2026米蘭冬奧│王心迪、徐夢桃非中國唯一奧運「金牌伉儷」 之前有5對冠軍夫婦 一對家傳戶曉

即時體育
更新時間：18:00 2026-02-21 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-21 HKT

王心迪周五(20日)在米蘭科爾蒂納冬季奧運會勇奪自由式滑雪男子空中技巧金牌，其妻子徐夢桃周三亦在同一項目的女子組奪金，成為「金牌伉儷」。原來奧運「金牌伉儷」在中國並不罕見，兩人是歷來第6對中國奧運金牌夫婦，之前5對分別是趙宏博、申雪夫婦；龐偉、杜麗夫婦；田卿、張楠夫婦；趙帥、鄭姝音夫婦，以及秦凱、何姿夫婦。當中以趙宏博和申雪最家傳戶曉，兩人於2010溫哥華冬奧合力贏得花樣滑冰雙人滑金牌。

龐偉、杜麗是中國首對金牌夫婦

計算冬季和夏季奧運，國家隊歷來有6對「金牌伉儷」，首對是射擊夫妻檔龐偉、杜麗。杜麗於2004年雅典奧運贏得女子10米氣米槍冠軍，4年後再於北京奧運奪女子50米步槍三姿金牌；丈夫龐偉於08京奧贏得男子10米氣手槍冠軍，兩人成為中國體育史上首對奧運金牌夫婦。

龐偉、杜麗於2009年結婚。新華社
龐偉、杜麗於2009年結婚。新華社
龐偉、杜麗於2009年結婚。新華社
龐偉、杜麗於2009年結婚。新華社
龐偉、杜麗是中國首對奧運金牌夫婦。新華社
龐偉、杜麗是中國首對奧運金牌夫婦。新華社
龐偉、杜麗是中國首對奧運金牌夫婦。新華社
龐偉、杜麗是中國首對奧運金牌夫婦。新華社

趙宏博、申雪最家傳戶曉

而第2對亦是最家傳戶曉的一對，就是趙宏博、申雪。兩人既是夫妻又是拍檔，合力於2010溫哥華冬奧花樣滑冰雙人滑奪金，並為國家隊贏得冬奧史上首面花樣滑冰金牌。更有意義的是，決賽在2月14日西方情人節舉行，這面金牌成為夫婦互相送贈的情人節禮物。

趙宏博、申雪合力贏得2010溫哥華冬奧花樣滑冰雙人滑金牌。新華社
趙宏博、申雪合力贏得2010溫哥華冬奧花樣滑冰雙人滑金牌。新華社
趙宏博、申雪合力贏得2010溫哥華冬奧花樣滑冰雙人滑金牌。新華社
趙宏博、申雪合力贏得2010溫哥華冬奧花樣滑冰雙人滑金牌。新華社
趙宏博、申雪合力贏得2010溫哥華冬奧花樣滑冰雙人滑金牌。新華社
趙宏博、申雪合力贏得2010溫哥華冬奧花樣滑冰雙人滑金牌。新華社

羽毛球、跆拳道各有金牌夫婦

第3對是羽毛球的張楠、田卿。張楠在2012倫敦奧運贏得羽毛球混雙冠軍，田卿同屆亦贏得女雙金牌，成為金牌夫婦。而張楠於2016里約熱內盧奧運再奪一金，在男雙封王。第4對則是跆拳道的趙帥、鄭姝音，兩人同樣於16里約熱內盧奧運奪金，前者於男子58公斤級贏得冠軍，鄭姝音則在女子67公斤級以上封后。

羽毛球金牌夫婦張楠(右)和田卿(右一)。新華社
羽毛球金牌夫婦張楠(右)和田卿(右一)。新華社
跆拳道有金牌夫婦趙帥、鄭姝音。新華社
跆拳道有金牌夫婦趙帥、鄭姝音。新華社
跆拳道有金牌夫婦趙帥、鄭姝音。中新社
跆拳道有金牌夫婦趙帥、鄭姝音。中新社

秦凱全球直播向何姿求婚最經典

第5對則是跳水金童玉女秦凱及何姿。秦凱贏得08北京奧運及12倫敦奧運男子雙人3米板金牌；何姿則於12倫奧取得女子雙人3米板冠軍。不過兩人奪金時並非夫妻，秦凱於16年里約熱內盧奧運全球直播時，向何姿求婚成功，成為當時熱話。王心迪和徐夢桃就是第6對中國奧運金牌夫婦，兩人於2022年成為夫妻。

