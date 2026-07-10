非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑

由王心慰（Amy姐）監製的TVB另類寫實劇集《非份之罪》昨晚（9日）播出第三單元「一億殺機」，本單元主要演員包括陳煒、徐榮、施焯日、盧宛茵和李家鼎均甚有發揮，因《非份之罪》劇情夠癲夠破格，尤其陳煒被李家鼎「霸王硬上弓」的破格床戲，播出後在網絡引發極大迴響。

《非份之罪》劇情：陳煒盧宛茵上演連場「六國大封相」

劇中飾演「毒舌惡新抱」梁悅萍的陳煒與奶奶鄧淑嫻（盧宛茵飾）齊齊上演連場婆媳大戰「六國大封相」。兩人先為張宏智（徐榮飾）的照顧方式出現分歧，接着老爺張建國（李家鼎飾）猝死，盧宛茵在靈堂上得悉陳煒竟為李家鼎誕下兒子張紹聰（施焯日飾），崩潰衝入停屍間邊鬧邊怒摑出軌老公屍體。

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停屍間掌摑戲份 網民讚《非份之罪》拍得逼真

「一億殺機」故事講述村長張建國（李家鼎飾）與妻子鄧淑嫻（盧宛茵飾）三代同堂，盧宛茵視只有8歲智商的兒子張宏智（徐榮飾）為珍寶，多年前利誘梁悅萍（陳煒飾）嫁給徐榮。但陳煒入門後深得李家鼎疼錫，加上照顧徐榮的分歧，導致婆媳關係惡劣。其後盧宛茵不滿陳煒霸佔房間怒斥：「呢度幾時輪到你話事呀！你同我走。」陳煒得戚反擊：「你趕得我走先算啦！你老公、你個仔、你個孫都好需要我呀！」其後極度不適的李家鼎病容回家，遭盧宛茵逼迫在婆媳間二揀一，心浮氣躁的李家鼎爆seed大嗌：「你收聲呀！」終極一吼後虛脫倒地猝死。李家鼎出殯時，盧宛茵得知老公出軌對象是陳煒，衝入停屍間怒摑屍體。網民大讚這段劇情逼真超出預期，絕對是TVB劇最癲場口經典之一。

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《非份之罪》床戲：陳煒被李家鼎「霸王硬上弓」成全劇焦點

不過網民認為陳煒被李家鼎「霸王硬上弓」的破格床戲才是焦點。當時陳煒獨自在睡房休息，李家鼎突然推門入內，陳煒驚恐問：「老爺，你入嚟仲乜？」李家鼎未回答，反用手帕捂住陳煒口鼻強行壓在床上，陳煒奮力掙扎呼喊仍被侵犯。整個床戲畫面隱晦，只見李家鼎手放陳煒大腿上，陳煒睡裙退至絕對領域，白滑大腿相當養眼。事後陳煒大爆與李家鼎拍攝床戲花絮，指對方緊張到吃鎮靜劑：「鼎爺話一介武夫從來冇拍過床戲，超驚！搞到心跳手震要食鎮靜劑先掂。所以我拍嗰陣都唔可以太緊張。」陳煒亦坦言與前輩盧宛茵「日嘈夜嘈」鬧得好攰。

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網民對李家鼎拍床戲感新鮮 撐陳煒爭TVB視后

不少網民對於李家鼎接拍床戲大感新鮮，同時陳煒對着奶奶盧宛茵面目猙獰兼叉腰，配以毒舌對白：「做咩呀？唔忿氣呀？你咪落去地府搵老爺追究問責囉！」演活「惡女天花板」；但對著親生仔張紹聰（施焯日飾）時又展現極致溫柔。網民激讚陳煒演技爆發，忠奸皆宜且顏值身材兼備，紛紛留言：「煒哥啲戲真係勁，忠又得、奸又得」、「煒哥好正，夠晒惡，但對住個仔又好溫柔」、「演技好，人又靚」、「真係好戲」、「煒哥憑《非份之罪》值得一個視后」。

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