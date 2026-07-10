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非份之罪丨徐榮被陳煒「加料」親吻 演腦痙攣患者演技爆發 網民力撐爭獎

影視圈
更新時間：23:04 2026-07-10 HKT
發佈時間：23:04 2026-07-10 HKT

由王心慰監製的無綫寫實劇集《非份之罪》日前首播第三單元《一億殺機》，隨即在網絡引發極大迴響。其中飾演智障角色「阿智」的徐榮，憑藉爐火純青的演技贏盡關注與好評，更有大批網民力撐從演多年的他，絕對值得憑此角色贏取獎項肯定。劇中的徐榮只有8歲智商，同時是肌肉萎縮症及腦痙攣患者，在劇中不時會有抽搐及顫抖等動作，極具挑戰性。徐榮受訪時坦言演繹過程頗為吃力，甚至試過演到頸抽筋：「演嘅過程係好累，因為每次演都要好用力，所以我試過演到條頸抽筋。」同時他也寄望透過角色引起外界對相關患者的關注：「我感受到佢哋嘅生活好唔容易同唔方便，希望透個角色令到社會多啲人關注同幫助佢哋。」

徐榮被陳煒「加料」親吻

首集中，徐榮與飾演其妻子的陳煒一場「Hands Up」誘騙戲成為全晚焦點。劇中陳煒為了滿足私欲，以「錫錫」作餌誘，教導智力有限的徐榮向飾演奶奶的盧宛茵撒謊。徐榮起初講到一嚿嚿，但在得到陳煒親吻額頭「加料」後，隨即開「Speed up mode」成功背出台詞。其後徐榮一臉無邪地要求與陳煒一齊沖涼卻慘遭喝斥，他嚇得即時定格並慢慢向後褪，一面無辜抽搐著繼續努力唸對白，超真切的演出令場口倍添蒼涼，瞬間激發起觀眾對該角色的無限同情。

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施焯日演暖男與「爸爸」徐榮望星空成最大淚點

除了徐榮的精彩演出外，飾演其智障兒子「聰B」的施焯日同樣表現亮眼。雖然拍攝時只有22歲的施焯日在第一集已慘死，但他憑藉童顏、甜笑與清純眼神，將「Pure又善良」的角色演得入木三分，獲封「快樂小狗」。在一場與「爸爸」徐榮齊齊望向星空懷念亡友的戲份中，兩父子極度天真又帶點傷感的演繹，更成為全劇一大淚點。談到如何演活這份純真，施焯日謙稱：「都係努力咁抹去成年人嘅包袱，搵番小朋友最純粹想做咩就做咩嗰種感覺，喺現場感覺到啲咩，就做番啲咩畀大家睇。」

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吳啟華劉佩玥等實力派坐鎮 《非份之罪》引觀眾反思人性

這部由王心慰監製、翁善瑩編審的另類寫實劇集《非份之罪》，正於翡翠台熱播中。單元《一億殺機》除了有徐榮、陳煒及施焯日等人的催淚演出外，主要演員還包括吳啟華、劉佩玥、阮浩棕、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、單立文以及黃鼎傑等，眾人將繼續在劇中大飆演技，引領觀眾反思人性。

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