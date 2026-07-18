非份之罪丨羅冠蘭吳偉豪關係不尋常？30秒驚恐症式演技封神 網民因一細節斷言清姐先係真兇

TVB另類寫實劇集《非份之罪》昨晚（17日）播出的第四個單元「危險遊戲」改編自2017年北韓最高領袖金正恩同父異母哥哥金正男在吉隆坡機場遇刺案，當時金正男準備登機前往澳門時，突然遭兩名女子接近，其中一人用一塊沾有聯合國禁用「VX神經毒劑」的布，從後方將金正男的臉部蒙住，整個行刺過程僅耗時 3 至 5 秒，最後金正男送院途中不治。

羅冠蘭蘇韻姿胡敏芝都有殺人嫌疑

昨晚劇情講述「渣導」Jarvis（吳偉豪飾）離奇暴斃後，送上氣樽的「Daisy」蘇韻姿、同公司的「Tom」張翼東、「Paul」繆家慶、「狂迷Wendy」胡敏芝、「袁潔清」羅冠蘭，以及「渣導」老闆「徐總」張本立全部都有殺人嫌疑，探員「文森」鄭衍峰查案期間，在神秘組織「Agent J」行動期間拾獲一個似曾相識的襟章，令事件更添複雜。

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網民疑羅冠蘭就是殺人兇手

有指今次羅冠蘭飾演的「袁潔清」表面上是她最手到拿來的慈母，但角色後期會因為復仇而大爆發，展現出令人難以預估的陰暗面，在昨晚播出一集，羅冠蘭出場時間依然不多，不過一出場已經成為網民焦點。當她從鄭衍峰口中得知「渣導」死亡一事時，她先是露出極度震驚的樣子：「Jarvis 死咗？」之後即方寸大亂、眼神亂飄：「點解會死咗㗎？」經鄭衍峰出言安撫後，進入「恐慌」狀態的羅冠蘭一邊瘋狂擺手及眨眼、一邊口窒窒自我介紹，表現極不尋常。邊口窒窒、邊一輪嘴回答警方問題的羅冠蘭，當說到「要等佢（渣導）返嚟時」，突然再度Panic Attack 般說不下去，並激動兼擅抖大叫：「點解會死咗架！」短短30 秒演活了極慌亂及拒絕接受事實的複雜心理狀態，果真是老戲骨！羅冠蘭這30 秒的超細緻演繹，成功為觀眾帶來極大懸念，有網民懷疑她與吳偉豪有不尋常關係，甚至懷疑羅冠蘭就是殺人兇手：「佢好日都唔拍tvb劇，一拍唔會淨係做個普通清潔姐姐咁簡單既。」、「係。所以我估係佢。」、「兇手應該係羅冠蘭。」

羅冠蘭監製王心慰才出山

其實羅冠蘭前一晚（16日）已經登場，當羅冠蘭看見盲目崇拜吳偉豪的胡敏芝被逼穿上極度暴露的三點式比堅尼時，羅冠蘭心痛不已：「女仔人家着成咁，仲會有部機對住你㗎，你唔怕咩？」更語重心長地提醒她，「你記住要喺適當嘅時候要好保護自己。」羅冠蘭向來有「TVB 黃金綠葉」之稱，過去在TVB拍過無數經典角色，包括《烈火雄心》中飾演王喜的母親、《天子尋龍》中的武則天，以及《笑看風雲》、《刑事偵緝檔案III》等，今次「出山」，羅冠蘭笑言有向青年人取經並謙稱：「因為我太耐冇拍劇，都好想接觸吓而家啲年輕演員，唔想個Gap 太大。」羅冠蘭又笑言要澄清，沒拍劇是因為沒人找，可能現在監製太後生，不知道有她這位演員，今次演出也有很多事未試過，例如穿囚犯服等。監製王心慰坦言因為對羅冠蘭在《烈火》的演出念念不忘，加上角色適合對方，故才邀請對方出山：「一直都好希望佢能夠再出嚟見觀眾，呢個角色夠份量，又啱佢做，所以再一次請佢出山，咁佢好好，應承咗。」

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