2026米蘭冬奧｜林靜欣第七名完成1500米速滑創港隊歷史 望香港有個訓練的冰場

年僅19歲的短道速滑代表林靜欣，周五在米蘭科爾蒂納2026冬季奧運會創港隊歷史！她在女子1500米勇闖決賽，以第7名創下港隊在冬奧歷來最佳成績，她賽後表示「好似發緊夢，沒想過有如此高的成就」，她將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獲頒375,000港元獎勵以示鼓勵，亦期望下月中的世錦賽能有更佳表現。

林靜欣（後)在決賽中。



林靜欣（中）創港隊歷史後跟港協暨奧委會團隊開心合照。

林靜欣這次在冬奧先在四分之一的小組賽以2分29秒027第4名躋身準決賽，再在半決賽的小組以2分37秒290第2名入決賽A，最終在決賽以2分35秒755位列第7名，為香港創下冬奧最佳成績。

林靜欣在賽前訓練中。

林靜欣賽後開心表示：「真是好似在發夢，無想過自己有如此高的成就，感覺好不可思議，尤其在好多高水平的世界級選手同場競技，這些都像在發夢。」

馬不停蹄備戰下月世錦賽

能做到這成績，林靜欣不忘多謝教練的悉心培養及臨場指導，她說：「我在比半決賽之前，我的心態是『盡全力就好』，教練同我講，叫我在後面找機會，當前面對手有失誤或跌倒，就要把握機會，而我真的做到，今次的成績多少帶有運氣，但當然我要有實力才把握到運氣及機會去更上一層樓；好多謝教練在我想要放棄時，仍然支持我去訓練，講好多鼓勵的說話，讓我不要灰心。」

港協暨奧委會團隊跟運動員在選手村合照。

林靜欣除了多謝教練，最強後盾的屋企人支持才有今日的自己，她表示：「屋企人無條件支持我之外，他們從來沒說過一句或者一個字：『你要讀書，不要訓練』，他們好支持我做我想做的事。」

賽前香港授旗禮。

望香港有個冰場

冬奧之後還未能停下腳步，林靜欣說回港後休息2天就要再投入訓練，準備參加下月13-15日的世界錦標賽，她表示冬奧的成績對信心增強不少，更讓她看到，自己跟奧運獎牌其實不遠：「我的終極目標是在冬奧奪牌，今仗其實已經好近好近（奧運獎牌），回到香港要繼續腳踏實地訓練。」

靜欣更期望日後香港有一個「冰場」：「現在我們時常要到內地或海外訓練，這樣奔波都很浪費金錢及資源，希望香港未來會有個冰場給我們訓練。」





同場21歲的應屆亞冬運1500米金牌、2024年世錦賽金牌的南韓名將Kim Gil-li（金桔里）在決賽以2分32秒076奪冠，她的隊友兼應屆世錦賽1500米金牌的Choi Minjeong（崔玟楨）以2分32秒450得亞軍，2位南韓選手早前在3000米接力賽跟隊友率先攜手奪金。美國的史圖達（Corinne Stoddard）以2分32秒578得季軍，中國19歲的楊婧茹以2分32秒713得第4名，第5及第6名同來自意大的選手。

獲馬會頒發375,000 港元現金獎勵

香港賽馬會為表揚林靜欣的卓越表現，馬會將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」向她頒發375,000 港元現金獎勵。

在米蘭科爾蒂納 2026冬季奧運會奪牌及獲得第4至第8名的中國香港運動員，可獲得由馬會贊助香港體育學院推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金。個人項目金、銀、銅牌分別可獲6,000,000港元、3,000,000港元及1,500,000港元，第4名可獲750,000港元，第5至8名可獲375,000港元；團體項目金、銀、銅牌則獲12,000,000港元、6,000,000港元及3,000,000港元，第4名可獲1,500,000港元，第5至8名可獲750,000港元。

記者：徐嘉華