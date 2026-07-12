非份之罪｜網民估「一億殺機」兇手 徐榮扮傻做Big Boss？ 兩大反轉結局曝光

TVB熱播劇集《非份之罪》進入第三周，第三單元「一億殺機」劇情迎來高潮，引發全城推理熱潮！「聰B」張紹聰（施焯日 飾）離奇倒斃村屋，引發一億元爭產命案。隨着預告揭示智障的張宏智（徐榮 飾）突然自首，有網民在Threads發起兇手投票分析。當中張宏智得票最高，網民更推斷出「意外誤殺」及「扮傻Big Boss」兩大劇情走向！

劇透：《非份之罪》智能手錶成破案關鍵 上演雙重自首

根據已播出的第10集，獲安排承繼張建國（李家鼎 飾）一億元資產的「聰B」，在得知自己原來是「爺爺」張建國的親生骨肉後，離家出走隱居於異父異母的家姐張帶弟（林秀怡 飾）安排他入住的村屋，後來卻被發現口塞甘蔗倒斃。「嫲嫲」鄧淑嫻（盧宛茵 飾）因曾前往案發村屋，並棄置死者衣物及可能證實死亡時間的智能手錶，一度成為最大嫌疑人。接下來播出的第11至13集將有重大突破：警方透過智能手錶紀錄掌握了「聰B」的最後心跳時間。同時，死者生前立下的信託條件曝光，列明梁悅萍（陳煒 飾）需待淑嫻與宏智離世後，方可全權繼承大屋。淑嫻與張帶弟認定悅萍為獨吞遺產而殺人嫁禍。就在警方帶走悅萍與宏智協查時，宏智突然向警方自首認罪，供詞毫無破綻；愛子心切的淑嫻竟亦自認兇手，上演驚人「雙重自首」。帶弟最終在收拾行李時有驚天發現，成為扭轉這場一億爭產案局勢的終極關鍵。

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網民分析推論一：徐榮好心做壞事變意外誤殺？

雖然預告顯示張宏智（徐榮 飾）為保護家人而自首，但在Threads的兇手投票中（人選包括陳煒、盧宛茵、徐榮及林秀怡），徐榮票數依然最高。不少網民認為「口塞甘蔗」一幕另有內情，推測是急救處理不當導致的意外。有網民留言表示：「聰仔有癲癇症，以前啲人會用毛巾塞住個口，徐榮諗住搵嘢塞住佢個口」，亦有人指：「我猜跟第一單元一樣是意外」、「我都覺得似係徐榮！可能他只係誤殺」，更有人推斷：「徐榮殺死聰仔，跟住盧宛茵知道咗想幫佢隱瞞」。

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網民分析推論二：徐榮一直扮傻屬終極Big Boss？

除了「誤殺論」，另一派網民則懷疑張宏智（徐榮 飾）的8歲智商人設只是偽裝，認為他極有可能是為了一億遺產而佈局的幕後黑手。有網民留言：「徐榮似big boss 一直帶風向」，甚至懷疑他：「會唔會根本徐榮係冇咁傻，可能佢一早已經知道晒所有嘢，繼續扮傻？」、「之前陳煒講過，佢阿媽一直畀個仔食燕窩、花膠、參茸海味都冇可能令佢變返醒，會唔會真係畀佢食到由8歲變咗18歲智商？其實係海味廣告，哈哈！」另外也有人分析：「佢幾醒，執番佢阿媽扔咗嘅嘢，時間剛剛好」，並猜測徐榮可能是被陳煒指使殺人。

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