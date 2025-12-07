大埔宏福苑五级火｜女义工热心帮灾民砌地板 累极自嘲体弱 网民感激：「地板超人」多谢付出｜Juicy叮

大埔宏福苑上月26日发生五级大火，烧毁居民的安乐窝。随著时间过去，受灾居民逐渐由庇护中心迁到安置居所；出手帮忙的义工们，也把工作范围伸延至灾民的新居，有人甚至做起装修工作来。详情见下图及下文：

女义工热心帮灾民砌地板 累极自嘲体弱 网民感激：「地板超人」多谢付出逐张睇↓↓↓↓

楼主：帮灾民做义工砌地板

一名女义工昨日（7日）在社交平台Threads发帖，留言自嘲体弱「帮受灾人士做义工砌地板，砌咗成日，一瞓醒不得了，我由条颈、双手连手掌、屁股、双腿、背脊，全身痛🤣」。

楼主接著生动地补充「我得块面、肚腩、脚板冇痛，而家成个机械人咁，并感慨原来做义工都要练体能先做到」。

面对网民对其义举的感谢之声，楼主在留言栏补充，「大家唔使多谢我，呢啲系正常香港人会做嘅事，我原本系想表达自己身体咁差，帮完一日，第二日已经冇能力再去帮手好冇用😂」；她并呼吁「大家继续关注事件，帮到就帮，唔好俾件事慢慢沉咗底」。

网民：辛苦你，地板超人

大受打动的网民感激楼主之余，同时大赞：「辛苦你，地板超人」、「多谢你嘅付出」、「你们唔只系有体能，仲有善良的心。感激义工们多日的辛苦！」、 「辛苦晒，你哋真系好好，好彩有你哋喺度」、「辛苦晒，休息多啲，饮多啲水，食得健康啲」、「如果你无帮佢哋，而家痛紧𠮶个就系佢哋」。

除了感谢，不少网民还对楼主的「周身痛」提出建议及支援。有人提供舒缓方法，如「冲凉浸盐水浴几好㗎，舒解疲劳」；有网民笑言「恭喜你！你运动成功，所有痛嘅位置都用到力啦！好好冲个热水凉舒缓下。多谢你帮手做义工。祝平安」。

另有人愿意送出舒缓产品，表示「要锡住自己先可以持续帮助其他人，btw（顺便提一句）我可以俾一支局部止痛按摩滚珠你试试」。更有网民幽默地称「做gym（健身）要俾钱添呀，赚咗唔好周围同人讲」，把这些辛劳看作是「锻炼体能」的回报。

还有人认为「做义工都系自我锻练同学习下同人相处，同自己相处☺️ 都系生活技能」。

资料来源：lawsiubing＠Threads

