠱片賺取流量。為流量走火入魔的吳偉豪，最後在一場「閉氣挑戰」直播中喪命，令設計整蠱他的下屬「阿Tom」張翼東、「阿Paul」繆家慶以及狂迷「Wendy」胡敏芝最大嫌疑人。

「危險遊戲」改編金正男吉隆坡機場遇刺案

「危險遊戲」的殺人佈局與犯罪手法，正是改編自2017年震驚全球的金正男吉隆坡機場遇刺案，當時北韓最高領袖金正恩同父異母哥哥金正男在機場準備登機前往澳門時，突然遭兩名女子接近，其中一人用一塊沾有聯合國禁用「VX神經毒劑」的布，從後方將金正男的臉部蒙住，整個行刺過程僅耗時 3 至 5 秒，最後金正男送院途中不治。

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涉案女子以為自己在拍攝整蠱節目

兩名涉案的印尼籍與越南籍女子已在2019年獲釋，不過事件最令人感到震驚的事，其中一名越南籍女子曾在韓國的電視節目爆料，指事前一名自稱韓國YouTuber邀請她拍攝整蠱節目，更為此綵排7至8次，直到金正男被毒殺身亡前，她都以為自己正在拍節目。該名女子聲稱被要求練習把沾在手上的果汁或嬰兒油，塗抹在別人臉上，並重複了7至8次，直到事發當天，她一直以為自己在拍攝整蠱節目。

涉案女子指派的工作內容和過去一樣

她們稱當天被指派的工作內容和過去一樣，將手上的液體塗抹指定男性的臉上，因此她沒有起疑，也依照對方的指示完成任務，整個過程都有錄影。但這涉事的越南籍女子沒想到，她手上的液體不是嬰兒油，而是VX神經毒劑。4名涉案北韓男子已逃逸，北韓亦否認涉入毒殺事件，其後她們與檢察部門達成協議，承認較輕的引致他人受傷罪名，判處她入獄3年4個月，刑期從拘捕當日起計算，加上行為良好，獲減免刑期。

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