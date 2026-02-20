Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026米蘭冬奧│寧忠岩破奧運紀錄奪男子1500速度滑冰金牌 國家隊取得今屆第3金

更新時間：13:59 2026-02-20 HKT
發佈時間：13:59 2026-02-20 HKT

米蘭科爾蒂納冬季奧運會周四(19日)上演速度滑冰男子1500米決賽，國家隊好手寧忠岩力壓美國勁敵史杜斯，以破奧運紀錄時間的1分41秒98率先衝線，贏得冠軍。這面是中國在今屆米蘭冬奧首面滑冰金牌，亦是代表隊第3塊金牌。

寧忠岩男子1500米速度滑金奪金

早前在男子1000米、隊際追逐賽奪得銅牌的寧忠岩，周四在1500米決賽終於踏上頒獎台最高處。這名26歲黑龍江選手於頭700米守住第2位，到尾段再加速順利奪冠，時間為1分41秒98，將奧運紀錄推前1秒23，今季在五站世界盃1500米奪冠的美國好手史杜斯，就以0.77秒之差得第2，荷蘭選手路伊斯掛銅。

國家隊奪今屆米蘭冬奧第3金

這面是國家隊在今屆冬奧第3面金牌，亦是代表隊在此項目首次登頂。寧忠岩喜言成績比預期更壓想，並指要在1500米贏歐美選手十分困難，他是1924年首屆冬奧成立以來，首位贏得此項目金牌的亞洲選手。寧忠岩更指史杜斯是天才，自己一直未能擊敗他，今次終越過這「高山」，他喜言：「我在衝線後才知道刷新奧運紀錄。不過那一刻仍不敢鬆懈，因為要等到最後一組的比賽刀知道結果，奪金是夢想成真，真的不可思議。」

