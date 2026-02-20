2026米蘭冬奧│谷愛凌再出場躋身U型場地技巧決賽 首滑失手摔倒嚇一跌 高呼抱歉﹗

在今屆米蘭科爾蒂納冬季奧運會已取得2面銀牌的國家隊好手谷愛凌(Eileen Gu)，周四(19日)再度出場參加自由式滑雪女子U型場地技巧預賽，第一滑出意外摔倒僅得16.25分，幸好第二輪回復水準取得86.50分，在兩輪取最高分一輪的賽制下，以第5名晉級決賽。谷愛凌在今屆3個項目的預賽都在初段出現失誤，她賽後矢言又讓大家嚇一跳，並指自己亦在尋找答案。

首滑失手僅得16.25分

谷愛凌周四參加自由式滑雪女子U型場地技巧預賽，第一滑就失手摔倒只得16.25分。比賽賽制是兩輪取成績最好的一輪，谷愛凌在第二輪不容有失下，順利完成整套動作，得到86.50分，以第5名晉級決賽。這名22歲好手在之前兩項坡面障礙技巧和大跳台預賽中，都曾在初段出現失誤，如今第3次發生，她矢言自己亦在尋找答案：「我都想知道為甚麼總是這樣，想找到根源。這不是技術問題，但我好像要達到一定的壓力門檻，才能激發最佳狀態。可能是預賽第一輪的壓力不夠大，我不知道這樣想是對不對。」

周六出戰U型場地技巧決賽爭首金

而她亦向觀眾說抱歉：「我真的不是故意嚇到大家。如果第一滑完成到，我都希望第一滑就成功。抱歉，又讓大家嚇一跳。」在月女子坡面障礙技巧和大跳台都奪得銀牌的谷愛凌，周五(20日)將休息一天，周六才參加U型場地技巧決賽，力爭今屆米蘭冬奧首金。