非份之罪丨重現2016轟動全港石棺奇案 吳沚默賴慰玲大婆小三畸戀震撼 小花葉靖儀成破案關鍵

由金牌監製王心慰（Amy）操刀的TVB全新劇集《非份之罪》已經進入第二周，今周登場的單元故事「石棺禁戀」找來鄧智堅、賴慰玲、吳沚默和上位小花葉靖儀主演，改編自2016年轟動全港的「荃灣工廈石棺藏屍案」。

藏屍手法與真實案件如出一轍

賴慰玲飾演的護士「謝芷君」與長期病患「顧曼莉」吳沚默感情深厚，但同時謝芷君背着顧曼莉與其老公「劉宇賓」蔡誌恩發展婚外情，劉宇賓涉嫌洗黑錢，隨後更離奇失蹤，最終等來的竟是駭人死訊，劉宇賓的屍體被藏於某工廈單位灌滿水泥的木箱中，死狀恐怖，其藏屍手法與當年震驚全城的真實案件如出一轍。

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「石棺禁戀」極度殘忍的藏屍方法

《非份之罪》第二個單元「石棺禁戀」改編自2016年發生在荃灣某工廈的水泥藏屍奇案。一名28歲男子於工廈某單位內懷疑被人以哥羅芳殺害，案發後，涉案被告們為了毀屍滅跡，竟然天馬行空地商討多個極度殘忍的藏屍方法，包括企圖將屍體放入雪櫃、甚至提出「吃掉屍體」等駭人聽聞的念頭，最終他們決定自製一具水泥「石棺」，將死者埋封藏於灌滿水泥的「石棺」內。由於灌滿水泥的石棺過於沉重，根本無法推入電梯運走，加上隨後石棺開始有血水滲出、屍體腐爛發出惡臭，眾人眼見東窗事發，最終慌忙放棄石棺並集體潛逃台灣。這宗案件之所以能迅速偵破，全靠同行潛逃台灣的18歲關鍵少女，她當時在台灣因擔心自己會被同伴殺人滅口，於是鼓起勇氣在當地向警方求助並聯絡香港警方，四人隨後被遣返回港，而小草最終獲撤銷串謀謀殺控罪，轉為特赦證人出庭作供。

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