非份之罪劇透1-10集丨賴慰玲捲石棺命案 陳煒盧宛茵引爆一億爭產風暴 即睇劇情懶人包
發佈時間：20:30 2026-07-04 HKT
TVB全新劇集《非份之罪》由金牌監製王心慰（Amy）操刀、翁善瑩編審。劇集主打「小品式人性反思」，以六個單元故事構成，分別為「無臉女屍」、「石棺禁戀」、「一億殺機」、「危險遊戲」、「骯髒的子彈」及「恐怖情人」，將駭人聽聞的真實奇案搬上螢幕，探討人性在貪婪面前的灰色地帶。《非份之罪》由6月29日起，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。主要演員有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。《星島頭條》為大家持續更新《非份之罪》完整懶人包，包括詳細劇情大綱、角色人物介紹，以及分集劇情預告，助你緊貼最新劇透！
《非份之罪》劇情大綱
《非份之罪》演員陣容／角色人物介紹
《非份之罪》必看賣點
《非份之罪》精彩劇照
《非份之罪》首單元「無臉女屍」1-5集劇情
《非份之罪》第二單元「石棺禁戀」6-8集劇情
《非份之罪》第三單元「一億殺機」9-10集劇情
《非份之罪》劇情大綱
人類的欲望可驅使我們超越自我，然而，當欲望失控，過份貪圖金錢與權勢、追求不屬於自己的愛，非份之想被無限放大，一不經意，便陷入道德矛盾的深淵，犯下種種「非份之罪」。劇集《非份之罪》以六個單元故事構成並由新界東重案組接連調查案件，包括「無臉女屍」、「石棺禁戀」、「一億殺機」、「危險遊戲」、「骯髒的子彈」及「恐怖情人」，六個單元分別圍繞貪戀、貪財、貪權、貪玩等，總之是貪圖一切原本不屬於自己的東西，而引發出連場詭異又暗黑的「人性迷途」故事，透過韋家雄飾演的「為食神探」孟保一角起承轉合，將錯綜複雜的線索、纏繞不清的關係構成一樁樁匪夷所思的迷案，一語道破案中關鍵，揭露觸摸不透的人性黑暗面，也試圖在冰冷的兇案背後尋找人與人之間的情感與溫度。
|單元
|故事大綱
|無臉女屍
|婦產科醫生康力（吳啟華飾）與外籍妻子白美雅（貝安琪飾）及兩名女兒看似幸福，但家中的三位女性其實都沒有香港身份證。為了保護她們，康力立下極嚴厲家規，甚至走火入魔將女兒軟禁，結果引發大女兒離家出走，隨後更發生震驚全港的「無臉女屍」案。
|石棺禁戀
|圍繞錯綜複雜的男女感情、執念與貪戀而引發的命案，帶出人因追求不屬於自己的愛而產生的黑暗面。
|一億殺機
|圍繞著金錢利益與爭產風波，展現當面對天文數字的財富誘惑時，親情如何被貪婪吞噬。
|危險遊戲
|講述因為「貪玩」或過度追求刺激、權力控制，最終玩火自焚，捲入無法挽回的犯罪深淵。
|骯髒的子彈
|以較為「黑色幽默」的手法處理，讓觀眾在緊張肉緊的劇情中，亦能體會到一絲荒謬與無奈 。徐榮在此單元挑戰飾演只有小朋友智商的角色，更有法庭大哭的飆戲場面。
|恐怖情人
|講述極端的佔有欲、執念所帶來的感情勒索與危機，甚至發展成病態的追蹤與謀殺。
《非份之罪》演員陣容／完整角色對照表
|演員
|飾演角色
|吳啟華
|康 力
|譚凱琪
|陳麗莎
|何啟南
|蕭邦澤
|朱敏瀚
|韋家俊
|盧宛茵
|鄧淑嫻
|鄭子誠
|黃世龍
|賴慰玲
|謝芷君
|林秀怡
|張帶弟
|翟威廉
|錢志達
|陳 煒
|梁悅萍
|余思霆
|蕭紫遙
|曾展望
|王思勤
|吳偉豪
|危家仁
|李家鼎
|張建國
|羅冠蘭
|袁潔清
|單立文
|錢大富
|江嘉敏
|駱曉善
|蘇韻姿
|戴逸思
|阮浩棕
|游有方
|胡敏芝
|藍芯凌
|韋家雄
|孟 保
|劉佩玥
|文雅淇
|施焯日
|張紹聰
|李啟傑
|施 敬
|徐 榮
|張宏智
|葉靖儀
|何佩雪
|方紹聰
|洪偉錫
|何沛珈
|葉麗恩
|貝安琪
|白美雅
|唐嘉麟
|張世楚
|戴祖儀
|康嘉嵐
|黎燕珊
|姚慧蘭
|張彥博
|張天輝
|游嘉欣
|康嘉儀
|江欣燕
|羅少芳
|張翼東
|曾駿傑
|鄧智堅
|戴一堅
|鄭衍峰
|高文森
|繆家慶
|洪梓朗
《非份之罪》必看賣點
《非份之罪》為了讓六個單元都充滿新鮮感，起用了龐大且極具實力的演員陣容，包含金牌綠葉與潛力新生代，三代演員同台飆戲火花四射！以下為重點推介劇情及劇中演員。
|演員
|飾演角色 / 單元
|角色背景與看點介紹
|吳啟華
|「無臉女屍」主角康力
|相隔11年回歸TVB！ 再度披上醫生袍，但這次不是溫柔的「程至美」，而是一位走火入魔的嚴父，角色挑戰性極高。
|陳煒
|「一億殺機」主角梁悅萍
|被封為「奸角天花板」，將演繹出歇斯底里的貪婪，為爭奪一億家產展現極致惡人演技。
|盧宛茵
|「一億殺機」主角鄧淑嫻
|與陳煒上演連場唇槍舌劍，兩代惡人代表為爭產「鬥發爛渣」，對手戲極具張力。
|徐榮
|「一億殺機」主角張宏智
|挑戰飾演僅有小朋友智商的角色。無論語氣或動作都極為細緻，更有一場法庭爆喊的「難度演技之巔」內心戲。
|羅冠蘭
|「危險遊戲」主角袁潔清
|相隔8年回歸拍劇！ 表面上是慈母，卻因復仇而爆發出令人難以預料的恐怖陰暗面。
|韋家雄
|孟保（為食神探）
|貫穿六個單元的關鍵人物。出場次數不多，但每次現身都能一語道破案情關鍵，起著承上啟下的作用。
監製王心慰（Amy）為何會想到六大單元都改變自真人真事，她說：「我哋最初做資料搜集時睇到一、兩單真實案件，案情都幾驚嚇，就覺得可能喺描寫人性位度會幾有發揮同埋張力。所以之後我哋再蒐集多咗香港同埋外國嘅案件，希望透過以真實故事做藍本、可以將人性描寫得更加寫實。」王心慰強調六個故事除了是想藉著兇案展現人性醜陋貪婪面，還想帶出人與人之間的情與溫度。
《非份之罪》精彩劇照
🕵️♂️ 《非份之罪》首單元「無臉女屍」1-5集劇情
【非份之罪】第1-5集劇情劇透：無面女屍揭無證家庭悲歌！吳啟華、游嘉欣步步驚心尋兇
TVB全新懸疑劇《非份之罪》首個單元劇情撲朔迷離，充滿窒息的張力！故事圍繞一個看似完美的家庭展開，由吳啟華飾演嚴厲的婦產科醫生康力，與貝安琪飾演的外籍妻子白美雅，育有兩位掌上明珠——由戴祖儀飾演愛好自由的大女兒康嘉嵐，以及游嘉欣飾演重情重義的小女兒康嘉儀。然而，這幸福美滿的背後，竟隱藏着母女三人沒有香港身份證的驚天秘密！
隨着大女兒嘉嵐的離奇失蹤，一宗駭人的「無臉女屍案」讓全家陷入恐慌。為了查明姐姐的生死，嘉儀聯同朱敏瀚飾演的記者朋友韋家俊，步步抽絲剝繭深入虎穴，更牽扯出由曾展望飾演的渣男男友王思勤，以及背後龐大的偷渡集團。到底是謀財害命，還是另有內情？以下為您帶來《非份之罪》第1至5集高潮迭起的詳細劇透！
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📺 第1至5集詳細劇情
第1集：康力幸福背後藏窒息家規，大女兒離奇失蹤！
婦產科醫生康力和外籍妻子白美雅恩愛非常，大女兒康嘉嵐和小女兒康嘉儀是父母的掌上明珠，然而這家人的幸福背後，藏着三位女士無香港身份證的秘密。為保護家庭，康力訂立嚴厲家規要兩姊妹遵守，可是愛自由的嘉嵐偷偷帶嘉儀去酒吧玩，竟遇上警察來查毒品。嘉嵐、嘉儀雖成功逃走，但康力決定軟禁嘉嵐在房。嘉嵐騙嘉儀放自己出房，更偷走康力的現金離家出走。嘉儀因嘉嵐失聯幾天擔心不已，直至看到新聞報道一則無面女屍發現案。
第2集：深入虎穴！妹妹驚揭姐姐有位「渣男」男友
康力叫嘉儀不要為新聞中的無臉女屍胡亂猜測，但嘉儀還是擔心不已，故瞞着父母去找嘉嵐的秘密男友王思勤，更找上在圖書館認識的記者朋友韋家俊壯膽，從酒保中得知思勤是個壞男人！嘉儀收到嘉嵐的報平安訊息，然而，康力怕嘉嵐在外惹事而影響家庭，決定帶嘉儀母女離開香港，回到美雅的原居地重過新生。嘉儀成功猜中嘉嵐社交媒體帳戶的密碼，偷遛到思勤就讀的大學去找他。思勤答應帶嘉儀去見嘉嵐。
第3集：康力憑朱古力瘤認屍 警方拘捕嫌疑犯
家俊一早察覺不妥，及時趕往工廈單位救出嘉儀。嘉儀平安回家，康力卻告知她憑無臉女屍的朱古力瘤位置，死者也許真的是嘉嵐。嘉儀難以接受，更不想嘉嵐死得不明不白，決意要和家俊一起查出真兇。他們找到嘉嵐離家後入住的賓館，查出思勤曾打傷嘉嵐及偷錢，二人推測思勤謀財害命，更將線索告訴警方。警方成功拘捕思勤，深入調查後卻另有發現。嘉儀以為事件告一段落，怎料康力發現嘉儀偷走查案，一怒之下將嘉儀囚在房內。
第4集：偷渡集團現形！兇手另有其人？
嘉儀被囚在房，心中掛念家俊，美雅同情這對小情人，終肯放嘉儀外出，讓她親自向家俊道別。警方查出嘉嵐男友另有其人，是法律系學生陳立占，立占曾拜託思勤幫嘉嵐搭路偷渡，家俊卻懷疑立占正是兇手。嘉儀和家俊來到某工廈單位找立占，這裡卻是偷渡集團巢穴，二人被抓關起，發現立占也被囚禁。警方救出三人，嘉儀忍痛向家俊道別，準備跟父母離港。未幾，家俊來電告知嘉儀，綜合警方和自己的最新調查，對兇手身份已有眉目。
第5集：血色真相引爆！美雅以身擋鐵鎚
嘉儀發現殺害嘉嵐的兇手之際，卻被注射迷暈針。嘉儀醒來後嘗試偷走……家俊利用手機追蹤程式找到嘉儀，帶她逃離凶險，就在此時，關鍵人物拿着鐵鎚衝入欲斬家俊，危急關頭美雅以身阻擋。嘉儀欲離港逃難，但家俊想到美雅的安危，勸嘉儀不要離港，決定二人從今一起生活，共同面對今後的困難。嘉儀感動答應，此時看到新聞畫面，報道稱殺嘉嵐真兇終於落網。
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🕵️♂️ 《非份之罪》第二單元「石棺禁戀」6-8集劇情
【非份之罪】第6-8集劇情劇透：石棺禁戀揭水泥藏屍命案！賴慰玲、鄧智堅深陷危險操控
緊貼TVB新劇《非份之罪》第二單元「石棺禁戀」：護士謝芷君捲入恐怖水泥藏屍案，無業漢戴一堅操控何佩雪惹殺機。故事由一宗令人毛骨悚然的工廈水泥藏屍案揭開序幕。護士謝芷君（賴慰玲 飾）的病患好友顧曼莉，其丈夫劉宇賓慘遭殺害並藏屍於灌滿水泥的木箱中。案件牽涉無業遊民戴一堅（鄧智堅 飾）及其手下何佩雪（葉靖儀 飾）、洪偉錫（方紹聰 飾）與張世楚（唐嘉麟 飾）。隨着佩雪轉做污點證人，芷君為了尋找真相決定親自接近佩雪，卻意外陷入一堅的恐怖威脅之中，揭開一段充滿操控與背叛的危險關係。
📺 第6至8集詳細劇情
第6集：水泥藏屍案曝光！神秘手下投案自首
護士謝芷君與癱瘓病人顧曼莉感情深厚。一日，警方突邀曼莉調查一宗洗黑錢案，牽涉其失蹤丈夫劉宇賓。芷君與曼莉、宇賓關係微妙，卻驚聞宇賓的死訊！宇賓慘遭殺害，屍體更被藏於工廈木箱並灌滿水泥，死狀極恐怖。警方初步鎖定無業遊民戴一堅及其手下何佩雪、洪偉錫和張世楚。案件陷入僵局之際，極具可疑的何佩雪竟突然向警方投案自首……
第7集：判決惹議！芷君暗中調查污點證人
戴一堅等人相繼落網。庭上，何佩雪轉做污點證人，令洪偉錫與張世楚被判誤殺，但主謀戴一堅僅被判非法處理屍體罪，佩雪更獲免起訴。剛從昏迷甦醒的謝芷君深知戴一堅有份殺人，不滿判決，決意親自接近何佩雪查明真相。兩人相處下意外投契，芷君逐漸放下戒心。當佩雪識破芷君接近的目的時感到非常失望，但原來這宗水泥藏屍案背後另有隱情！
第8集：魔掌反撲！「石棺禁戀」迎來驚悚轉折
謝芷君的關心令何佩雪深受感動，但礙於戴一堅的逼迫仍需按原定計劃行事。顧曼莉舊病復發打亂了佈局，戴一堅竟派人傷害芷君以威脅佩雪。佩雪為保芷君首度反抗戴一堅，卻反遭一堅恐怖反撲！兩人計劃敗露，戴一堅綁架何佩雪並威脅謝芷君。危機看似解除、兩人重獲新生之際，警方突登門醫院查問芷君，案情再添震撼變數！
🕵️♂️ 《非份之罪》第三單元「一億殺機」9-10集劇情
📺 第9至10集詳細劇情
【非份之罪】第9-10集劇情劇透：一億殺機引爆豪門爭產血案！陳煒、盧宛茵婆媳惡鬥尋真兇
張家驚爆身世之謎，準繼承人張紹聰慘死揭開億萬爭產血案序幕！新界村長張建國（李家鼎 飾）暴斃，遺囑宣告將一億遺產留給備受溺愛的孫兒張紹聰（施焯日 飾）。此舉瞬間引爆家族爭產風暴，重男輕女的祖母鄧淑嫻（盧宛茵 飾）更在靈堂上與媳婦梁悅萍（陳煒 飾）爆發衝突，悅萍更當眾驚爆紹聰的真正身世。紹聰崩潰離家，隨後竟被發現倒斃於村屋，死時口中被塞滿甘蔗。負責調查的警察施敬（李啟傑 飾）鎖定在紹聰死前慫恿其成立信託的孫女張帶弟（林秀怡 飾），然而悅萍卻舉報淑嫻有重大嫌疑。警方根據绍聪死亡時間與遺產得益順序，對淑嫻展開搜查，最終在淑嫻房間搜出關鍵證物。
第9集：張家億萬爭產風暴！張紹聰身世之謎震驚全家
劇情轉入新單元！村長張建國與妻子鄧淑嫻一家表面和睦，實則重男輕女。孫女張帶弟受冷落，孫仔張紹聰卻備受溺愛。建國突然心臟病發猝死，遺囑竟將全數財產留給紹聰！靈堂上，淑嫻誤會堂弟鄧向南與新抱梁悅萍有染，激烈質問下，悅萍反擊爆出張紹聰的驚人身世，張家上下譁然。紹聰崩潰下離家出走，爭產危機一觸即發。
第10集：張紹聰離奇慘死！鄧淑嫻成最大嫌疑人
離家出走的張紹聰被發現倒斃村屋，死時口塞甘蔗，死狀離奇，警方不排除他殺。警察施敬介入調查，發現紹聰死前在張帶弟慫恿下成立信託，帶弟頓成嫌疑人。另一邊廂，梁悅萍向警方舉報婆婆鄧淑嫻有可疑。根據紹聰死亡時間及身世秘密，淑嫻成為這場億萬爭產案的最大得益者。警方持搜查令直搗淑嫻房間，竟搜出關鍵證物……真兇究竟是誰？