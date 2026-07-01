非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事

TVB另類寫實劇集《非份之罪》已於周一（6月29日）晚上在翡翠台首播，劇集由六個單元故事構成，首個播出的故事《無臉女屍》由相隔11年重返TVB拍劇的吳啟華打頭陣登場，雖然吳啟華再披上白袍回歸，令聯想起他在《妙手仁心》的角色「程至美」，不過這次他是飾演婦產科醫生「康力」。隨著劇情推進，吳啟華將會展露令人毛骨悚然的陰暗面，甚至有許多歇斯底里、情緒崩潰的癲狂演出，徹底顛覆以往在其他經典劇集的正直形象，連監製王心慰都預告將有更精彩演出。

「無臉女屍」劇情神似「Save Lily」？

除了吳啟華的「雙面人」演出引起討論外，「無臉女屍」的故事同樣有爭議。故事的講述太太白美雅（貝安琪 飾）在家誕下大女康嘉嵐（戴祖儀 飾）和細女康嘉儀（游嘉欣 飾），兩名女兒在沒有身份證的情況下，無法正常上學，在「豪宅籠牢」內「隱形」生活多年，有網民驚訝與近月鬧得滿城風雨的「非常父母」曾先生及關小姐的「Save Lily」事件高度雷同，但事實上「無臉女屍」的故事改編自2015年淺水灣無證混血少女墮樓悲劇，一切只不過是巧合。

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「無臉女屍」劇情改編自「無證英菲混血少女墮樓案」

《非份之罪》早於3年前開拍，「無臉女屍」改編自一宗發生在2015年的「無證英菲混血少女墮樓案」，當時一名15歲英菲混血少女從香港淺水灣豪宅寓所高處墮下身亡。警方調查死因時，發現死者及其14歲的胞妹從未申領出世紙、身份證，也從未正式入學讀書。死者的父親為英籍保險顧問高層，母親為菲律賓籍的前家庭傭工，兩人在港同居多年，但並未正式註冊結婚。

據報道指死者母親僱傭合約結束，未有返回菲律賓，逾期留港與死者父親同居，之後誕下兩名女兒。男方為免太太逾期居留一事「穿煲」，一直未為兩名女兒辦理出生登記，亦沒有安排她們入讀本港學校，只安排私人補習，甚至讓她們學習馬術。有指長女因身份問題不能離港而鬱結不歡，於是在南區豪宅十九樓一躍而下離世。當年的報道亦提到死者母親在菲律賓有老公，雖然對方有外遇及酗酒，奈何菲律賓受宗教規限，須雙方同意才可離婚，故直至2014年對方去世後，死者母親才有機會結婚。他們的幼女亦撰寫求情信，讚兩人是「最佳父母」的典範，旁人因不明白他們的故事而作出妄斷。最後死者母親因違反逗留條件被判監一年；而死者父親承認教唆他人違反逗留條件，及兩項未為女兒作出生登記，被判監八個月，緩刑兩年。

「康力」吳啟華發現「康嘉儀」游嘉欣偷走查案

昨晚（30日）《非份之罪》播出的第二集，康嘉儀（游嘉欣 飾）收到康嘉嵐（戴祖儀 飾）的報平安訊息，然而，康力（吳啟華 飾）怕康嘉嵐在外惹事而影響家庭，決定帶白美雅（貝安琪 飾）和康嘉儀母女離開香港，回到白美雅的原居地重過新生。康嘉儀成功猜中康嘉嵐社交平台帳戶的密碼，偷走到Ken（曾展望 飾）就讀的大學去找他。Ken應要求帶康嘉儀見康嘉嵐，怎料發現Ken是一個人渣！

今晚（1日）故事緊接韋家俊（朱敏瀚 飾）一早察覺不妥，及時趕往工廈單位救出康嘉儀。康嘉儀平安回家，康力卻告知她憑無臉女屍的朱古力瘤位置，死者也許真的是康嘉嵐，康嘉儀難以接受，更不想康嘉嵐死得不明不白，決意要和韋家俊一起查出真兇。他們找到康嘉嵐離家後入住的賓館，查出Ken曾打傷康嘉嵐及偷錢，二人推測Ken謀財害命，更將線索告訴警方並成功拘捕，深入調查後卻另有發現，康嘉儀以為事件告一段落，怎料康力發現康嘉儀偷走查案，一怒之下將康嘉儀囚在房內。

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