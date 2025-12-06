大埔宏福苑五级火｜屯门中转屋安置灾民 宝田邨街坊欢迎新朋友 手绘交通指南劲暖心｜Juicy叮

大埔宏福苑上月26日发生五级大火，不少居民在火灾中失去家园，无家可归，部分灾民获安置到屯门宝田邨。有热心的宝田邨街坊在网上发出窝心帖文，欢迎宏福苑新朋友即将入住，并转载网民充满温度的「欢迎搬嚟宝田邨！暖心手绘交通指南」，希望能帮助迁入的灾民更快适应新环境。详情见下图及下文：

屯门中转屋安置灾民 宝田邨街坊欢迎新朋友 手绘交通指南劲暖心逐张睇↓↓↓↓

楼主：代表邨友们欢迎你哋

楼主前日（4日）在社交平台Threads上载相片发帖，指「之前已经收到风有部分宏福苑居民会搬过嚟屯门宝田邨，今日（4日）见到有工人嚟舖地、装热水炉等，谨代表邨友们欢迎你哋」。细心的楼主续称「明白你哋由新界东搬嚟新界西一定会有唔习惯，希望你哋尽快适应🙏🏻」。

楼主接著补充，「顺便帮宝田邨平反一下，请大家唔好相信网上话呢度多白粉友同白卡，我住咗十几年，都只系刚刚搬嚟嘅时候见过一次道友😅，呢度好多老人家、小朋友、正经人家㗎🙏🏻」。楼主并在回应栏补充「有新朋友嚟，我亦都想俾佢哋知呢度都冇出面讲到咁得人惊啫」。

楼主转载暖心手绘交通指南

楼主今日（6日）还发另一帖文，转载网民的「欢迎搬嚟宝田邨！暖心手绘交通指南」。细读指南能「一图睇清屯门宝田邨交通」，网民指「等新搬入嚟嘅街坊可以更加方便」。

楼主在交通指南的帖文中，留下「巴士直达加注」和「小巴加注」等资料；另有网民补充「可加埋58M、58X往荃湾/ 旺角东方向系红桥、屯仁街、华都花园落车的话，记得系落车个站度拍回赠机就可以用长途车短搭优惠」。

有回应的网民也「希望街坊多啲帮助佢哋（灾民）！唔好令佢哋太孤单！🙏🏼🙏🏼」。

留言回应的不少为宝田邨街坊，有人大赞区内配套指「其实宝田邨都不知几好，附近嘅配套咁齐全，有商场、街市同埋唔同餐厅，兼且仲有诊所等等。真系唔足够嘅仲可以坐10分钟车出返屯门市中心，基本上乜嘢生活用品都有得你买，仲要有好多日本嘢食」。

楼主另还热心回应网民留言：

•网民：多谢你哋照顾我哋啲（宏福苑）街坊🙏🏻老人家可能比较多，仲有啲可能啱啱先冇咗亲人……真系靠你哋帮手照应🙏🏻🙏🏻🙏🏻。

楼主：唔驶多谢，我哋好欢迎佢哋过嚟呀！放心，佢哋分配咗喺邻近座数，有原本嘅街坊喺侧边，应该安全感会大好多你哋都要好好保重、好好食饭、好好生活啊👊。

•网民：太好了，多谢你哋，麻烦晒。

楼主：点会麻烦，本来觉得宝田有啲啲静，佢哋嚟会热闹咗呢☺️，希望佢哋有啲咩要问要帮手真系要开声呀😉。

•网民：好有爱嘅屋邨。

楼主：呀…唔敢当，但其实好多都喺度住咗十几廿几年，未至于话邻里关系好似以前𠮶啲咁深，但都好齐心的。

•网民：隔离邨的人欢迎你哋，同时希望你哋早日重返家园。

楼主：隔离邨嘅朋友你好👋🏻，冇错希望新朋友都可以感受到大家嘅支持同支援。

•网民：宝田OK㗎，楼下就巴士总站，行过少少仲有轻铁站添。

楼主：Yessss（对）田景轻铁站！

资料来源：rachel.c.sportdiary＠Threads

宝田邨设有电梯

位于屯门的宝田邨为「租住屋邨／中转房屋」类别。房屋局局长何永贤本月初在FB发文时提到，随著宏福苑居民逐渐离开庇护中心，寻找安置居所，房屋局各个过渡性房屋项目也持续接收有关居民入住。

何永贤续指，但由于并非所有过渡性房屋项目都设有电梯，当局理解有关单位未必完全适合部分长者、伤残人士及行动不便人士，因此会向有需要的居民，建议入住设有电梯的房协安置屋邨或房委会位于宝田的中转屋，务求更好地照顾他们的日常生活所需。

。网上截图

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜何永贤：开放中转屋等逾3400单位及床位安置灾民

相关热话：

大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过

屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车

大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得

大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置

地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商

为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截

大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样

宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」

大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护

大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬

大埔宏福苑五级火｜搭港铁睇大火新闻 廿岁仔流下男儿热泪 网民同悲：哭，不代表软弱

大埔宏福苑五级火｜物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期

大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应

大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿

大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该

大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契

大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛

大埔宏福苑五级火｜港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中

大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄

大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法 欲哭无泪：发咗场超级世纪噩梦

大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱

大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」

大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！