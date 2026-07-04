非份之罪｜吳啟華演技獲網民封神 臨時加戲罕開金口唱歌 戴祖儀「無臉女屍」真相大反轉

TVB另類寫實劇集《非份之罪》首個單元「無臉女屍」於昨晚（3日）迎來結局，劇情高潮迭起。正當觀眾以為「康嘉嵐」（戴祖儀飾）的慘死與父親「康力」（吳啟華飾）有關，豈料結局驚人大反轉，真相竟是一場致命意外！劇中康力歷盡艱辛尋獲女兒，康嘉嵐卻因慌忙逃跑而不慎滾落山坡，最終慘遭野豬襲擊面目全非，不幸成為「無臉女屍」，令目睹女兒慘死卻愛莫能助的康力與「白美雅」（貝安琪飾）悲痛欲絕。

網民大讚結局反轉寫得極好

《非份之罪》中的首個單元「無臉女屍」結局圓滿解開了另一核心謎團。原來康力失常手持鐵鎚痛擊「YY」（朱敏瀚飾），實為用心良苦，企圖藉此機會讓YY帶走「康嘉儀」（游嘉欣飾）以換取其人身自由。隨着案情真相大白，康力與白美雅決定共同承擔罪責，分別被判監兩年及半年，而康嘉儀亦終於成功取得屬於自己的身份證。對於「無臉女屍」一波三折的燒腦劇情，加上吳啟華神級演技的催淚爆發，大批網民紛紛大讚結局反轉極具張力、編排精妙 。

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吳啟華演技獲讚成網民焦點

吳啟華的演出一直都是網民焦點，無論是飾演慈父、又或者控制狂爸爸都甚有感染力，顛覆過往《妙手仁心》中經典角色「程至美醫生」的溫文儒雅形象，當中暗中打迷暈針、發狂追殺其他角色的「陰濕樣」和瘋狂神態，令觀眾直呼不寒而慄，完美演繹了「最可怕的人就在身邊」的偽裝感。昨晚吳啟華演技繼續Carry全場，「康力」吳啟華在「康嘉儀」游嘉欣成功逃脫後，錄音向女兒道出所有真相、內心感受，兼痛哭懺悔自責一幕極之感人，既有父親對女兒的溫柔及疼愛之情，亦有無盡的自責及愧疚，一字一淚盡是虐心：「我為你哋做咩我都願意，最後搞到今日咁樣，我真係好後悔。」、「我哋嘅自首係罪有應得，你千祈唔好唔開心」、「希望你哋可以開開心心地生活，就算以後見唔到你，我哋都會安心。」所有不幸事件，一切都是源於「康力」吳啟華對太太「白美雅」貝安琪欠缺理智的愛，最後勇於承擔後果而獲得解脫的「康力」吳啟華擁著太太「白美雅」貝安琪合唱定情之歌〈Can't Help Falling In Love〉。

吳啟華24年未在劇集中展歌喉

今次不單是吳啟華相隔11年重返TVB拍劇，而且更是激罕開金口，網民無不感到驚艷，貝安琪說：「呢一場戲好難忘，本身係冇呢場戲嘅，係啟華哥諗出嚟嘅，佢話你咁鍾意唱歌，佢就咁啱當時要搞演唱會，都好開心可以唱歌畀大家聽。」吳啟華則表示曾於第一張唱片中唱過〈Can't Help Falling In Love〉，故對該首歌曲情有獨鍾，問到有多久沒在劇集中開金口時，吳啟華笑言：「記憶中對上一次係同蔡少芬合作《黑夜彩虹》。」翻查資料，《黑夜彩虹》是於2002年推出劇集，吳啟華已24年未試過在劇集中大展歌喉。

除了演戲實力及難得開金口，吳啟華還展現了超強體魄。為配合與戴祖儀追逐劇情，吳啟華有一幕瀡落山的場口，鏡頭所見，吳啟華動作俐落兼一氣呵成，問到Keep fit之道，吳啟華說：「有盡量保持做運動嘅習慣，因為身體好係做演員嘅必要條件之一。」對於新劇叫好叫座，網民被其好演技一再折服，吳啟華謙虛回應：「做演員最開心嘅，就係得到大家嘅喜愛和認同，非常感謝大家！」

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