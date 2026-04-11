伊朗局勢｜伊媒稱伊朗所開條件獲美以接納：停火會談下午開始｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜美伊和談前夕巴基斯坦逾萬警戒備 特朗普警告勿向霍峽船隻徵收通行費）

行動代號「史詩怒火」

4月11日最新消息：

伊媒：伊方所提條件獲接受 談判周六下午開始

06：24

伊朗傳媒報道，伊朗提出的先決條件已獲被接受，談判將於當地時間周六下午在伊斯蘭堡開始。

稍早前，伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊。

黎巴嫩：下周二與以色列在美國國務院舉行首次會議

05：04

黎巴嫩總統府10日晚發表聲明表示，黎巴嫩和以色列同意，於14日在美國國務院舉行首次會議，討論宣佈停火以及在美國主持下啓動談判的日期。

04：28

美伊兩國今日（11日）上午於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開正式談判，為確保這場世紀會談順利舉行，據報東道主巴基斯坦空軍傾巢而出，為伊朗代表團開闢一條長達三小時航程的「空中安全走廊」，更被專家譽為「鋼鐵護航」。

相關新聞：美伊停火談判｜巴國全城戒備闢空中走廊護安全 伊朗外長：談判前須停襲黎巴嫩

伊朗代表團已抵伊斯蘭堡附近努爾汗空軍基地 準備參加美伊會談

03：54

新華社報道，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領伊談判代表團，於11日乘機抵達位於巴基斯坦首都伊斯蘭堡附近的努爾汗空軍基地，準備參加美伊會談。

過去24小時僅4艘船獲准通過霍峽

01：11

伊朗官媒伊斯蘭共和國廣播電視台周五（10日）在其社交平台長號報道指，過去24小時，只有4艘船通過霍爾木茲海峽，包括一艘伊朗油輪和一艘俄羅斯油輪。

黎巴嫩：以色列周五襲納巴提耶政府大樓釀13死

00：58

黎巴嫩國家安全總局周五（10日）表示，以色列當天空襲黎南部城市納巴提耶政府大樓，造成13名安全人員死亡。

黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩發表聲明譴責以方襲擊，呼籲國際社會採取行動，制止以色列的襲擊行爲。

伊朗：美國談判前須先制止以色列襲黎巴嫩

00：13

伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。

伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊，以及解凍伊朗的資產。

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00：02

特朗普：與伊朗的會談將在24小時內明朗

美國總統特朗普10日接受《紐約郵報》採訪表示，與伊朗的會談結果將在24小時內明朗；若和平談判失敗，美國軍艦正在補充「最好的彈藥」，以恢復對伊朗的打擊。

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