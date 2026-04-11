Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊媒稱伊朗所開條件獲美以接納：停火會談下午開始｜持續更新

即時國際
更新時間：06:40 2026-04-11 HKT
發佈時間：01:27 2026-04-11 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜美伊和談前夕巴基斯坦逾萬警戒備 特朗普警告勿向霍峽船隻徵收通行費

行動代號「史詩怒火」

4月11日最新消息：

伊媒：伊方所提條件獲接受  談判周六下午開始

06：24

伊朗傳媒報道，伊朗提出的先決條件已獲被接受，談判將於當地時間周六下午在伊斯蘭堡開始。

稍早前，伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊。

黎巴嫩：下周二與以色列在美國國務院舉行首次會議

05：04

黎巴嫩總統府10日晚發表聲明表示，黎巴嫩和以色列同意，於14日在美國國務院舉行首次會議，討論宣佈停火以及在美國主持下啓動談判的日期。

04：28

美伊兩國今日（11日）上午於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開正式談判，為確保這場世紀會談順利舉行，據報東道主巴基斯坦空軍傾巢而出，為伊朗代表團開闢一條長達三小時航程的「空中安全走廊」，更被專家譽為「鋼鐵護航」。

相關新聞：美伊停火談判｜巴國全城戒備闢空中走廊護安全 伊朗外長：談判前須停襲黎巴嫩

伊朗代表團已抵伊斯蘭堡附近努爾汗空軍基地  準備參加美伊會談

03：54

新華社報道，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領伊談判代表團，於11日乘機抵達位於巴基斯坦首都伊斯蘭堡附近的努爾汗空軍基地，準備參加美伊會談。

過去24小時僅4艘船獲准通過霍峽

01：11

伊朗官媒伊斯蘭共和國廣播電視台周五（10日）在其社交平台長號報道指，過去24小時，只有4艘船通過霍爾木茲海峽，包括一艘伊朗油輪和一艘俄羅斯油輪。

黎巴嫩：以色列周五襲納巴提耶政府大樓釀13死

00：58

黎巴嫩國家安全總局周五（10日）表示，以色列當天空襲黎南部城市納巴提耶政府大樓，造成13名安全人員死亡。

黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩發表聲明譴責以方襲擊，呼籲國際社會採取行動，制止以色列的襲擊行爲。

伊朗：美國談判前須先制止以色列襲黎巴嫩

00：13

伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。

伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊，以及解凍伊朗的資產。

相關新聞：伊朗局勢｜傳中國保證伊朗官員談判不遭暗殺 成美伊停火關鍵突破

00：02

特朗普：與伊朗的會談將在24小時內明朗

美國總統特朗普10日接受《紐約郵報》採訪表示，與伊朗的會談結果將在24小時內明朗；若和平談判失敗，美國軍艦正在補充「最好的彈藥」，以恢復對伊朗的打擊。

相關新聞：美伊停火談判｜特朗普：將24小時內明朗化　威脅若無協議即恢復攻擊

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
16小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
3小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
20小時前
東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦
東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦
影視圈
12小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材
高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材
商業創科
3小時前
黎志偉攝
青馬大橋車禍1死3傷 私家車爆胎遭貨車猛撼 八旬老婦昏迷送院亡 
突發
35分鐘前
全紅嬋網暴案，創建微信群男子遭行拘。
全紅嬋網暴案｜廣州警方：創建微信群男子遭行拘
即時中國
12小時前
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
樓市動向
2026-04-10 06:00 HKT
圖：外長王毅去年在天津與巴基斯坦副總理兼外長達爾會面。（外交部網頁圖片）
伊朗局勢｜傳中國保證伊朗官員談判不遭暗殺 成美伊停火關鍵突破
即時國際
6小時前