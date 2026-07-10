非份之罪｜「一億殺機」真有其事 取材自台灣5億高中生案 繼承遺產後登記同性婚姻不久身亡

TVB全新劇集《非份之罪》由金牌監製王心慰（Amy）操刀、翁善瑩編審，劇集以六個單元故事構成，「無臉女屍」和「石棺禁戀」已經告一段落，第三個單元「一億殺機」於昨日（7月9日）播出。首集播出後，在網上已經製造了不少話題，因劇情夠癲夠破格，尤其陳煒被李家鼎「霸王硬上弓」床戲，成為焦點。

「一億殺機」原型案件是「5億高中生假結婚案」

「一億殺機」的原型案件是2023年發生在台灣台中的「5億高中生假結婚案」。案情指一名賴姓高中生，剛從過世爺爺手上繼承了市值超過1億港元（5億台幣）的房產，繼承遺產後不久，賴姓高中生竟與協助處理房產的地政士助理夏姓男子，前往戶政事務所登記同性婚姻，兩人的結婚後，登記結婚後短短2小時，賴姓高中生被發現從夏姓男子位於10樓的住處離奇墮樓身亡，事件引發了社會對謀財害命的巨大疑雲。

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在《非份之罪》的改編單元中，劇組保留了「一億天價遺產」與「繼承人離奇死亡」的核心懸疑骨架，同時注入了更為扭曲、複雜的家族倫常衝突。故事圍繞在村長「張建國」李家鼎暴斃後留下的億元遺產，宣布由孫兒「張紹聰」施焯日獨自繼承，隨即在大家族中掀起暗湧。「張建國」李家鼎出殯當日，靈堂上「張紹聰」施焯日的身世秘密突然被撕開，崩潰的他激動離家出走，最終被發現慘死在村屋中，死狀極其駭人，隨著嫌疑人在「鄧淑嫻」盧宛茵、「悅萍」陳煒和「張宏智」徐榮之間不斷反轉，案件變得更加撲朔迷離。

「張紹聰」施焯日死後留下信託基金，讓「悅萍」陳煒奪得大屋業權，引來痛失愛子的「鄧淑嫻」盧宛茵強烈質疑其弒孫奪產。隨著警方透過智能手錶鎖定死亡時間，嫌疑直指「悅萍」陳煒。然而在「鄧淑嫻」盧宛茵聯手「帶弟」林秀怡追查、警方即將收網之際，「張宏智」徐榮為保護「悅萍」陳煒竟突然自首認罪；愛子心切的「鄧淑嫻」盧宛茵隨後亦頂罪自招，令案情陷入真假兇手的膠著泥沼。所幸，「帶弟」林秀怡在大宅執拾時意外發現關鍵證物，這宗圍繞一億遺產的弒親血案，終於迎來扭轉局面的終極曙光。

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